https://ukraina.ru/20260615/pervaya-udachnaya-sdelka-trampa-budet-li-mir-na-blizhnem-vostoke-1080227934.html
Первая удачная сделка Трампа: будет ли мир на Ближнем Востоке
Первая удачная сделка Трампа: будет ли мир на Ближнем Востоке - 15.06.2026 Украина.ру
Первая удачная сделка Трампа: будет ли мир на Ближнем Востоке
Немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах Ближнего Востока, включая Ливан зафиксировано в договорённости, которой наконец достигли... Украина.ру, 15.06.2026
2026-06-15T15:34
2026-06-15T15:34
2026-06-15T15:34
видео
ближний восток
ливан
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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Немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах Ближнего Востока, включая Ливан зафиксировано в договорённости, которой наконец достигли США и Иран. Обе стороны заявляют о планах подписать соглашение 19 июня в Женеве.По данным Mehr, США обязуются не вводить новые антииранские санкции в период ведения финального раунда переговоров, не перебрасывать новые силы на Ближний Восток.Мажорный лад этой новости сменил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил главе Белого дома, что продолжит операцию в Ливане, несмотря на планы США и Ирана урегулировать конфликт, пишет Ynet. Министр обороны Исраэль Кац уточнил, что израильская армия не пойдет на компромиссы и сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе.Наступит ли мир в действительности, и чья сторона окажется в более выгодной позиции исходя из пунктов соглашения объяснил научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
ближний восток
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видео, ближний восток, ливан, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, видео
Видео, Ближний Восток, Ливан, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах Ближнего Востока, включая Ливан зафиксировано в договорённости, которой наконец достигли США и Иран. Обе стороны заявляют о планах подписать соглашение 19 июня в Женеве.
По данным Mehr, США обязуются не вводить новые антииранские санкции в период ведения финального раунда переговоров, не перебрасывать новые силы на Ближний Восток.
Мажорный лад этой новости сменил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил главе Белого дома, что продолжит операцию в Ливане, несмотря на планы США и Ирана урегулировать конфликт, пишет Ynet. Министр обороны Исраэль Кац уточнил, что израильская армия не пойдет на компромиссы и сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе.
Наступит ли мир в действительности, и чья сторона окажется в более выгодной позиции исходя из пунктов соглашения объяснил научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.