https://ukraina.ru/20260519/1031411308.html

Галичанин, который спас Львов от украинцев и Варшаву от большевиков: 160 лет Тадеушу Розвадовскому

Галичанин, который спас Львов от украинцев и Варшаву от большевиков: 160 лет Тадеушу Розвадовскому - 19.05.2026 Украина.ру

Галичанин, который спас Львов от украинцев и Варшаву от большевиков: 160 лет Тадеушу Розвадовскому

19 мая 1866 года на Галичине родился будущий австро-венгерский и польский генерал Тадеуш Розвадовский, человек, которому Юзеф Пилсудский так и не простил победы в Варшавской битве

2026-05-19T16:00

2026-05-19T16:00

2026-05-19T16:12

история

львов

польша

галичина

советско-польская война

история

юзеф пилсудский

генштаб

красная армия

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079163725_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_05dd6d4a542fb129c24dea7a402f0e0d.jpg

Тадеуш Йордан Розвадовский принадлежал к семье потомственных военных. Его предки принимали участие ещё в битве под Веной в 1683 году. Позже они воевали на стороне Барской конфедерации, принимали участие в войне с Россией в 1791-м и в восстании Костюшко.Прадед генерала, полковник Казимеж Розвадовский, был близким соратником князя Адама Чарторыйского и опекуном будущего писателя Александра Фредро во время его военной службы. Казимеж Розвадовский дважды терял свое состояние, во второй раз потратив его на создание знаменитого 8-го уланского полка Варшавского герцогства, которым сам позже командовал.Всего же более пятидесяти представителей этой семьи участвовали во всех польских войнах и восстаниях, из них 12 были кавалерами высшей воинской награды Польши – ордена Virtuti Militari, причём сам Тадеуш Розвадовский был удостоен этого ордена дважды.После первого раздела Польши имения семьи Розвадовских – сёла Бабин и Гонятын под Станиславовом (ныне Ивано-Франковск) – оказалась в составе Австрии. Графский титул Розвадовские получили в 1783 году от императора Священной Римской империи Иосифа II.Военная карьера Тадеуша Розвадовского была предопределена предыдущими поколениями его семьи. Получив домашнее образование, он поступил в школу кадетов кавалерии в Моравии, а позже – в Военно-техническую академию в Вене, которую окончил в числе лучших выпускников в 1886 году, получив чин подпоручика. Потом Тадеуш стал слушателем Высшей военной школы в Вене, после выпуска из которой в 1891-м стал адъютантом штаба кавалерийской бригады в Мариборе (ныне Словения). Розвадовский – единственный поляк, чей портрет был помещён на доску почёта Высшей военной школы.В 1896 году Тадеуш Розвадовский стал военным атташе в посольстве Австро-Венгрии в Бухаресте, где среди прочего заключил выгодное для Вены таможенное соглашение. Но действующая армия ему была всё-таки ближе, и в 1907 году полковник Розвадовский возвращается в Станиславов, где становится начальником гарнизона и командиром 31-го полка полевой артиллерии.Именно во время службы на Галичине Тадеуш Розвадовский сходится с членами польских военизированных организаций. В первую очередь речь шла об организации "Стрелец", которую создала, тренировала и вооружала военная разведка Австро-Венгрии. Руководителем отделения "Стрельца" в Кракове был Юзеф Пилсудский.Розвадовский встретился с Пилсудским в Кракове в конце 1910 года, и у будущего генерала с будущим маршалом сразу же возник конфликт в отношении способа возрождения Польши. Пилсудский выступал за подготовку восстания на приграничных территориях Российской империи. Розвадовский же, как кадровый военный, считал, что такой шаг приведёт к неоправданным жертвам среди мирного населения.В 1913 году Тадеуш Розвадовский получил чин генерал-майора и стал командиром 1-й бригады конной артиллерии, а после начала Первой мировой войны получил под своё командование 12-ю артиллерийскую бригаду австро-венгерской армии, которая почти на 90% состояла из этнических поляков.