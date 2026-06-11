https://ukraina.ru/20260611/nebenzya-zayavil-chto-gensek-oon-ne-otvetil-ni-na-odin-iz-12-voprosov-po-provokatsii-v-buche-1080082662.html

Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче

Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче - 11.06.2026 Украина.ру

Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в Буче

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче из 12 поставленных. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T00:17

2026-06-11T00:17

2026-06-11T00:17

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Гутерриш вновь ограничился стандартной формальной отпиской, а его подход Небензя назвал избирательным, дискриминационным и предвзятым.Небензя не привёл дополнительных деталей о содержании ответа генсека.Двумя днями ранее, 9 июня, Небензя заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом попытки сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта - Василий Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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оон, украина.ру, буча, василий небензя, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, новости