https://ukraina.ru/20260611/ukraina-bez-ukraintsev-kommunizm-ili-evrointegratsiya-chto-takoe-russkaya-mechta-1080117534.html
Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта"
Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта" - 11.06.2026 Украина.ру
Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта"
Существует ли русская мечта? Почему украинская мечта оказалась связана не с Украиной, а с Европой? Можно ли считать коммунизм главной мечтой народов бывшего... Украина.ру, 11.06.2026
2026-06-11T15:38
2026-06-11T15:38
2026-06-11T15:38
видео
украина
европа
ссср
павел волков
идеология
ситуация на украине
бывший ссср
россия
коммунизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080117403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8527ef40e8e46eebb60af4ffe9db2fa.png
Существует ли русская мечта? Почему украинская мечта оказалась связана не с Украиной, а с Европой? Можно ли считать коммунизм главной мечтой народов бывшего СССР? В новом выпуске "Украина без украинцев" Дарина Боровик и Павел Волков разбираются, почему миллионы людей продолжают искать справедливость в идеях прошлого и что объединяет жителей России, Украины и Запада сильнее любых политических лозунгов.
украина
европа
ссср
бывший ссср
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080117403_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ab09de062466bfd766774c33fc255ed.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, европа, ссср, павел волков, идеология, ситуация на украине, бывший ссср, россия, коммунизм, запад, видео
Видео, Украина, Европа, СССР, Павел Волков, идеология, ситуация на Украине, бывший СССР, Россия, коммунизм, Запад
Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта"
Существует ли русская мечта? Почему украинская мечта оказалась связана не с Украиной, а с Европой? Можно ли считать коммунизм главной мечтой народов бывшего СССР?
В новом выпуске "Украина без украинцев" Дарина Боровик и Павел Волков
разбираются, почему миллионы людей продолжают искать справедливость в идеях прошлого и что объединяет жителей России, Украины и Запада сильнее любых политических лозунгов.