https://ukraina.ru/20260614/kiev-gotovitsya-k-potere-konstantinovki-druzhkovki-i-kramatorska-1080190047.html

Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска - 14.06.2026 Украина.ру

Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Киевский режим готовится к сдаче ключевых городов Донбасса – Константиновки, Дружковки и Краматорска. Об этом 14 июня сообщило Минобороны РФ

2026-06-14T21:32

2026-06-14T21:32

2026-06-14T21:32

спецоперация

краматорск

дружковка

вооруженные силы украины

киев

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Быстрое продвижение "Южной" группировки войск вынудило Киев начать экстренную эвакуацию предприятий и населения из Краматорска. За Краматорском неизбежно последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации. Другие заявления оборонного ведомства: 🟥 С 9 июня началась принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска. 🟥 Основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников уже вывезены в одну из западных областей Украины. 🟥 Киев планирует эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод, где выпускаются стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ. 🟥 Готовится принудительная эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, занимающегося ремонтом и восстановлением бронетехники. Ранее в новостях: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки

краматорск

дружковка

киев

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спецоперация, краматорск, дружковка, вооруженные силы украины, киев