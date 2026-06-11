Предслав Лянцкоронский: 495 лет со дня смерти шляхтича, ставшего первым атаманом запорожских казаков - 11.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260611/predslav-lyantskoronskiy-495-let-so-dnya-smerti-shlyakhticha-stavshego-pervym-atamanom-zaporozhskikh-kazakov-1080040198.html
Предслав Лянцкоронский: 495 лет со дня смерти шляхтича, ставшего первым атаманом запорожских казаков
Предслав Лянцкоронский: 495 лет со дня смерти шляхтича, ставшего первым атаманом запорожских казаков - 11.06.2026 Украина.ру
Предслав Лянцкоронский: 495 лет со дня смерти шляхтича, ставшего первым атаманом запорожских казаков
10 июня 1531 года умер Предслав (Пшеслав) Лянцкоронский, польский шляхтич, который стал первым кошевым атаманом запорожских казаков и привёл их к победам в походах на Аккерман и Очаков. Это не единичный случай – казаков часто объединяли представители аристократии (Вишневецкий) и служилых сословий – шляхты (Мазепа), казацкой старшины (Хмельницкий)
2026-06-11T08:00
2026-06-11T08:00
история
история
история украины
xv век
xvi век
днепр
краков
польша
казаки
атаманы
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В XV веке на территории нынешней Украины человеческие поселения заканчивались в районе Каменец-Подольского, Брацлава, Канева и Черкасс, а за Днепром – в окрестностях Чернигова и Путивля. Далее до берегов Чёрного моря, простиралось Дикое Поле, богатое плодородной почвой, высокими травами, обильной дичью, рыбой и солью.Дикое Поле издавна привлекало многочисленных искателей приключений. В основном это были крестьяне, ищущие убежища от растущего феодального гнета, но сюда стекались и различные бродяги, авантюристы и обычные преступники, спасающиеся от правосудия. Этническое происхождение поселенцев было пёстрым. Хотя основную их часть составляли русские люди, с самого начала встречались и представители польской и литовской шляхты.Прибывшие строили хижины или землянки и до осени занимались степным промыслом – охотились, ловили рыбу, собирали соль, мёд и воск. Осенью они возвращались в населённые места, чтобы продать свои припасы.Некоторые поселенцы окончательно обосновались в Диком Поле и строили зимние жилища. Столкнувшись с ежедневной угрозой со стороны татар, колонисты организовались в более крупные группы и избирали из своего числа лидера – атамана, хорошо разбирающегося в военном искусстве. Первоначально оружие поселенцев было примитивным и состояло из луков, топоров и копий, а сабли и тем более огнестрельное оружие встречались крайне редко.Поначалу эту публику называли эту публику попросту разбойниками, но с конца XV века за поселенцами Дикого Поля закрепилось название "казак". Татары называли "казаком" свободного человека, степного авантюриста и разбойника. Польский летописец Ян Длугош записал, что в 1496 году "степные разбойники, казаки, отправились в поход вместе с татарами".Первое документальное свидетельство существования днепровских казаков, являющееся нормативно-распорядительным актом верховной власти Великого княжества Литовского, относится к 1499 году. Тогда казаки были упомянуты в уставной грамоте великого князя Литовского Александра (Ягеллончика) – кстати, получившего образование у Яна Длугоша. А в 1503 году становятся известными черкасские казаки, которые формируют иррегулярную "Щурову казачью роту в городе Черкассах". Судя по всему, её организатором был Евстафий Дашкевич.Впервые в письменных источниках уроженец Овруча Дашкевич упоминается в 1501 году, как воевода великого князя Литовского Александра, участвовавший в походе против Русского царства. В следующем году, как наместник Кричева (ныне – город в Могилевской области Белоруссии), он нападал на московские пограничные земли, на него жаловался царю Ивану III боярин Пётр Ряполовский.Автор пятитомной "Истории Малой России" Николай Маркевич даже утверждал, что именно Дашкович был первым кошевым атаманом запорожских казаков. Однако абсолютное большинство источников указывает, что первым этот пост получил польский шляхтич Предслав Лянцкоронский. Собственно, Лянцкоронский является ключевым персонажем "Истории…" Маркевича – её первый том озаглавлен "От древнейших времен до Лянцкоронского", а второй – "От Лянцкоронского до Унии".