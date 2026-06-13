"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США - 13.06.2026 Украина.ру
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"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США
"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США - 13.06.2026 Украина.ру
"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США
Встреча в Анкоридже опередила время — к этим договоренностям еще вернутся. Ошибки с нашей стороны не было, просто политическая привязка оказалась сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-06-13T04:45
2026-06-13T04:45
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Россия обеспокоена заявлением госсекретаря США Марко Рубио, что Вашингтон не может выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта из-за поддержки Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Журналист спросил, где в комбинации со встречей в Анкоридже была допущена ошибка с российской стороны, учитывая, что госсекретарь США сделал заявление спустя почти год после переговоров."Возможно, что ошибки и не было. Эти договоренности опередили время. К ним еще вернутся позже и они сохранят интригу. Это было забегание вперед, тогда торопились все", — заявил Серенко.По словам политолога, у принимающей стороны был жёсткий хронометраж, привязанный к выборам в Конгресс, а с российской стороны была готовность "подыграть" хозяину Белого дома, и это желание сохраняется до сих пор. Однако политическая привязка оказалась более сложной, и сигналы, посланные в Анкоридже, опередили время."Сегодня мы наблюдаем столкновение будущих нарративов с настоящими", — добавил эксперт.Серенко подчеркнул, что это не ремейк Минских соглашений. "Все-таки в первом случае это были договоренности, связанные сугубо локальным конфликтом, противостоянием именно на Украине. Между Кремлем и Белым домом речь идет о большой сделке. Украина - частный случай этой сделки. У договорённостей [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа другой масштаб и технологические параметры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, украина.ру, главные новости, главное, кремль, минские соглашения, международные отношения, международная политика, дональд трамп, владимир путин, украина аналитика, война, война на украине, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, США, Украина.ру, Главные новости, главное, Кремль, Минские соглашения, международные отношения, Международная политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина аналитика, война, война на Украине, Сергей Лавров

"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США

04:45 13.06.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Public domain
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Встреча в Анкоридже опередила время — к этим договоренностям еще вернутся. Ошибки с нашей стороны не было, просто политическая привязка оказалась сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Россия обеспокоена заявлением госсекретаря США Марко Рубио, что Вашингтон не может выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта из-за поддержки Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Журналист спросил, где в комбинации со встречей в Анкоридже была допущена ошибка с российской стороны, учитывая, что госсекретарь США сделал заявление спустя почти год после переговоров.
"Возможно, что ошибки и не было. Эти договоренности опередили время. К ним еще вернутся позже и они сохранят интригу. Это было забегание вперед, тогда торопились все", — заявил Серенко.
По словам политолога, у принимающей стороны был жёсткий хронометраж, привязанный к выборам в Конгресс, а с российской стороны была готовность "подыграть" хозяину Белого дома, и это желание сохраняется до сих пор. Однако политическая привязка оказалась более сложной, и сигналы, посланные в Анкоридже, опередили время.
"Сегодня мы наблюдаем столкновение будущих нарративов с настоящими", — добавил эксперт.
Серенко подчеркнул, что это не ремейк Минских соглашений. "Все-таки в первом случае это были договоренности, связанные сугубо локальным конфликтом, противостоянием именно на Украине. Между Кремлем и Белым домом речь идет о большой сделке. Украина - частный случай этой сделки. У договорённостей [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа другой масштаб и технологические параметры", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.
Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
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