Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре
15:08 15.06.2026 (обновлено: 15:19 15.06.2026)
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Президент Франции Эмманюэль Макрон бездоказательно обвинил Россию в атаке на Киево-Печерскую лавру. Об этом 15 июня политик написал в соцсети Х
"Эта атака лишь укрепляет нашу решимость сделать всё возможное вместе с нашими союзниками и партнёрами, чтобы добиться прекращения огня, от которого Россия упорно отказывается, а затем и мирного соглашения", — написал Макрон.
Он также заявил, что Париж готов сотрудничать с Киевом в сфере охраны культурного наследия. При этом французский президент не предоставил ни одного факта, подтверждающего его версию.
В Минобороны России выступили с официальным опровержением. По данным ведомства, следов внешнего воздействия со стороны ВС РФ на соборе нет. Причина возгорания — упавшая на крышу ракета американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
В министерстве подчеркнули: одной из причин инцидента могли стать поставки Западом ракет с истекшими сроками годности. Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot
Больше новостей представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
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