В мае 1915 года генерал Розвадовский сыграл ключевую роль в прорыве австро-немецкими войсками фронта в битве под Горлицами, которую также называют "малым Верденом". В частности, он предложил новый способ использования артиллерии – так называемую "движущуюся огневую завесу", – заключающийся в перемещении линии артиллерийского огня прямо перед атакующей пехотой. Тесное взаимодействие артиллерии и пехоты позволило войскам центральных держав занять позиции русской армии и вынудило противника отступить.После этого генерал Розвадовский стал командиром 43-й пехотной дивизии, но у него участились конфликты с высшим командованием из-за репрессий в отношении польского населения в зоне боевых действий. В результате в феврале 1916 года Тадеуш Розвадовский ушёл в отставку, получив полную генеральскую пенсию.В качестве уже штатского лица он начал активно сотрудничать с Регентским советом – созданным Веной и Берлином прообразом правительства будущего Королевства Польского. Именно этот орган 25 октября 1918 года принял решение о создании Генерального штаба Войска Польского, которое на тот момент лишь предстояло сформировать. Начальником Генштаба был назначен генерал Розвадовский, который предложил схему организации польских военных властей. Согласно документу, Регентский совет должен был контролировать армию, в его ведении находились бы министр военных дел, военная судебная система и начальник Генштаба, приравненный к министру.Но 11 ноября 1918 года Регентский совет передал власть над проступающей на карте Европы Польшей Юзефу Пилсудскому, и уже через четыре дня Розвадовский подал в отставку.Для него было невыносимо руководить Генштабом, начальником информационного отела которого Пилсудский назначил полковника Юзефа Рыбака– своего бывшего куратора в австро-венгерской разведке. Розвадовский сосредоточился на подготовке польских войск для разблокирования Львова, где с 1 ноября продолжалось восстание поляков против власти Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).17 ноября 1918 года Тадеуш Розвадовский возглавил командование польских войск в Восточной Галичине, а также армию "Восток", которая из Кракова должна была прийти на помощь польскому Львову. Уже 21 ноября подчинённые Розвадовского под командованием полковника Михала Токаржевского-Карашевича вошли во Львов и очистили его от войск ЗУНР.А в ночь с 24 на 25 ноября во Львов прибыл и лично генерал Розвадовский, который возглавил оборону города. Тогда Львов был окружён почти 100-тысячной группировкой украинских войск, то есть их было в три раза больше польских. Хотя Пилсудский после отправки во Львов польских подкреплений неоднократно приказывал Розвадовскому вернуться, тот постоянно отказывался это сделать, ссылаясь на необходимость лично организовывать оборону от превосходящих сил противника.Лишь в марте 1919-го, после окончательного снятия осады Львова, Розвадовский передал командование армией "Восток" генералу Вацлаву Ивашкевичу-Рудошанскому и вернулся в Варшаву. Несмотря на его боевой опыт и желание служить в действующей армии, Пилсудский отправил Розвадовского главой польской военной миссии в Париж.Но в июле 1920-го, когда в столице Польши царила паника в связи с приближением большевистских войск, начальник польского государства всё же поставил государственные интересы выше личных. Юзеф Пилсудский вызвал Тадеуша Розвадовского в Варшаву и снова назначил его начальником Генштаба Войска Польского.Это изменило ситуацию, прежде всего, в психологическом плане. Как написал в те дни в своём дневнике премьер Польши Винценты Витос, генерал Розвадовский был человеком, полным оптимизма, способным представить любую ситуацию в какой-то мере выгодной для польской стороны.Несмотря на попытки шефа франко-британской миссии в Польше генерала Максима Вейгана навязать свой план контрудара по красным, на совещании в ночь с 5 на 6 августа Пилсудский утвердил план контрнаступления, подготовленный Розвадовским. План предусматривал концентрацию крупных сил польской армии по линии рек Вепш, Нарев и Ожиц и внезапный удар в тыл войск Западного фронта под Вепшем.Собственно, реальная роль Пилсудского в Варшавской битве ограничилась лишь командованием ударной группой под Вепшем, а все основные приказы отдавал Розвадовский, который брал за это личную ответственность. Пилсудский же впервые появился на публике лишь 18 августа 1920-го, когда результат битвы был уже очевиден, и приписал себе все заслуги.