Точная дата рождения Лянцкоронского неизвестна, но он появился на свет не позднее 1489 года в местечке Бжезе под Краковом в семье магната Станислава Лянцкоронского, маршалка надворного коронного (одна из высших должностей при дворе короля Польши). Предслав был младшим сыном и его не готовили к управлению семейными имениями, а ещё в молодости отправили изучать рыцарское искусство за границу.Юноша побывал в Венгрии, Германии, Италии, Франции, Испании, совершил паломничество в Святую Землю, откуда привёз титул рыцаря Гроба Господня. В 1501 году он поступил на службу к польскому королю Александру, но при дворе ему было скучно. Он стал выбираться в Дикое Поле, к казакам, где завоевал авторитет благодаря воинскому искусству. А после того, как в 1504 году Дашкевич перешёл на службу к русскому царю, Лянцкоронский оказался самым известным шляхтичем в казацкой среде.Когда в августе 1506 года умер король Александр, Предслав решил упрочить свои позиции при дворе его преемника, Сигизмунда I Старого. С Дикого Поля Лянцкоронский вернулся в Краков уже в новом статусе – кошевого атамана запорожских казаков. "Первый гетман войск Запорожских, с фамилии сенаторской, имянуемый Прецлав Ланцкоронский или Принц Славлянскороссийский" – сказано об этом в "Летописи Самовидца" (1674), а летопись Григория Грабянки (1710) пишет о польском шляхтиче так:"В 1506 году гетманом войска Запорожского стал Прецслав Лянцкоронский, человек из сенаторского рода. Он много раз счастливо воевал с казаками османскую землю. Во времена этого гетмана, при польском короле Сигизмунде I Старом, за выслуги казакам выделена земля у Днепра (она была отбита в 1340 году польским королем Казимиром в русских землях), и дарованы им всякие вольности".При этом стоит учесть, что термин "запорожские казаки" появился только к концу XVI века, а во времена Лянцкоронского казаков называли "черкасами". Да и первый официальный гетман Войска Запорожского был назначен польским королём Стефаном Баторием только в 1575 году.Особой выгоды от своего нового статуса Лянцкоронский не получил.Во-первых, в 1507 году Сигизмунд I Старый заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем I. Летом того же года крымские татары впервые в истории вторглись на юг Русского царства, а не в привычные Польшу и Литву, а с 1511-го татары чуть ли не ежегодно совершали набеги на подконтрольную Москве территорию.Во-вторых, в 1508-м Евстафий Дашкевич нарушил присягу, данную русскому царю, и вслед за князем Константином Острожским вернулся на службу к королю Сигизмунду, получив от того чин старосты Каневского и Черкасского.Именно Дашкевич сплотил казаков, живших в нижнем течении Днепра, вооружил их саблями и ружьями, а также разделил на сотни и полки (правда, тогда казаков было немногим более тысячи). Кроме того, Дашкевич организовывал систему деревянных крепостей (сечей) на Днепре, которые защищали казацкие поселения от татарских набегов, и выбрал остров Хортица, будущий центр Запорожской Сечи, в качестве склада оружия.Вскоре казаки избрали Дашкевича своим кошевым атаманом, а Лянцкоронский уехал в семейное имение в городке Лянцкорона в Малопольше – оно в итоге досталось именно ему, поскольку старшие братья делали карьеру в Кракове и Каменец-Подольском. Но в 1512-м наш герой имение продал, и занялся развитием города Хмельник, где его вскоре назначили старостой. В первую очередь Лянцкоронский готовил оборонительные сооружения на случай татарских набегов.Несмотря на союз польского короля с крымским ханом, набеги татар на польские и литовские земли не прекращались. Хотя в апреле 1512-го польско-литовские войска под командованием Константина Острожкого разгромили татарские отряды под Вишневцом, уже в мае следующего года король Сигизмунд обязался платить хану 15 тыс. золотых (примерно 51 кг. золота) ежегодно, рассчитывая на его помощь в борьбе с Москвой. И помощь действительно была: к примеру, в 1514-15 годах казацкие отряды под командованием Дашкевича вместе с войсками ханского сына, Мехмед-Гирея, пытались отбить у Русского царства территорию Северщины.