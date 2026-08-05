В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения - 05.08.2026 Украина.ру
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В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения
В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения - 05.08.2026 Украина.ру
В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения
В Броварах уничтожены почти все складские помещения. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские мониторинговые каналы
2026-08-05T16:25
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Среди компаний, объекты которых пострадали в результате обстрела, указаны Novus, "Новая почта", Rozetka, Fozzy Group, Silpo Food, "Эпицентр-К2, INTERTOP, PUMA, Liqui Moly Ukraine, Brokbridge, завод "Пластмас", Raben Украина, "Евробетон"."Бандеровские каналы уже плачутся о грядущем дефиците товаров, сложностях с доставкой и прочих мелочах. Во время обстрелов складов Wildberries их лица были почему-то куда веселее", - отметили авторы телеграм-канала Украина.ру.Новости на эту тему: "Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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В Броварах под Киевом уничтожены почти все складские помещения

16:25 05.08.2026 (обновлено: 16:35 05.08.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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В Броварах уничтожены почти все складские помещения. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские мониторинговые каналы
Среди компаний, объекты которых пострадали в результате обстрела, указаны Novus, "Новая почта", Rozetka, Fozzy Group, Silpo Food, "Эпицентр-К2, INTERTOP, PUMA, Liqui Moly Ukraine, Brokbridge, завод "Пластмас", Raben Украина, "Евробетон".

"Бандеровские каналы уже плачутся о грядущем дефиците товаров, сложностях с доставкой и прочих мелочах. Во время обстрелов складов Wildberries их лица были почему-то куда веселее", - отметили авторы телеграм-канала Украина.ру.
Новости на эту тему: "Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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