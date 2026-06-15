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Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре

Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре - 15.06.2026 Украина.ру

Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре

Президент Франции Эмманюэль Макрон бездоказательно обвинил Россию в атаке на Киево-Печерскую лавру. Об этом 15 июня политик написал в соцсети Х

2026-06-15T15:08

2026-06-15T15:08

2026-06-15T15:19

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Он также заявил, что Париж готов сотрудничать с Киевом в сфере охраны культурного наследия. При этом французский президент не предоставил ни одного факта, подтверждающего его версию.В Минобороны России выступили с официальным опровержением. По данным ведомства, следов внешнего воздействия со стороны ВС РФ на соборе нет. Причина возгорания — упавшая на крышу ракета американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. В министерстве подчеркнули: одной из причин инцидента могли стать поставки Западом ракет с истекшими сроками годности. Об этом – в материале Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета PatriotБольше новостей представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киево-печерская лавра, франция, эммануэль макрон, киев, украина, мир без границ