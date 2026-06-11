"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы - 11.06.2026 Украина.ру
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"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы
"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы - 11.06.2026 Украина.ру
"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы
Польша наращивает военную мощь: четыре дивизии уже сформированы. Однако новые соединения будут создаваться около десяти лет, закупленные танки не приспособлены к войне с дронами, а армия испытывает дефицит опытных офицеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-11T13:15
2026-06-11T13:15
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Журналист поинтересовался, означает ли медленное формирование двух новых польских дивизий (на которое потребуется около десяти лет), что России нечего опасаться со стороны Варшавы."Нет. Это две новые дивизии. Четыре дивизии у них уже сформированы. Польша активно вооружается", — ответил Зверев.Однако, по словам эксперта, у Польши есть серьёзные проблемы, которые не позволяют ей стать реальной угрозой. Мало просто закупить оружие — его ещё нужно освоить, а для этого требуется большое количество подготовленных кадров."Допустим, рядовых и лейтенантов они относительно быстро подготовят. А где они с нуля возьмут майоров, подполковников и полковников? Они из воздуха не рождаются", — пояснил эксперт.Зверев также обратил внимание на финансовую сторону вопроса. "Польша этим военным финансированием занимается в основном в кредит, а кредит — это дефицит бюджета и отток средств из социального сектора. Польская пресса об этом активно пишет. Там не все так просто", — добавил он.Кроме того, по словам эксперта, закупленная техника часто оказывается не готова к современным условиям войны. "Ну купили они сотню танков. А потом выяснилось, что эти танки не готовы к войне в условиях дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, варшава, нато, украина, украина.ру, оружие, главные новости, главное, война, офицеры, дроны, бюджет, кредит, танки, мир без границ, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация
Новости, Польша, Варшава, НАТО, Украина, Украина.ру, оружие, Главные новости, главное, война, офицеры, дроны, бюджет, кредит, танки, Мир без границ, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация

"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы

13:15 11.06.2026
 
© Фото : Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Польша наращивает военную мощь: четыре дивизии уже сформированы. Однако новые соединения будут создаваться около десяти лет, закупленные танки не приспособлены к войне с дронами, а армия испытывает дефицит опытных офицеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист поинтересовался, означает ли медленное формирование двух новых польских дивизий (на которое потребуется около десяти лет), что России нечего опасаться со стороны Варшавы.
"Нет. Это две новые дивизии. Четыре дивизии у них уже сформированы. Польша активно вооружается", — ответил Зверев.
Однако, по словам эксперта, у Польши есть серьёзные проблемы, которые не позволяют ей стать реальной угрозой. Мало просто закупить оружие — его ещё нужно освоить, а для этого требуется большое количество подготовленных кадров.
"Допустим, рядовых и лейтенантов они относительно быстро подготовят. А где они с нуля возьмут майоров, подполковников и полковников? Они из воздуха не рождаются", — пояснил эксперт.
Зверев также обратил внимание на финансовую сторону вопроса. "Польша этим военным финансированием занимается в основном в кредит, а кредит — это дефицит бюджета и отток средств из социального сектора. Польская пресса об этом активно пишет. Там не все так просто", — добавил он.
Кроме того, по словам эксперта, закупленная техника часто оказывается не готова к современным условиям войны. "Ну купили они сотню танков. А потом выяснилось, что эти танки не готовы к войне в условиях дронов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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