Ситуация изменилась в 1516 году, когда татары напали на Подолье, Волынь и Галичину, ограбили и сожгли много городов, убили тысячи стариков и детей, а около 60 тыс. местных жителей угнали в рабство. Когда король Сигизмунд высказал претензии новому хану Мехмед-Гирею в нарушении союзнических договоров, тот издевательски ответил, что набег осуществили казаки. На самом деле казаки на службе у хана были, но в этом случае они были точно ни при чём. Оскорблённый король приказал Дашкевичу и Лянцкоронскому готовить акцию возмездия.Те собрали более 1200 казаков и решили атаковать турецко-татарскую крепость Аккерман (ныне Белгород-Днестровский). Казаки на лодках спустились по Днепру в Чёрное море и блокировали крепость с моря. Хотя взять её не удалось, казаки разграбили татарские улусы, разбили татарское войско у Днестровского лимана и вернулись с богатыми трофеями. По дороге обратно казаков атаковали отряды буджацкого хана, но они также были разбиты.В ответ на претензии Мехмед-Гирея король Сигизмунд честно ответил: польских и литовских войск под Аккерманом не было, это всё казаки. Как написал современник, польский хронист Марчин Бельский, именно после похода на Аккерман казаки стали популярными в Польше, о них начали широко говорить и писать, а в казацкие полки потянулись сами поляки.Казаки под командованием Лянцкоронского воевали не только против татар. В 1520 году он был ротмистром лёгкой казацкой кавалерии, которая вместе с польскими отрядами остановила армию немецких наёмников, двигавшихся на помощь ордену крестоносцев, с которым тогда воевала Польша.Однако самыми известными битвами, в которых принял участие первый казацкий атаман, считаются упомянутый поход на Аккерман, а также поход на Очаков в 1528 году. Он был осуществлён также вместе с Дашкевичем, тогда казаки под началом Лянцкоронского и Дашкевича трижды разгромили татарские войска и взяли богатые трофеи, в частности, 500 коней и 30 тысяч голов скота.Для Предслава Лянцкоронского война стала смыслом жизни, у него не было ни жены, ни детей. Он умер 10 июня 1531 года в Кракове, и долгое время о нём вспоминали в основном как о странном представителе семьи Лянцкоронских, весьма влиятельной в Речи Посполитой. Ситуация изменилась лишь в середине XIX века, когда польский поэт Юзеф Богдан Залесский стал певцом "казацкого романтизма", и посвятил Лянцкоронскому думу "Лях Сердечный". С тех пор многие уверены, что первый казацкий атаман на самом деле был персонажем неких "украинских народных дум".
https://ukraina.ru/20241110/1058780813.html
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днепр
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Олег Хавич
Олег Хавич
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, xv век, xvi век, днепр, краков, польша, казаки, атаманы, крымское ханство, московское царство, великое княжество литовское
История, История, история Украины, XV век, XVI век, Днепр, Краков, Польша, казаки, атаманы, Крымское ханство, Московское царство, Великое княжество Литовское

Предслав Лянцкоронский: 495 лет со дня смерти шляхтича, ставшего первым атаманом запорожских казаков

08:00 11.06.2026
 
© commons.wikimedia.orgПредслав Лянцкоронский. Фрагмент картины Яна Матейко "Прусский оммаж", 1882 год
Предслав Лянцкоронский. Фрагмент картины Яна Матейко Прусский оммаж, 1882 год - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© commons.wikimedia.org
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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10 июня 1531 года умер Предслав (Пшеслав) Лянцкоронский, польский шляхтич, который стал первым кошевым атаманом запорожских казаков и привёл их к победам в походах на Аккерман и Очаков. Это не единичный случай – казаков часто объединяли представители аристократии (Вишневецкий) и служилых сословий – шляхты (Мазепа), казацкой старшины (Хмельницкий)
В XV веке на территории нынешней Украины человеческие поселения заканчивались в районе Каменец-Подольского, Брацлава, Канева и Черкасс, а за Днепром – в окрестностях Чернигова и Путивля. Далее до берегов Чёрного моря, простиралось Дикое Поле, богатое плодородной почвой, высокими травами, обильной дичью, рыбой и солью.
