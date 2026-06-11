https://ukraina.ru/20260611/nebenzya-zayavil-chto-gensek-oon-ne-otvetil-ni-na-odin-iz-12-voprosov-po-provokatsii-v-buche-1080082662.html
Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче
Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче - 11.06.2026 Украина.ру
Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче из 12 поставленных. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T00:17
2026-06-11T00:17
2026-06-11T00:17
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Гутерриш вновь ограничился стандартной формальной отпиской, а его подход Небензя назвал избирательным, дискриминационным и предвзятым.Небензя не привёл дополнительных деталей о содержании ответа генсека.Двумя днями ранее, 9 июня, Небензя заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом попытки сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта - Василий Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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оон, украина.ру, буча, василий небензя, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, новости
ООН, Украина.ру, Буча, Василий Небензя, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Новости
Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче из 12 поставленных. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру