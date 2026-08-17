"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке - 17.08.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260817/zolotaya-likhoradka-130-let-nazad-otkryto-zoloto-v-uzhe-ne-russkoy-amerike--1082449756.html
"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке
"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке - 17.08.2026 Украина.ру
"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке
30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже США американских владений Российской империи. Спустя 29 лет, 16 августа 1896 года, было обнаружено золото в ручье Бонанза-Крик, впадающем в реку Клондайк на Аляске. За три года на Аляске добыли 75-90 тонн золота стоимостью примерно $ 50-65 млн*. Россия получила за эти земли $ 7,2 млн
2026-08-17T08:00
2026-08-17T08:00
история
история
сша
аляска
канада
золото
xix век
российская империя
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Начать надо с того, что "золотая лихорадка" на Клондайке была не первой. До этого, ещё в 1848 году, золото было обнаружено в Британской Колумбии (ныне – провинция на западном побережье Канады) и в Калифорнии. Открытые в 1848 году месторождения калифорнийские золота находились совсем недалеко от самого южного форпоста Русской Америки Форт-Росса, который был продан американцам в 1841 году.Позже, уже в 1870-80 годы, золото обнаружили на притоках реки Юкон в той же самой Британской Колумбии. В 1896 году золотой на Клондайке первым обнаружил шотландец Роберт Хендерсон, однако первооткрывателем считают всё же не его, а Джорджа Кармака и индейцев Джима Скукума и Чарли Доусона, которые начали добычу на притоке реки Клондайк Бонанза-Крик (позже ручей получил название Эльдорадо).Сначала самородки просто собирали на поверхности, потом начали копать шурфы. Точнее их не столько копали, сколько протаивали – золотоносные слои входили в зону вечной мерзлоты, которую сначала надо было растопить. Зимой потенциально золотоносный песок и гравий поднимали на поверхность, но промывали его только летом – с появлением воды. При этом золота в добытом за зиму сырье могло вообще не быть. Средства механизации (драги, парогенераторы) применялись очень ограниченно.В 1897 году, с открытием навигации, информация об открытии залежей золота на Аляске достигла цивилизованных земель и – началось… В 1897-99 годах перевал Чилкут пересекло не менее 20 тысяч человек. Всего же через Клондайк прошло порядка 200 тыс. человек. Главным образом это были граждане США, в меньшей степени – канадцы и европейцы. Центром золотодобычи стал городок Доусон, названный в честь географа Джорджа Доусона, изучавшего золотоносные месторождения. Построен он был на землях, своевременно купленных местным предпринимателем Джозефом Ладю, который на этом обогатился.Доходило до анекдотов. Например, в 1897 году мэр Сиэтла Уильям Вуд, находившийся в командировке в Сан-Франциско, по телеграфу уведомил об отставке и уехал на Клондайк. Он, правда, золота не добывал, а занимался перевозкой старателей на старом пароходике и прогорел. А вот домохозяйка и мать троих детей Милдред Бленкинс пропала без вести, выйдя из дома за хлебушком – обнаружилась она в Доусоне, где занялась торговлей продовольствием и стройматериалами, заработав порядка $ 200 тыс. ($ 3-5 млн в нынешних ценах).Не смешным было огромное количество погибших. Свою дань собирали перевалы (особенно частыми были лавины на перевале Чилкут), зимний лес, пороги и каньоны реки Юкон, по которой надо было проплыть до месторождений около 800 км, голод и холод. Последний добавлял особой остроты ощущениям – зимой температура на Юконе может колебаться от +4 до -45, а летом не поднимается выше +13. Число погибших оценивается в 15-25 тыс. человек, останки неудачливых золотодобытчиков находят до сих пор (редко – места всё же дикие и гиблые даже сейчас).Хотя юридически большая часть района золотодобычи относилась к территории Канады, де-факто первоначально он был американским. Только в 1895 году власти США и Канады урегулировали вопрос о границе, и территория была взята под контроль Северо-Западной конной полицией (позже превратившейся в Королевскую канадскую конную полицию). Канадские источники уверяют что благодаря ей лихорадка в Клондайке была самой мирной и спокойной. Преступность, впрочем, там процветала. Высшим арбитром в районе был комиссар по золотодобыче, подчинённый министру внутренних дел Канады и имеющий чрезвычайные полномочия. В 1898 году из Северо-Западных территорий была выделена территория золотодобытчиков Юкон.