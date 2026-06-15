Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре - 15.06.2026 Украина.ру
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Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре
Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре - 15.06.2026 Украина.ру
Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре
Президент Франции Эмманюэль Макрон бездоказательно обвинил Россию в атаке на Киево-Печерскую лавру. Об этом 15 июня политик написал в соцсети Х
2026-06-15T15:08
2026-06-15T15:19
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Он также заявил, что Париж готов сотрудничать с Киевом в сфере охраны культурного наследия. При этом французский президент не предоставил ни одного факта, подтверждающего его версию.В Минобороны России выступили с официальным опровержением. По данным ведомства, следов внешнего воздействия со стороны ВС РФ на соборе нет. Причина возгорания — упавшая на крышу ракета американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. В министерстве подчеркнули: одной из причин инцидента могли стать поставки Западом ракет с истекшими сроками годности. Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета PatriotБольше новостей представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, киево-печерская лавра, франция, эммануэль макрон, киев, украина, мир без границ
Новости, Россия, Киево-Печерская лавра, Франция, Эммануэль Макрон, Киев, Украина, Мир без границ

Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре

15:08 15.06.2026 (обновлено: 15:19 15.06.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Public domain
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Президент Франции Эмманюэль Макрон бездоказательно обвинил Россию в атаке на Киево-Печерскую лавру. Об этом 15 июня политик написал в соцсети Х
"Эта атака лишь укрепляет нашу решимость сделать всё возможное вместе с нашими союзниками и партнёрами, чтобы добиться прекращения огня, от которого Россия упорно отказывается, а затем и мирного соглашения", — написал Макрон.
Он также заявил, что Париж готов сотрудничать с Киевом в сфере охраны культурного наследия. При этом французский президент не предоставил ни одного факта, подтверждающего его версию.
В Минобороны России выступили с официальным опровержением. По данным ведомства, следов внешнего воздействия со стороны ВС РФ на соборе нет. Причина возгорания — упавшая на крышу ракета американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
В министерстве подчеркнули: одной из причин инцидента могли стать поставки Западом ракет с истекшими сроками годности. Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot
Больше новостей представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
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