Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot - 15.06.2026 Украина.ру
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Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot
Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot - 15.06.2026 Украина.ру
Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot
Пожар в Киево-Печерской лавре, который украинская пропаганда немедленно попыталась повесить на Россию, на самом деле стал результатом попадания американской ракеты Patriot, выпущенной украинскими военными. Об этом 15 июня заявило Минобороны России
2026-06-15T10:40
2026-06-15T10:55
россия
украина
запад
спецоперация
сво
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Параллельно российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все цели — исключительно военные.Поражены как минимум 16 объектов:🟥 Уничтожены киевский завод "Радар" и цех по производству дронов на территории киностудии имени Довженко.🟥 Поражены "Беспилотные технологии" и "Завод Маяк", выпускающий боевые части для беспилотников "Фламинго".🟥 Удары нанесены по "Киевскому государственному заводу "Буревестник"", "Укр Армо Тех", "Киевскому агрегатному заводу" и "Авиаремонтному заводу №410".🟥 Поражены Киевский инновационный терминал "Новая почта", "Днепровский завод электромеханического оборудования", предприятия в Харькове.🟥 Атакованы аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также ТЦК в Киеве.Минобороны подчеркнуло: ВС РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.Подробнее - в материале ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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россия, украина, запад, спецоперация, сво
Россия, Украина, Запад, Спецоперация, СВО

Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot

10:40 15.06.2026 (обновлено: 10:55 15.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruЧасть Киева осталась без света: этой ночью мощные взрывы зафиксированы почти во всех районах города — украинские СМИ
Часть Киева осталась без света: этой ночью мощные взрывы зафиксированы почти во всех районах города — украинские СМИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Пожар в Киево-Печерской лавре, который украинская пропаганда немедленно попыталась повесить на Россию, на самом деле стал результатом попадания американской ракеты Patriot, выпущенной украинскими военными. Об этом 15 июня заявило Минобороны России
"Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", — говорится в сообщении.
Параллельно российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все цели — исключительно военные.
Поражены как минимум 16 объектов:
🟥 Уничтожены киевский завод "Радар" и цех по производству дронов на территории киностудии имени Довженко.
🟥 Поражены "Беспилотные технологии" и "Завод Маяк", выпускающий боевые части для беспилотников "Фламинго".
🟥 Удары нанесены по "Киевскому государственному заводу "Буревестник"", "Укр Армо Тех", "Киевскому агрегатному заводу" и "Авиаремонтному заводу №410".
🟥 Поражены Киевский инновационный терминал "Новая почта", "Днепровский завод электромеханического оборудования", предприятия в Харькове.
🟥 Атакованы аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также ТЦК в Киеве.
Минобороны подчеркнуло: ВС РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Подробнее - в материале ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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