https://ukraina.ru/20260612/aleksandr-kerenskiy-zalozhnik-mifa-o-begstve-v-zhenskom-plate-1080096173.html

Александр Керенский: заложник мифа о бегстве в женском платье

Александр Керенский: заложник мифа о бегстве в женском платье - 12.06.2026 Украина.ру

Александр Керенский: заложник мифа о бегстве в женском платье

Наверное именно в день России стоит вспомнить первого главу правительства демократической Российской республики. Александр Керенский умер в США 11 июня 1970 года. Он был вознесён на вершину власти Февральской революцией, но уже через несколько месяцев потерял всё вследствие не столько переворота большевиков, сколько своего неумения править страной

2026-06-12T08:00

2026-06-12T08:00

2026-06-12T08:00

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Александр Фёдорович (ох и доставалось ему за инициалы как у последней российской императрицы Александры Фёдоровны…) Керенский родился 22 апреля 1881 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск). Его отец Фёдор Михайлович был преподавателем словесности, а позже директором Симбирской гимназии, мать Надежда Адлер – домохозяйкой. В 1887 году Фёдор Михайлович получил чин статского советника, что давало ему право на потомственное дворянство.Фёдор Керенский был близким другом и коллегой Ильи Ульянова, а также учителем его сына Володи. Илья Николаевич не раз бывал в гостях у Фёдора Михайловича, а после смерти коллеги в 1886 году Керенский много помогал его вдове и детям. Именно он дал положительную характеристику Владимиру Ильичу, что помогло тому поступить в Казанский университет. Керенский с ним в Симбирске не пересекался – попросту из-за разницы в возрасте.В 1889 году Керенского-старшего перевели в Ташкент, где Александр с отличием окончил гимназию, после чего поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет, а через год перевёлся на юридический.В годы революции 1905 года помощник адвоката Керенский вступил в партию эсеров, а также в революционную группу "Организация вооруженного восстания", созданную двоюродным братом его первой жены Сергеем Васильевым. Группа издавала социалистическую газету "Буревестник".23 декабря 1905 года Керенский был арестован. До апреля 1906 года он сидел в одиночной камере в тюрьме "Кресты" в Санкт-Петербурге, позже его отпустили под гласный надзор полиции с запретом на проживание в крупных городах и уехал к отцу в Ташкент.Дело было прекращено за недостатком улик и в августе 1906 года он смог вернуться в Петербург, а уже в октябре он защищал эстонских крестьян, разграбивших поместье местного барина, и большинство обвиняемых оправдали.В 1912 году Керенский выступил в поддержку Бейлиса. В этом же году Керенский стал членом масонской ложи "Великий Восток народов России" (ВВНР) и был избран депутатом IV Государственной Думы. Ради этого он вышел из партии эсеров и примкнул к фракции "трудовиков".Всероссийская известность пришла к Керенскому, когда он возглавил специальную комиссию Думы в связи с Ленским расстрелом (1912). На основании выводов комиссии правительству пришлось лишить компанию "Лензолото" монопольного права на эксплуатацию недр. В том же году он защищал лидеров партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация"), в итоге 95 из 145 обвиняемых были оправданы.В 1914 году Александр Керенский был осуждён по так называемому делу "25 адвокатов" и приговорён к тюремному заключению. Но поскольку он обладал депутатской неприкосновенностью, приговор был заменён на запрет реализовывать адвокатскую деятельность. После того, как в 1916 году ему удалили почку, политик во время выступлений стал часто падать в обмороки, что использовали его критики.Керенский не раз выступал в Думе с очень смелыми политическими речами, а в 1916 году даже назвал самодержавный режим "оккупационным". После речи Керенского 16 декабря 1916 года, в которой политик фактически призвал к свержению самодержавия, императрица заявила, что его "следует повесить вместе с Гучковым". В феврале 1917 года Керенский призвал к "физическому устранению" виновников "государственной анархии".12 марта 1917 года, Керенский вошел в состав сразу двух революционных органов власти: Временного комитета Государственной Думы и исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов. В Петросовете он стал заместителем Николая Чхеидзе, вместе с которым входил в руководство масонской ложи ВВНР.Ппо его инициативе были арестованы бывшие царские министры, а 15 марта 1917 года Керенский сам стал министром юстиции Временного правительства (нарушив прямой запрет исполкома Петросовета).После отречения императора Николая II Керенский решительно выступил за республиканскую форму правления. По его приказу царская семья была перевезена в Тобольск.На посту министра Керенский добился отмены смертной казни, амнистии политзаключённых, реформирования судебной системы, а также прекращения следствия по делу Григория Распутина. Керенский инициировал признание независимости Польши и восстановление конституции Финляндии, поддержал автономию Украины.В апреле 1917 года он спровоцировал кризис, выступив против "ноты Милюкова", в которой глава МИД заверил союзников, что Россия продолжит войну до победного конца. Это привело к созданию 18 мая первого коалиционного правительства с участием социалистических партий, в котором Керенский получил портфель военного и морского министра – уже как представитель партии эсеров. Популярность Керенского достигла пика.Несмотря на публичные призывы к миру, Керенский начал готовить летнее наступление, на котором настаивали союзники. Однако "Наступление Керенского" в июле 1917-го провалилось. Анархисты и большевики 16-18 июля организовали первую вооружённую попытку свергнуть Временное правительство, но она была подавлена.Июльские события привели к сворачиванию "двоевластия" – Временному правительству удалось оттеснить Петросовет. 