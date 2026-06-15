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Главное за ночь 15 июня
Главное за ночь 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру
Главное за ночь 15 июня
Украина построила фортификации у границы с Приднестровьем. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T08:26
2026-06-15T08:26
2026-06-15T08:26
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"Нас это очень тревожит, потому что с украинской стороны там возвели какие-то дополнительные фортификации, хотя понятно, что с Приднестровья никто атаковать не будет, у них нет и возможности, и зачем провоцировать. Я думаю, что это делается для того, чтобы устроить самим провокацию и как-то открыть еще одну точку", - предположил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.Он добавил, что западные кураторы серьезно рассматривают вопрос, "чтобы где-то еще зажечь фитиль". 🟦 США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Великобритания, Германия, Италия и Франция рассматривают снятие санкций с Ирана, если Тегеран будет открыто вести свою ядерную деятельность, говорится в совместном заявлении, которое приводит агентство AFP.🟦 В Иране не хотели, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, поскольку это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.🟦 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал воздержаться от высказываний и провокаций, которые могут вызвать напряженность, до дня подписания соглашения между США и Ираном об урегулировании конфликта.🟦 Грузовик и вахтовый автобус столкнулись в Исетском округе Тюменской области, пострадали 12 человек, один из них скончался, двое из числа пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.🟦 Российские хоккеисты Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли в составе "Каролины".О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, украина, игорь додон, родион мирошник, дональд трамп, украина.ру, мчс
Новости, США, Иран, Украина, Игорь Додон, Родион Мирошник, Дональд Трамп, Украина.ру, МЧС
Главное за ночь 15 июня
Украина построила фортификации у границы с Приднестровьем. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
"Нас это очень тревожит, потому что с украинской стороны там возвели какие-то дополнительные фортификации, хотя понятно, что с Приднестровья никто атаковать не будет, у них нет и возможности, и зачем провоцировать. Я думаю, что это делается для того, чтобы устроить самим провокацию и как-то открыть еще одну точку", - предположил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Он добавил, что западные кураторы серьезно рассматривают вопрос, "чтобы где-то еще зажечь фитиль".
🟦 США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 Великобритания, Германия, Италия и Франция рассматривают снятие санкций с Ирана, если Тегеран будет открыто вести свою ядерную деятельность, говорится в совместном заявлении, которое приводит агентство AFP.
🟦 В Иране не хотели, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, поскольку это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.
🟦 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал воздержаться от высказываний и провокаций, которые могут вызвать напряженность, до дня подписания соглашения между США и Ираном об урегулировании конфликта.
🟦 Грузовик и вахтовый автобус столкнулись в Исетском округе Тюменской области, пострадали 12 человек, один из них скончался, двое из числа пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
🟦 Российские хоккеисты Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли в составе "Каролины".