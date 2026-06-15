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Главное за ночь 15 июня

Главное за ночь 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру

Главное за ночь 15 июня

Украина построила фортификации у границы с Приднестровьем. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T08:26

2026-06-15T08:26

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"Нас это очень тревожит, потому что с украинской стороны там возвели какие-то дополнительные фортификации, хотя понятно, что с Приднестровья никто атаковать не будет, у них нет и возможности, и зачем провоцировать. Я думаю, что это делается для того, чтобы устроить самим провокацию и как-то открыть еще одну точку", - предположил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.Он добавил, что западные кураторы серьезно рассматривают вопрос, "чтобы где-то еще зажечь фитиль". 🟦 США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Великобритания, Германия, Италия и Франция рассматривают снятие санкций с Ирана, если Тегеран будет открыто вести свою ядерную деятельность, говорится в совместном заявлении, которое приводит агентство AFP.🟦 В Иране не хотели, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, поскольку это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.🟦 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал воздержаться от высказываний и провокаций, которые могут вызвать напряженность, до дня подписания соглашения между США и Ираном об урегулировании конфликта.🟦 Грузовик и вахтовый автобус столкнулись в Исетском округе Тюменской области, пострадали 12 человек, один из них скончался, двое из числа пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.🟦 Российские хоккеисты Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли в составе "Каролины".О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, украина, игорь додон, родион мирошник, дональд трамп, украина.ру, мчс