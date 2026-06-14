Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
© Фото : Министерство обороны РФ
Киевский режим готовится к сдаче ключевых городов Донбасса – Константиновки, Дружковки и Краматорска. Об этом 14 июня сообщило Минобороны РФ
Быстрое продвижение "Южной" группировки войск вынудило Киев начать экстренную эвакуацию предприятий и населения из Краматорска. За Краматорском неизбежно последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.
Другие заявления оборонного ведомства:
🟥 С 9 июня началась принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска.
🟥 Основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников уже вывезены в одну из западных областей Украины.
🟥 Киев планирует эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод, где выпускаются стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ.
🟥 Готовится принудительная эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, занимающегося ремонтом и восстановлением бронетехники.
Ранее в новостях: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки
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