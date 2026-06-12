Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру
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Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня
Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру
Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T07:10
2026-06-12T07:10
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"Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении.Другие новости к этому часу:🟦 Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравляют жителей страны с днём России прямо с борта МКС. 🟦 ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ в Московском регионе.🟦 В Севастополе после циничного удара террористов по музею-символу города переименовывают кинотеатр "Украина".🟦 Министр обороны Великобритании, очередной европейский "друг Украины", лишился должности. О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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новости, россия, кндр, москва, ким чен ын, владимир путин, фсб, роскосмос
Новости, Россия, КНДР, Москва, Ким Чен Ын, Владимир Путин, ФСБ, роскосмос

Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня

07:10 12.06.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении.
Другие новости к этому часу:
🟦 Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравляют жителей страны с днём России прямо с борта МКС.
🟦 ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ в Московском регионе.
🟦 В Севастополе после циничного удара террористов по музею-символу города переименовывают кинотеатр "Украина".
🟦 Министр обороны Великобритании, очередной европейский "друг Украины", лишился должности.
О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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