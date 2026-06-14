https://ukraina.ru/20260614/chey-dron-na-plyazhe-v-turtsii-nashli-bespilotnik-neizvestnogo-proiskhozhdeniya-1080189924.html

"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения

"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения - 14.06.2026 Украина.ру

"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения

Турецкие спецслужбы устанавливают происхождение беспилотника, обнаруженного на пляже Капысуйу на границе провинций Бартын и Кастамону. Находка была сделана накануне, и пока официальные лица не раскрывают деталей. Об этом 14 июня сообщает агентство IHA

2026-06-14T21:25

2026-06-14T21:25

2026-06-14T21:25

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Это уже не первый случай падения беспилотников на турецкой территории. Ранее в прибрежном городе Самсун был обнаружен украинский дрон-ловушка "Майя". По данным издания Dogru Haber, он потерпел крушение именно там.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, турция, армения, украина