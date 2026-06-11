https://ukraina.ru/20260611/ukraina-bez-ukraintsev-kommunizm-ili-evrointegratsiya-chto-takoe-russkaya-mechta-1080117534.html

Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта"

Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта" - 11.06.2026 Украина.ру

Украина без украинцев: коммунизм или евроинтеграция? Что такое "русская мечта"

Существует ли русская мечта? Почему украинская мечта оказалась связана не с Украиной, а с Европой? Можно ли считать коммунизм главной мечтой народов бывшего... Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-11T15:38

2026-06-11T15:38

2026-06-11T15:38

видео

украина

европа

ссср

павел волков

идеология

ситуация на украине

бывший ссср

россия

коммунизм

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Существует ли русская мечта? Почему украинская мечта оказалась связана не с Украиной, а с Европой? Можно ли считать коммунизм главной мечтой народов бывшего СССР? В новом выпуске "Украина без украинцев" Дарина Боровик и Павел Волков разбираются, почему миллионы людей продолжают искать справедливость в идеях прошлого и что объединяет жителей России, Украины и Запада сильнее любых политических лозунгов.

украина

европа

ссср

бывший ссср

россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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