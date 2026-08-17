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Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 205 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 17 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-17T08:10

2026-08-17T08:10

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что киевские террористы утром обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области, погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребёнок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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