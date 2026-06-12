https://ukraina.ru/20260612/kim-chen-yn-zayavil-o-vechnoy-vernosti-soyuzu-s-rossiey-glavnoe-za-noch-12-iyunya--1080136461.html
Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня
Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня - 12.06.2026 Украина.ру
Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T07:10
2026-06-12T07:10
2026-06-12T07:10
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"Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении.Другие новости к этому часу:🟦 Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравляют жителей страны с днём России прямо с борта МКС. 🟦 ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ в Московском регионе.🟦 В Севастополе после циничного удара террористов по музею-символу города переименовывают кинотеатр "Украина".🟦 Министр обороны Великобритании, очередной европейский "друг Украины", лишился должности. О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, москва, ким чен ын, владимир путин, фсб, роскосмос
Новости, Россия, КНДР, Москва, Ким Чен Ын, Владимир Путин, ФСБ, роскосмос
Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание в честь Дня России, подтвердив неизменность курса на стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК). Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Всегда быть вместе с Россией – это моя неизменная воля", — подчеркнул северокорейский лидер в своем поздравлении.
Другие новости к этому часу:
🟦 Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравляют жителей страны с днём России прямо с борта МКС.
🟦 ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ в Московском регионе.
🟦 В Севастополе после циничного удара террористов по музею-символу города переименовывают кинотеатр "Украина".
🟦 Министр обороны Великобритании, очередной европейский "друг Украины", лишился должности.