https://ukraina.ru/20250721/bespamyatstvo-v-zakone-oskoplenie-onemevshikh-v-ukraine-kak-primer-dlya-evropy-1065696054.html

Беспамятство в законе. Оскопление онемевших на Украине как пример для Европы

Беспамятство в законе. Оскопление онемевших на Украине как пример для Европы - 21.07.2025 Украина.ру

Беспамятство в законе. Оскопление онемевших на Украине как пример для Европы

Два года назад, летом 2023 года, в разгар так называемого украинского "контрнаступа" в рамках специальной военной операции (СВО) в Полтаве соединились два процесса – декоммунизации и деколонизации, которая со временем обернулась банальной дерусификацией и дичайшей русофобией.

2025-07-21T20:21

2025-07-21T20:21

2025-07-21T21:10

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Местные власти и обласканные ими украинизаторы вольно или невольно в один день на одном грузовике соединили эти процессы тем, что вывезли в неизвестном направлении срытые в городе два бюста – Александра Пушкина и Николая Ватутина.Поэта, который в своей поэме, посвященной Полтавскому сражению 1709 года, обессмертил этот город и впервые в русской истории на высоком уровне заговорил о том, что есть люди и силы, желающие независимости Украины. И советского генерала армии, который вошел в историю, как один из освободителей Украины от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов.Украинские неонацисты тогда действовали по двум направлениям. На поле боя хотели нанести стратегическое поражение России и отработать вложенные в них западные печенюшки. А внутри Украины и следа не оставить и от русского присутствия, и от советского наследия. Неонацистам и их западным кураторам мало было победить русских на поле боя. Им нужно было оставить выжженное поле исторического беспамятства, духовной деградации и аморального разложения в душах населения Украины. После разрыва политических и экономических связей между Россией и Украиной нужно было разрушить еще и культурные, духовные, нравственные скрепы, которые связывали украинцев и русских, стереть из памяти все, что их объединяло на протяжении всей непростой, но зачастую славной совместной истории. Материальный погром нужно было совместить с духовным забвением.И украинский парадокс сегодня заключается в том, что, во-первых, с победой на поле боя у неонацистов и их кураторов не сложилось и скорее всего уже не сложится и может закончиться тотальной ликвидацией официальной украинской государственности, уже фактически лишенной суверенитета. Но вот в вопросах идеологического, нравственного и духовного переформатирования населения на Украине уже давно достигли дна и даже черпают донный ил, не останавливаясь ни перед какими извращениями и преступлениями.Два примера мы можем наблюдать за последнюю неделю. Мэр Львова Андрей Садовый отметил окончательное разрушение экскаваторами Холма Славы – братской могилы освободителей города от немецких нацистов тем, что предложил обменивать эксгумированные останки советских воинов на современных украинских пленных, захваченных или сдавшихся на фронтах СВО.А потом уже Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "Об основах государственной политики национальной памяти". В дополнение к законам о декоммунизации и денацификации 2015 года, которые и дали старт одностороннего оскопления памяти украинцев.Докладывал закон некто Владимир Вятрович, бывший директор Украинского института национальной памяти (УИНП), который инициировал и проводил первые подобные акции. "Этот документ вносит важные изменения - в том числе, наконец, распространяет нормы декоммунизационного закона и деколонизационного в места памяти о Второй мировой войне", – честно сказал он. А его львовский земляк и экс-военный нардеп Роман Лозинский добавил: "В нашей стране до сих пор мы сталкиваемся с нарративами 1941-1945, нарративом имперским… И когда мы приезжаем на мероприятия молодежи в районные центры, а там мы видим мемориал 1941-1945, простите мне, что это такое? Это советский, это имперский, это колониальный нарратив, который мы должны очищать".Принятый закон позволит украинским властям и активистам снести все памятники воинам Великой Отечественной войны. Все! Включая надгробия на могилах, если у кого-то появится такое желание. А оно, можно не сомневаться, появится у многих. Иностранным же делегациям, прибывающим на Украину, будет предложено по протоколу посещать и чествовать цветами исключительно антироссийские мемориалы – такие места как Национальный музей Голодомора-геноцида, Мемориал Небесной сотни и десятки подобных поделок постпереворотного периода.И можно не сомневаться, что упомянутый закон будет принят. Окончательная зачистка памяти получит окончательное законодательное оформление и подспорье. Помешать ему может только ускоренный разгром неонацистской Украины. Надеться же на то, что нардепы одумаются под давлением совести, не стоит. Равно как не надо рассчитывать и на то, что своих подопечных остановят их кураторы, стараясь придать им более презентабельный и человекоподобный вид.Наоборот – именно кураторы сегодня действуют на Украине по принципу "с паршивой овцы хоть шерсти клок" и выдавливают из своего актива, ставшего почти окончательно негодным, максимум пользы для себя.Уже много сказано, что Украину используют, как полигон для испытаний образцов нового западного оружия в условиях новой гибридной войны. На днях Украина, которая ранее стыдливо утаивала, что ее используют в таких непотребных целях, призвала к этому открыто.