При этом генерал относился к начальнику Польского государства подчёркнуто лояльно, а на заседаниях Государственного совета выступал в его поддержку. После окончания польско-советской войны, а в ней Тадеуш Розвадовский командовал ещё и Южным фронтом, который, в частности, разгромил большевиков на Немане, генерал никогда не акцентировал внимания на своей роли в создании "чуда на Висле", позволив Пилсудскому провозгласить себя "спасителем Польши".Несмотря на это, генерал Розвадовский опять был снят с должности начальника Генштаба, став в апреле 1921 года генеральным инспектором кавалерии. Но он не воспринимал этот пост как синекуру, сделав первые шаги по превращению этого рода войск в механизированные части. И, как ни парадоксально, первым противником, против которого эти части были использованы, стал… маршал Пилсудский.10-12 мая 1926 года Юзеф Пилсудский при поддержке тогдашнего министра обороны Люциана Желиговского начал военный переворот. Однако на сторону Пилсудского перешли далеко не все войска, и премьер Польши Винценты Витос назначил генерала Тадеуша Розвадовского руководителем обороны Варшавы от бунтовщиков.Розвадовский потребовал от Пилсудского вывести "рокошан" из столицы, в ответ "пилсудчики" обстреляли варшавский Бельведер. В городе начались уличные бои, при этом польские железнодорожники заблокировали передвижение в столицу верных правительству войск. Хотя Розвадовский предлагал план контрнаступления на части Пилсудского, президент Польши Станислав Войцеховский отказался от этого и 15 мая подал в отставку. Розвадовский и другие верные гражданским властям военачальники были интернированы.Получивший безраздельную власть в Речи Посполитой Пилсудский заявил, что не будет мстить своим противникам. Однако Розвадовский и ещё четыре генерала – Загурский, Мальчевский и Язвинский – остались за решёткой.Современники уверены, что генерала в заключении чем-то травили, потому что буквально за несколько месяцев абсолютно здоровый 60-летний мужчина превратился в согбенного старика. Хотя ещё в октябре 1926 года военный суд решил, что Розвадовский невиновен, на волю его выпустили только в мае 1927-го, отправив перед этим в отставку.После выхода из тюрьмы он встретился с маршалом Пилсудским. Как вспоминает Казимира Розвадовская-Заблоцкая, в какой-то момент разговора Пилсудский сказал в характерной для себя манере: "но всё же битву под Варшавой выиграл я!" Услышав эти слова, генерал Розвадовский молча повернулся на пятках и ушёл, оставлял ошеломлённого маршала в одиночестве.18 октября 1928 года Розвадовский умер в больнице Святого Йозефа в Варшаве, и власти не позволили произвести вскрытие – что лишь усилило слухи об отравлении генерала. 22 октября гроб с его телом прибыл во Львов, и на похороны пришли толпы людей. Тадеуш Розвадовский почил на Кладбище орлят – защитников Львова, с которыми он плечом к плечу воевал в 1918-1919 годах.В сентябре 1939-го, опасаясь осквернения кладбища солдатами Красной армии, вступавшими во Львов, друзья перенесли гроб генерала в неизвестное место. До сегодняшнего дня его не нашли.17 мая 1866 года родился Юлиан-Бальтазар Юзеф Мархлевский, будущий профессиональный революционер, несостоявшийся глава правительства коммунистической Польши в 1920-м. Подробнее - в материале Польский, немецкий и русский коммунист. 160 лет Юлиану Мархлевскому

https://ukraina.ru/20260313/iosif-ii-sdelat-avstriyu-velikoy-snova-1076650522.html

https://ukraina.ru/20260119/1026382156.html

https://ukraina.ru/20250814/1048675563.html

https://ukraina.ru/20260514/udachnyy-zamakh-marshalka-100-let-nazad-v-polshe-proizoshel-perevorot-pilsudskogo-1078942012.html

https://ukraina.ru/20250625/kladbische-orlyat-vo-lvove-ot-voinskogo-memoriala-do-simvola-polsko-ukrainskogo-primireniya-1064265617.html

львов

польша

галичина

варшава

австро-венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, львов, польша, галичина, советско-польская война, юзеф пилсудский, генштаб, красная армия, варшава, первая мировая война, австро-венгрия, генерал, украина.ру