"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса - 05.08.2026 Украина.ру
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"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса
"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса - 05.08.2026 Украина.ру
"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса
Одесский порт нужен Западу только для поставок оружия на Украину, но если она прекратит существование, британцам там будет нечего делать. Создание военной базы в Одессе не имеет смысла — Россия в случае конфликта может уничтожить любой гарнизон. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-05T06:00
2026-08-05T06:00
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Отвечая на вопрос журналиста о британских амбициях в Одессе, Ищенко заявил, что не понимает, зачем Лондону этот порт. "А почему наши коллеги думают, что именно для Британии жизненно необходимо забрать себе всю эту инфраструктуру? Что она с ней делать будет?" — пояснил эксперт.По мнению Ищенко, Одесский порт нужен Западу только для поставок оружия киевскому режиму. "Но это до тех пор, пока Украина существует. А если Украины не будет, для чего Британии будет нужна эта инфраструктура?", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что создание британской военно-морской базы в Одессе не имеет смысла. "Допустим, Одесса станет британским портом. Надо создавать базу и поднимать флаг. Ну несете вы расходы. Ну держите вы там гарнизон. Так Россия в случае начала конфликта может этот гарнизон прихлопнуть мухобойкой. Дальше что? Вы из-за черноморской кильки будете ядерную войну начинать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса

06:00 05.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Одесский порт нужен Западу только для поставок оружия на Украину, но если она прекратит существование, британцам там будет нечего делать. Создание военной базы в Одессе не имеет смысла — Россия в случае конфликта может уничтожить любой гарнизон. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о британских амбициях в Одессе, Ищенко заявил, что не понимает, зачем Лондону этот порт. "А почему наши коллеги думают, что именно для Британии жизненно необходимо забрать себе всю эту инфраструктуру? Что она с ней делать будет?" — пояснил эксперт.
По мнению Ищенко, Одесский порт нужен Западу только для поставок оружия киевскому режиму. "Но это до тех пор, пока Украина существует. А если Украины не будет, для чего Британии будет нужна эта инфраструктура?", — отметил политолог.
Эксперт подчеркнул, что создание британской военно-морской базы в Одессе не имеет смысла.
"Допустим, Одесса станет британским портом. Надо создавать базу и поднимать флаг. Ну несете вы расходы. Ну держите вы там гарнизон. Так Россия в случае начала конфликта может этот гарнизон прихлопнуть мухобойкой. Дальше что? Вы из-за черноморской кильки будете ядерную войну начинать?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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