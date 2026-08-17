Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА
Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 205 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 17 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-17T08:10
2026-08-17T08:10
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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что киевские террористы утром обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области, погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребёнок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, азовское море, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, волгоградская область, калужская область, курская область, ростовская область, крым, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА

08:10 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 205 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 17 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее сообщалось, что киевские террористы утром обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области, погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребёнок.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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