https://ukraina.ru/20260615/kievo-pecherskuyu-lavru-porazila-amerikanskaya-raketa-patriot-1080210587.html

Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot

Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot - 15.06.2026 Украина.ру

Киево-Печерскую лавру поразила американская ракета Patriot

Пожар в Киево-Печерской лавре, который украинская пропаганда немедленно попыталась повесить на Россию, на самом деле стал результатом попадания американской ракеты Patriot, выпущенной украинскими военными. Об этом 15 июня заявило Минобороны России

2026-06-15T10:40

2026-06-15T10:40

2026-06-15T10:55

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Параллельно российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все цели — исключительно военные.Поражены как минимум 16 объектов:🟥 Уничтожены киевский завод "Радар" и цех по производству дронов на территории киностудии имени Довженко.🟥 Поражены "Беспилотные технологии" и "Завод Маяк", выпускающий боевые части для беспилотников "Фламинго".🟥 Удары нанесены по "Киевскому государственному заводу "Буревестник"", "Укр Армо Тех", "Киевскому агрегатному заводу" и "Авиаремонтному заводу №410".🟥 Поражены Киевский инновационный терминал "Новая почта", "Днепровский завод электромеханического оборудования", предприятия в Харькове.🟥 Атакованы аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также ТЦК в Киеве.Минобороны подчеркнуло: ВС РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.Подробнее - в материале ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

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россия, украина, запад, спецоперация, сво