Дикое Поле издавна привлекало многочисленных искателей приключений. В основном это были крестьяне, ищущие убежища от растущего феодального гнета, но сюда стекались и различные бродяги, авантюристы и обычные преступники, спасающиеся от правосудия. Этническое происхождение поселенцев было пёстрым. Хотя основную их часть составляли русские люди, с самого начала встречались и представители польской и литовской шляхты.
Прибывшие строили хижины или землянки и до осени занимались степным промыслом – охотились, ловили рыбу, собирали соль, мёд и воск. Осенью они возвращались в населённые места, чтобы продать свои припасы.
Некоторые поселенцы окончательно обосновались в Диком Поле и строили зимние жилища. Столкнувшись с ежедневной угрозой со стороны татар, колонисты организовались в более крупные группы и избирали из своего числа лидера – атамана, хорошо разбирающегося в военном искусстве. Первоначально оружие поселенцев было примитивным и состояло из луков, топоров и копий, а сабли и тем более огнестрельное оружие встречались крайне редко.
Поначалу эту публику называли эту публику попросту разбойниками, но с конца XV века за поселенцами Дикого Поля закрепилось название "казак". Татары называли "казаком" свободного человека, степного авантюриста и разбойника. Польский летописец Ян Длугош записал, что в 1496 году "степные разбойники, казаки, отправились в поход вместе с татарами".
Король Владислав III. Картина XVIII века
10 ноября 2024, 16:03История
Последний крестовый поход. Как Литва уступила Польше10 ноября 1444 года в битве с османами у болгарской Варны было разгромлено войско восточноевропейских крестоносцев. Событие это оставило глубокий след в истории не только тем, что оно завершило последний крупный крестовый поход. Гибель на поле боя короля Владислава III имела серьёзные последствия Польско-Литовского государства
Первое документальное свидетельство существования днепровских казаков, являющееся нормативно-распорядительным актом верховной власти Великого княжества Литовского, относится к 1499 году. Тогда казаки были упомянуты в уставной грамоте великого князя Литовского Александра (Ягеллончика) – кстати, получившего образование у Яна Длугоша. А в 1503 году становятся известными черкасские казаки, которые формируют иррегулярную "Щурову казачью роту в городе Черкассах". Судя по всему, её организатором был Евстафий Дашкевич.
Впервые в письменных источниках уроженец Овруча Дашкевич упоминается в 1501 году, как воевода великого князя Литовского Александра, участвовавший в походе против Русского царства. В следующем году, как наместник Кричева (ныне – город в Могилевской области Белоруссии), он нападал на московские пограничные земли, на него жаловался царю Ивану III боярин Пётр Ряполовский.
Автор пятитомной "Истории Малой России" Николай Маркевич даже утверждал, что именно Дашкович был первым кошевым атаманом запорожских казаков. Однако абсолютное большинство источников указывает, что первым этот пост получил польский шляхтич Предслав Лянцкоронский. Собственно, Лянцкоронский является ключевым персонажем "Истории…" Маркевича – её первый том озаглавлен "От древнейших времен до Лянцкоронского", а второй – "От Лянцкоронского до Унии".
© commons.wikimedia.orgЯн Матейко "Александр Ягеллончик", 1891 год
Ян Матейко Александр Ягеллончик, 1891 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© commons.wikimedia.org
Ян Матейко "Александр Ягеллончик", 1891 год
Точная дата рождения Лянцкоронского неизвестна, но он появился на свет не позднее 1489 года в местечке Бжезе под Краковом в семье магната Станислава Лянцкоронского, маршалка надворного коронного (одна из высших должностей при дворе короля Польши). Предслав был младшим сыном и его не готовили к управлению семейными имениями, а ещё в молодости отправили изучать рыцарское искусство за границу.
