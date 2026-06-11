https://ukraina.ru/20260611/polsha-aktivno-vooruzhaetsya-zverev-o-chetyrkh-realnykh-i-dvukh-bumazhnykh-diviziyakh-varshavy-1080106580.html

"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы

"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы - 11.06.2026 Украина.ру

"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы

Польша наращивает военную мощь: четыре дивизии уже сформированы. Однако новые соединения будут создаваться около десяти лет, закупленные танки не приспособлены к войне с дронами, а армия испытывает дефицит опытных офицеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-11T13:15

2026-06-11T13:15

2026-06-11T13:15

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Журналист поинтересовался, означает ли медленное формирование двух новых польских дивизий (на которое потребуется около десяти лет), что России нечего опасаться со стороны Варшавы."Нет. Это две новые дивизии. Четыре дивизии у них уже сформированы. Польша активно вооружается", — ответил Зверев.Однако, по словам эксперта, у Польши есть серьёзные проблемы, которые не позволяют ей стать реальной угрозой. Мало просто закупить оружие — его ещё нужно освоить, а для этого требуется большое количество подготовленных кадров."Допустим, рядовых и лейтенантов они относительно быстро подготовят. А где они с нуля возьмут майоров, подполковников и полковников? Они из воздуха не рождаются", — пояснил эксперт.Зверев также обратил внимание на финансовую сторону вопроса. "Польша этим военным финансированием занимается в основном в кредит, а кредит — это дефицит бюджета и отток средств из социального сектора. Польская пресса об этом активно пишет. Там не все так просто", — добавил он.Кроме того, по словам эксперта, закупленная техника часто оказывается не готова к современным условиям войны. "Ну купили они сотню танков. А потом выяснилось, что эти танки не готовы к войне в условиях дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.

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