"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
Турецкие спецслужбы устанавливают происхождение беспилотника, обнаруженного на пляже Капысуйу на границе провинций Бартын и Кастамону. Находка была сделана накануне, и пока официальные лица не раскрывают деталей. Об этом 14 июня сообщает агентство IHA
Это уже не первый случай падения беспилотников на турецкой территории.
Ранее в прибрежном городе Самсун был обнаружен украинский дрон-ловушка "Майя". По данным издания Dogru Haber, он потерпел крушение именно там.
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