Но западным кураторам теперь Украина понадобится еще и как полигон для обкатки идеологических диверсий, теоретических выкладок и духовных провокаций. И, разумеется, как пример и образец для законодательного уничтожения негодных идеологий, их носителей и почитателей и даже памяти о них. Точно так же, как на Украине, стараясь переформатировать память, запретили термин "Великая Отечественная война" и заменили его "Второй мировой", так и в Европе постараются стереть ластиком беспамятства все следы того, кто, как и какой ценой освободил ее от нацистско-фашистского порабощения и угнетения.Украинские законы о декоммунизации и завуалированной русофобии вполне могут стать основой для подобного законодательства в странах Европы, где хотят получить основу для искоренения "вредной памяти" и таких же памятников. То есть для тотальной зачистки памяти о роли СССР и Красной армии.Как указывают справочники, всего на территории Европы было расположено и еще осталось четыре тысячи памятников и воинских мемориалов, где захоронено более 2,5 миллионов солдат и офицеров Красной армии, погибших в боях в годы Второй мировой войны. Есть где разгуляться современным варварам.Такие процессы уже прошли стихийно в Польше, странах Прибалтики, Чехии, Венгрии, о них говорят в Болгарии и на Балканах. Но в этих странах не было единого законодательства о беспамятстве, принятого на государственном уровне. Все опирались на инициативу (если хотите, на самоуправство) местных властей. Теперь же, после украинского урегулирования варварства и вандализма на государственном уровне, шлюз будет открыт. И станет как оправданием сделанного там, где память уже порушена, и призывом расправиться с неугодной памятью там, где власти еще сдерживаются, например, межгосударственными соглашениями об увековечивании памяти погибших солдат Красной армии-освободительницы.Примером тут может служить, как ни странно, Германия, где в столице ее, в Берлине, есть воинский мемориал в Трептов-парке, самый известный памятник павшим советским солдатам в мире за границами России. Построен он в том числе и из гранита рейхсканцелярии Адольфа Гитлера. Перед бронзовым солдатом — мемориальное поле с другими братскими могилами, саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными знаменами из гранита, скульптурами коленопреклоненных солдат. У гранитных знамен — надписи на двух языках: "Вечная слава воинам Советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества".Там же посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях. Мемориал обрамлен плакучими березами, специально посаженными в напоминание о российской природе. Кроме мемориала в Трептов-парке, известны памятники советским солдатам в парке Тиргартен в центральной части Берлина, где похоронено около 2 тысяч павших воинов, и в парке Шенхольцер Хайде в берлинском округе Панков — более 13 тысяч воинов.До 1990 года у мемориала нес службу почетный караул. Потом его сняли. И с 1993 года правительство ФРГ взяло на себя все расходы по содержанию ВСЕХ (!!!) мемориалов в память о погибших во Второй мировой, расположенных на территории страны захоронений военных времен.И ежегодно немецкое правительство выделяет на уход за памятниками советским воинам и жертвам фашизма несколько миллионов евро. А вот сейчас новое руководство Германии готовится снова воевать с Россией. И зачем ему тратить деньги на память о победителях?И первый, что называется, на Западе уже пошел. Муниципальный совет небольшого французского городка Драп (менее 5000 человек населения), расположенного в департаменте Приморские Альпы, округ Ницца, принял решение о переименовании бульвара Сталинград в бульвар Рив дю Павийон.Заммэра городка Александра Руссо объяснила этот шаг тем, что, мол, Сталинградская битва не является событием, которое стоит почитать французам, ибо оно никак не повлияло на историю страны.Это чистой воды ложь, а правда неведома современным французам, которые не помнят, что их страну сохранили благодаря победе в битве под Сталинградом. И в честь нее и в знак признания заслуг Красной Армии и всего советского народа в победе над фашизмом, например, в Париже существует площадь Сталинградской битвы и станция метро "Сталинград". Похожая ситуация и в других городах и странах Европы, где еще совсем недавно помнили, что Франция проиграла войну Гитлеру за 43 дня, а один "Дом Павлова" в Сталинграде держал оборону 58 дней.. И это не говоря о Бельгии, Нидерландах и прочих антигитлеровских "хероях"..Однако разгул украинского мракобесия не проходит бесследно и для России. На днях житель небольшого городка Аша в Челябинской области за украинские деньги и по наущению украинских неонацистов ночью разбил кувалдой мемориал, посвященный воинам СВО. Он тоже за что-то "боролся"…И, повторюсь, очень похоже, что это только начало конвертации законодательного беспамятства в материальные акции вандализма. Как? Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что Россия должна по полной программе отвечать на все недружественные и враждебные действия Запада, а если понадобится, то и наносить превентивные удары. По принципу трех "Д": демилитаризации, денацификации и демократизации, которые после 1945 года применялись к гитлеровской Германии.И есть четвертое "Д" от Медведева: депаразитизация или дезинсекция. Брезгливая, но необходимая, потому что количество паразитов в Киеве уже зашкаливает...Еще на эту же тему можно почитать в статье Владимира Скачко "Смерть на экспорт. Украина укрепляется как русофобский полигон Запада" и статье Ростислава Ищенко "Верховная Рада в войне с историей"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, европа, адольф гитлер, дмитрий медведев, андрей садовый, красная армия, верховная рада, совбез, мнения