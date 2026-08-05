https://ukraina.ru/20260805/yadernaya-voyna-iz-za-chernomorskoy-kilki--ischenko-obyasnil-nuzhna-li-britanii-odessa-1082170028.html

"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса

"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса - 05.08.2026 Украина.ру

"Ядерная война из-за черноморской кильки?" — Ищенко объяснил, нужна ли Британии Одесса

Одесский порт нужен Западу только для поставок оружия на Украину, но если она прекратит существование, британцам там будет нечего делать. Создание военной базы в Одессе не имеет смысла — Россия в случае конфликта может уничтожить любой гарнизон. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-05T06:00

2026-08-05T06:00

2026-08-05T06:00

новости

украина

одесса

россия

ростислав ищенко

украина.ру

порт

главные новости

британия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062078053_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_7373a526c6ba731175c91f31e4fe89a0.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о британских амбициях в Одессе, Ищенко заявил, что не понимает, зачем Лондону этот порт. "А почему наши коллеги думают, что именно для Британии жизненно необходимо забрать себе всю эту инфраструктуру? Что она с ней делать будет?" — пояснил эксперт.По мнению Ищенко, Одесский порт нужен Западу только для поставок оружия киевскому режиму. "Но это до тех пор, пока Украина существует. А если Украины не будет, для чего Британии будет нужна эта инфраструктура?", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что создание британской военно-морской базы в Одессе не имеет смысла. "Допустим, Одесса станет британским портом. Надо создавать базу и поднимать флаг. Ну несете вы расходы. Ну держите вы там гарнизон. Так Россия в случае начала конфликта может этот гарнизон прихлопнуть мухобойкой. Дальше что? Вы из-за черноморской кильки будете ядерную войну начинать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

украина

одесса

россия

британия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, россия, ростислав ищенко, украина.ру, порт, главные новости, британия, великобритания, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, главное, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине