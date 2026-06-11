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Аналитики предрекли Киеву финансовый крах
Аналитики предрекли Киеву финансовый крах - 11.06.2026 Украина.ру
Аналитики предрекли Киеву финансовый крах
Украину ждет финансовый крах, если не будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor
2026-06-11T10:31
2026-06-11T10:31
2026-06-11T10:34
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"Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг", — отмечается в материале.По мнению аналитиков, несмотря на то, что западные союзники почти полностью покрывают гуманитарные, экономические и военные нужды Киева, Украина в обозримом будущем сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования.Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (42 миллиарда долларов).Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.Подробнее - в материале JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины на сайте Украина.ру.
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Аналитики предрекли Киеву финансовый крах
10:31 11.06.2026 (обновлено: 10:34 11.06.2026)
Украину ждет финансовый крах, если не будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение, говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor
"Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг", — отмечается в материале.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что западные союзники почти полностью покрывают гуманитарные, экономические и военные нужды Киева, Украина в обозримом будущем сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (42 миллиарда долларов).
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.