21 июля 1917 года подал в отставку глава первого состава Временного правительства князь Георгий Львов, и его место занял Александр Керенский.Керенский поддержал назначение Верховным главнокомандующим генерала Лавра Корнилова, но, когда в сентябре 1917 года генерал попытался предотвратить вооружённое восстание большевиков, премьер обвинил его в "контрреволюционном заговоре" и добился ареста.12 сентября 1917 года Керенский был назначен Верховным главнокомандующим. Через два дня Временное правительство провозгласило создание Российской Республики и передачу всей власти в ней пяти министрам во главе с Керенским. В состав "Директории", кроме Керенского вошли ещё два видных масона – Михаил Терещенко (министр иностранных дел) и Дмитрий Вердеревский (морской министр).Находившийся в Петрограде с августа по ноябрь 1917 года агент британской секретной службы "Сомервиль" (писатель Сомерсет Моэм) так написал об этом периоде в жизни Керенского:"Положение России ухудшалось с каждым днём, а он убирал всех министров, чуть только замечал в них способности, грозящие подорвать его собственный престиж. Он произносил речи. Он произносил нескончаемые речи. Возникла угроза немецкого нападения на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась всё серьёзнее, приближалась зима, топлива не было. Керенский произносил речи. За кулисами активно действовали большевики, Ленин скрывался в Петрограде. А он произносил речи".Именно через Моэма 18 октября Керенский передал конфиденциальное письмо британскому премьеру Ллойд Джорджу, в котором запросил срочную помощь Антанты и призвал начать переговоры с Германией о заключении мира. Ответа не последовало.Керенскому предлагали ввести в Петроград войска, но он считал, что большевики не решатся выступить. Только 7 ноября 1917-го он отправил в Ставку телеграмму с приказом, но этот приказ выполнен не был. В тот же день он бежал в Гатчину.Долгое время муссировались слухи, что Керенский бежал, переодевшись в женское платье, а из Гатчины. С последним Александр Фёдорович соглашался, а в 1966 году с возмущением сказал советскому журналисту Генриху Боровику: "пусть перестанут писать эту глупость обо мне, что я из Зимнего Дворца убежал в женском платье!.." Он выехал из Петрограда в открытом автомобиле, на нём был привычный полувоенный френч, но автомобиль принадлежал дипломатической миссии США. Позже американский дипломат Дэвид Френсис оправдывался, что автомобиль был захвачен адъютантами несостоявшегося диктатора.Последней попыткой Александра Керенского вернуть власть было наступление генерала Петра Краснова на Петроград, но 14 ноября Краснов сдался им под "честное слово офицера, что не будет более бороться против Советской власти". Керенский бежал в Новочеркасск, но донской атаман Алексей Каледин отказался от сотрудничества с ним.С декабря 1917 по июнь 1918 года Александр Керенский инкогнито скитался по России. Когда в январе 1918-го он тайно прибыл в Петроград, желая выступить на Учредительном Собрании, руководство эсеров запретило Керенскому это делать. Он установил контакт с антибольшевистским "Союзом возрождения России". Его задача "заключалась в том, чтобы добиться немедленной военной помощи союзников для того, чтобы восстановить русский фронт и тем обеспечить России место в будущих мирных переговорах".В мае 1918 года Керенский связался с главой сербской репатриационной комиссии Мирко Комненовичем, который выдал ему документы на имя пленного сербского офицера. В июне 1918 года он выехал с территории России (его сопровождал агент британской разведки Сидней Рейли).В Лондоне Керенского принял Ллойд Джордж, однако никакой помощи даже не пообещал. Он осел во Франции, где в 1922-32 годах редактировал газету "Дни", призывая к крестовому походу против Советской России.В 1939 году Александр Керенский женился на бывшей австралийской журналистке Лидии Триттон, и, когда нацисты оккупировали Францию, уехал в США. Он стал ведущим экспертом Гуверовского института войны, революции и мира при Стэндфордском университете, внёс значительный вклад в архив по русской истории.В конце мая 1968 года священник РПЦ сообщил в посольство СССР в Лондоне о своей беседе с Керенским, который якобы упомянул, что "с большой охотой уехал бы сейчас в Советский Союз". ЦК КПСС 13 августа 1968 года выдвинул условия:"Получить его заявление: о признании закономерности социалистической революции; правильности политики правительства СССР; признании успехов советского народа, достигнутых за 50 лет существования советского государства".Но через неделю началось советское вторжение в Чехословакию, и желание переехать в СССР у Керенского отпало.Он скончался в нью-йоркской клинике от артериосклероза 11 июня 1970 года. В определённом смысле смерть Керенского можно считать самоубийством: решив никому не быть в тягость, он отказался от приёма пищи.После смерти Керенского The New York Times поместила заранее заготовленный некролог, в котором сухо отметила, что в 1917 году покойный проявил наивность:"Всю оставшуюся жизнь он был символом неудачной революции, человеком, над которым глумились победители, который был курьёзом на своей новой родине и проводил время в проклятиях в адрес Советской власти и попытках оправдать свои действия в составе Временного правительства".

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https://ukraina.ru/20251218/gosudarstvo-i-revolyutsiya-kak-vyglyadela-programma-lenina-1073155654.html

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история, петроград, россия, ссср, краснов, мид, советская власть, рпц, октябрьская революция (1917), революция 1905-1907 года, февральская революция 1917 года, российская империя, республика, политика, первая мировая война, николай ii, владимир ленин (владимир ульянов)