Юноша побывал в Венгрии, Германии, Италии, Франции, Испании, совершил паломничество в Святую Землю, откуда привёз титул рыцаря Гроба Господня. В 1501 году он поступил на службу к польскому королю Александру, но при дворе ему было скучно. Он стал выбираться в Дикое Поле, к казакам, где завоевал авторитет благодаря воинскому искусству. А после того, как в 1504 году Дашкевич перешёл на службу к русскому царю, Лянцкоронский оказался самым известным шляхтичем в казацкой среде.
Когда в августе 1506 года умер король Александр, Предслав решил упрочить свои позиции при дворе его преемника, Сигизмунда I Старого. С Дикого Поля Лянцкоронский вернулся в Краков уже в новом статусе – кошевого атамана запорожских казаков. "Первый гетман войск Запорожских, с фамилии сенаторской, имянуемый Прецлав Ланцкоронский или Принц Славлянскороссийский" – сказано об этом в "Летописи Самовидца" (1674), а летопись Григория Грабянки (1710) пишет о польском шляхтиче так:
2 марта 2024, 08:21История
Князь Константин Острожский между Москвой и ЛитвойВторой сын наводившего ужас на татар волынского князя Ивана Васильевича Острожского, Константин, родился 2 марта 1460 года. Это семейство уже три поколения подряд успешно действовало как на военном, так и на придворном поприще и усиленно прирастало поместьями, так что мальчику светило большое будущее
"В 1506 году гетманом войска Запорожского стал Прецслав Лянцкоронский, человек из сенаторского рода. Он много раз счастливо воевал с казаками османскую землю. Во времена этого гетмана, при польском короле Сигизмунде I Старом, за выслуги казакам выделена земля у Днепра (она была отбита в 1340 году польским королем Казимиром в русских землях), и дарованы им всякие вольности".
При этом стоит учесть, что термин "запорожские казаки" появился только к концу XVI века, а во времена Лянцкоронского казаков называли "черкасами". Да и первый официальный гетман Войска Запорожского был назначен польским королём Стефаном Баторием только в 1575 году.
Особой выгоды от своего нового статуса Лянцкоронский не получил.
© Public domain
© Public domain
Во-первых, в 1507 году Сигизмунд I Старый заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем I. Летом того же года крымские татары впервые в истории вторглись на юг Русского царства, а не в привычные Польшу и Литву, а с 1511-го татары чуть ли не ежегодно совершали набеги на подконтрольную Москве территорию.
Во-вторых, в 1508-м Евстафий Дашкевич нарушил присягу, данную русскому царю, и вслед за князем Константином Острожским вернулся на службу к королю Сигизмунду, получив от того чин старосты Каневского и Черкасского.
Именно Дашкевич сплотил казаков, живших в нижнем течении Днепра, вооружил их саблями и ружьями, а также разделил на сотни и полки (правда, тогда казаков было немногим более тысячи). Кроме того, Дашкевич организовывал систему деревянных крепостей (сечей) на Днепре, которые защищали казацкие поселения от татарских набегов, и выбрал остров Хортица, будущий центр Запорожской Сечи, в качестве склада оружия.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября 2025, 08:00История
Первый штурм Очакова. 380 лет назад казаки рассорили Польшу и Турцию23 октября 1545 года казацкая флотилия атаковала и захватила турецкий замок Очаков. Масштабы грабежа возмутили турецкого султана, и Польша со страхом ожидала возмездия. Поляки попытались было заявить, что нападавшими были московиты или литвины, а подданные короны тут не причем, но на турок эти уверения впечатления не произвели
Вскоре казаки избрали Дашкевича своим кошевым атаманом, а Лянцкоронский уехал в семейное имение в городке Лянцкорона в Малопольше – оно в итоге досталось именно ему, поскольку старшие братья делали карьеру в Кракове и Каменец-Подольском. Но в 1512-м наш герой имение продал, и занялся развитием города Хмельник, где его вскоре назначили старостой. В первую очередь Лянцкоронский готовил оборонительные сооружения на случай татарских набегов.
