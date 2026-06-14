Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска - 14.06.2026 Украина.ру
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Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска
Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска - 14.06.2026 Украина.ру
Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска
Киевский режим готовится к сдаче ключевых городов Донбасса – Константиновки, Дружковки и Краматорска. Об этом 14 июня сообщило Минобороны РФ
2026-06-14T21:32
2026-06-14T21:32
спецоперация
краматорск
дружковка
вооруженные силы украины
киев
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Быстрое продвижение "Южной" группировки войск вынудило Киев начать экстренную эвакуацию предприятий и населения из Краматорска. За Краматорском неизбежно последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации. Другие заявления оборонного ведомства: 🟥 С 9 июня началась принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска. 🟥 Основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников уже вывезены в одну из западных областей Украины. 🟥 Киев планирует эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод, где выпускаются стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ. 🟥 Готовится принудительная эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, занимающегося ремонтом и восстановлением бронетехники. Ранее в новостях: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки
краматорск
дружковка
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спецоперация, краматорск, дружковка, вооруженные силы украины, киев
Спецоперация, Краматорск, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Киев

Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

21:32 14.06.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Киевский режим готовится к сдаче ключевых городов Донбасса – Константиновки, Дружковки и Краматорска. Об этом 14 июня сообщило Минобороны РФ
Быстрое продвижение "Южной" группировки войск вынудило Киев начать экстренную эвакуацию предприятий и населения из Краматорска. За Краматорском неизбежно последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.
Другие заявления оборонного ведомства:
🟥 С 9 июня началась принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска.
🟥 Основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников уже вывезены в одну из западных областей Украины.
🟥 Киев планирует эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод, где выпускаются стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ.
🟥 Готовится принудительная эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, занимающегося ремонтом и восстановлением бронетехники.
Ранее в новостях: ВС РФ вынудили Киев эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки
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