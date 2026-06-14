"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения - 14.06.2026 Украина.ру
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"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения - 14.06.2026 Украина.ру
"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
Турецкие спецслужбы устанавливают происхождение беспилотника, обнаруженного на пляже Капысуйу на границе провинций Бартын и Кастамону. Находка была сделана накануне, и пока официальные лица не раскрывают деталей. Об этом 14 июня сообщает агентство IHA
2026-06-14T21:25
2026-06-14T21:25
новости
турция
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Это уже не первый случай падения беспилотников на турецкой территории. Ранее в прибрежном городе Самсун был обнаружен украинский дрон-ловушка "Майя". По данным издания Dogru Haber, он потерпел крушение именно там.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, турция, армения, украина
Новости, Турция, Армения, Украина

"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения

21:25 14.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Турецкие спецслужбы устанавливают происхождение беспилотника, обнаруженного на пляже Капысуйу на границе провинций Бартын и Кастамону. Находка была сделана накануне, и пока официальные лица не раскрывают деталей. Об этом 14 июня сообщает агентство IHA
Это уже не первый случай падения беспилотников на турецкой территории.
Ранее в прибрежном городе Самсун был обнаружен украинский дрон-ловушка "Майя". По данным издания Dogru Haber, он потерпел крушение именно там.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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