Несмотря на союз польского короля с крымским ханом, набеги татар на польские и литовские земли не прекращались. Хотя в апреле 1512-го польско-литовские войска под командованием Константина Острожкого разгромили татарские отряды под Вишневцом, уже в мае следующего года король Сигизмунд обязался платить хану 15 тыс. золотых (примерно 51 кг. золота) ежегодно, рассчитывая на его помощь в борьбе с Москвой. И помощь действительно была: к примеру, в 1514-15 годах казацкие отряды под командованием Дашкевича вместе с войсками ханского сына, Мехмед-Гирея, пытались отбить у Русского царства территорию Северщины.
Ситуация изменилась в 1516 году, когда татары напали на Подолье, Волынь и Галичину, ограбили и сожгли много городов, убили тысячи стариков и детей, а около 60 тыс. местных жителей угнали в рабство. Когда король Сигизмунд высказал претензии новому хану Мехмед-Гирею в нарушении союзнических договоров, тот издевательски ответил, что набег осуществили казаки. На самом деле казаки на службе у хана были, но в этом случае они были точно ни при чём. Оскорблённый король приказал Дашкевичу и Лянцкоронскому готовить акцию возмездия.
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Q-lieb-in / Перейти в фотобанкАккерман Название города Белгород-Днестровский на Украине до 1944 года
Аккерман Название города Белгород-Днестровский на Украине до 1944 года - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Q-lieb-in
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Аккерман Название города Белгород-Днестровский на Украине до 1944 года
Те собрали более 1200 казаков и решили атаковать турецко-татарскую крепость Аккерман (ныне Белгород-Днестровский). Казаки на лодках спустились по Днепру в Чёрное море и блокировали крепость с моря. Хотя взять её не удалось, казаки разграбили татарские улусы, разбили татарское войско у Днестровского лимана и вернулись с богатыми трофеями. По дороге обратно казаков атаковали отряды буджацкого хана, но они также были разбиты.
В ответ на претензии Мехмед-Гирея король Сигизмунд честно ответил: польских и литовских войск под Аккерманом не было, это всё казаки. Как написал современник, польский хронист Марчин Бельский, именно после похода на Аккерман казаки стали популярными в Польше, о них начали широко говорить и писать, а в казацкие полки потянулись сами поляки.
Казаки под командованием Лянцкоронского воевали не только против татар. В 1520 году он был ротмистром лёгкой казацкой кавалерии, которая вместе с польскими отрядами остановила армию немецких наёмников, двигавшихся на помощь ордену крестоносцев, с которым тогда воевала Польша.
Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 08:10История
Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана ГрозногоКнязь Дмитрий Вишневецкий с лёгкой руки Дмитрия Яворницкого стал основателем и украинского казачества, и первой Сечи на острове Хортица. По поводу этого грозный православный магнат был бы удивлён. И даже боимся себе представить, в каких действиях он бы выразил удивление. Хотя… "Ивана Васильевича" смотрели? А он тут очень даже причём
Однако самыми известными битвами, в которых принял участие первый казацкий атаман, считаются упомянутый поход на Аккерман, а также поход на Очаков в 1528 году. Он был осуществлён также вместе с Дашкевичем, тогда казаки под началом Лянцкоронского и Дашкевича трижды разгромили татарские войска и взяли богатые трофеи, в частности, 500 коней и 30 тысяч голов скота.
Для Предслава Лянцкоронского война стала смыслом жизни, у него не было ни жены, ни детей. Он умер 10 июня 1531 года в Кракове, и долгое время о нём вспоминали в основном как о странном представителе семьи Лянцкоронских, весьма влиятельной в Речи Посполитой. Ситуация изменилась лишь в середине XIX века, когда польский поэт Юзеф Богдан Залесский стал певцом "казацкого романтизма", и посвятил Лянцкоронскому думу "Лях Сердечный". С тех пор многие уверены, что первый казацкий атаман на самом деле был персонажем неких "украинских народных дум".
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