https://ukraina.ru/20260613/dogovorennosti-operedili-vremya-serenko-o-vstreche-v-ankoridzhe-i-buduschem-rossii-i-ssha-1080157796.html

"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США

"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США - 13.06.2026 Украина.ру

"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США

Встреча в Анкоридже опередила время — к этим договоренностям еще вернутся. Ошибки с нашей стороны не было, просто политическая привязка оказалась сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-06-13T04:45

2026-06-13T04:45

2026-06-13T04:45

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Россия обеспокоена заявлением госсекретаря США Марко Рубио, что Вашингтон не может выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта из-за поддержки Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Журналист спросил, где в комбинации со встречей в Анкоридже была допущена ошибка с российской стороны, учитывая, что госсекретарь США сделал заявление спустя почти год после переговоров."Возможно, что ошибки и не было. Эти договоренности опередили время. К ним еще вернутся позже и они сохранят интригу. Это было забегание вперед, тогда торопились все", — заявил Серенко.По словам политолога, у принимающей стороны был жёсткий хронометраж, привязанный к выборам в Конгресс, а с российской стороны была готовность "подыграть" хозяину Белого дома, и это желание сохраняется до сих пор. Однако политическая привязка оказалась более сложной, и сигналы, посланные в Анкоридже, опередили время."Сегодня мы наблюдаем столкновение будущих нарративов с настоящими", — добавил эксперт.Серенко подчеркнул, что это не ремейк Минских соглашений. "Все-таки в первом случае это были договоренности, связанные сугубо локальным конфликтом, противостоянием именно на Украине. Между Кремлем и Белым домом речь идет о большой сделке. Украина - частный случай этой сделки. У договорённостей [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа другой масштаб и технологические параметры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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