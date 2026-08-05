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В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения

В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения - 05.08.2026 Украина.ру

В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения

В Броварах уничтожены почти все складские помещения. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские мониторинговые каналы

2026-08-05T16:25

2026-08-05T16:25

2026-08-05T16:35

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Среди компаний, объекты которых пострадали в результате обстрела, указаны Novus, "Новая почта", Rozetka, Fozzy Group, Silpo Food, "Эпицентр-К2, INTERTOP, PUMA, Liqui Moly Ukraine, Brokbridge, завод "Пластмас", Raben Украина, "Евробетон"."Бандеровские каналы уже плачутся о грядущем дефиците товаров, сложностях с доставкой и прочих мелочах. Во время обстрелов складов Wildberries их лица были почему-то куда веселее", - отметили авторы телеграм-канала Украина.ру.Новости на эту тему: "Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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