В американской части высшей властью были губернатор штата и федеральный офицер, отвечающий за общественные работы. На Аляске даже судей не было. Зато на этой территории было развито стихийное местное самоуправление. В каждом районе действовали свои правила. Решения принимались собраниями старателей, причём иногда они признавались федеральными властями. В городке Серкл-сити первый год не было ни шерифа, ни суда, ни тюрьмы. В порту Скагуэй власть принадлежала, по сути, бандитам. Уровень демократии в регионе был таков, что позволяет некоторым украинским исследователям сравнивать Клондайк с Запорожской Сечью…Регион стремительно развивался. Доусон стал довольно крупным городом, население которого в разгар золотой лихорадки составляло до 25 тыс. человек (сейчас – около 1,5 тыс.) Появился телеграф и железная дорога, резко увеличилось количество пароходов на реках. Даже индейцы тлинкиты делали бизнес на золоте, продавая старателям продуктовые наборы. Однако уже в 1898-99 годах начался кризис.С экономической точки зрения количество старателей значительно превысило и количество доступных для разработки участков и доступных для жизни ресурсов – соль в Доусоне продавалась на вес золота, а операция по доставке первой коровы обошлась в $ 1000 (цена самой коровы в США в то время – $ 30-50). В результате, новые старатели быстро обнаруживали, что просто не в состоянии обеспечить себя элементарными продуктами питания. Играла свою роль и масштабная спекуляция земельными участками, когда за золотоносные массово выдавались пустые земли. Участков не хватало и подавляющее большинство старателей нанимались к арендаторам участков.Главное же в том, что кустарная добыча очень быстро стала невыгодной – самородного золота на поверхности и в верхних слоях почвы не так уж и много. Индустриальная же добыча (которая в небольших масштабах осуществляется на Аляске и сейчас) старателями не под силу.С точки зрения психологической тоже произошёл надлом – новости с Клондайка уже не вызывали прежнего воодушевления, а вскоре были открыты новые месторождения в истоках и устье реки Юкон (г. Ном, США), к которым перекочевала значительная часть старателей.Экономическое влияние "золотой лихорадки" преувеличивать, пожалуй, не стоит. Да, она позволила выбросить в экономику США и Канады несколько десятков тонн золота, но главное влияние состояло в поддержании золотого стандарта. Гораздо большее влияние на перспективу оказалось попутное обнаружение месторождений железа, никеля, серебра и т.п.Вообще, экономика Клондайка не так работала. По подсчётам Джека Лондона (они позже были пересмотрены в сторону увеличения), чтобы заработать $ 22 млн старатели потратили $ 225 млн. Лондон, собственно, описал свою одиссею в Клондайке – он не заработал ничего, кроме цинги и обморожений.Этот поток денег действительно способствовал развитию инфраструктуры Британской Колумбии, Юкона и Аляски, но вложения эти остались в значительной степени бесплодными (см. динамику численности населения в Доусоне). Хотя вот город Сиэтл вышел из затяжного кризиса, вызванного грандиозным пожаром 1889 года. И то сказать – если в 1896 году через банки города, в котором старатели запасались продовольствием и оборудованием (а они обязаны были ввезли около 2 тонн имущества) прошло $ 28 млн, а в 1899 – свыше $ 100 млн.Число людей, сколотивших какие-то капиталы на Клондайке, оценивается примерно в 4 тыс. человек. Старателей среди них не было – разве что тех, кто вовремя успел вложиться во что-то более выгодное, чем собственно золотодобыча.Гораздо большее влияние "золотая лихорадка" оказала на американскую культуру – как народную (в смысле зримого воплощения "американской мечты"), так и на высокую – достаточно вспомнить того же Джека Лондона и один из шедевров немого кино – "Золотую лихорадку", снятую Чарли Чаплиным в 1925 году.Сделка по продаже Аляски в истории так и осталась одной из самых невыгодных, хотя вины императора Александра II и российских дипломатов в этом нет. Сама она была обусловлена тремя факторами:- географически Русская Америка находилась очень далеко от основных политико-экономических центров империи, причём достичь её можно было только через океан;- соответственно, военной возможности удержать регион в случае конфликта со США было нереально (основные американские центры были ближе, и дорога до них была сухопутной);- политически позиции России в мире были сильно ослаблены неудачной для страны Крымской войной.Экономическая польза для России была бы сомнительной – золото всё равно бы в основном утекло в Канаду и США, просто потому что старателей из России не могло быть в сколько-нибудь заметных количествах (см. пункт первый), а вот вероятность конфликта со США и Канадой за золотоносный район резко повысилась бы (см. пункт второй).А без своего Клондайка Россия не осталась. В 1881 года Виктор Васнецов, по заказу строителя Донецкой железной дороги Саввы Мамонтова, пишет картину "Три царевны подземного царства", в которой платье третьей царевны отдаёт антрацитовым блеском недр Донбасса…* Расчёты очень приблизительные. В разных источниках объёмы добытого золота и его стоимость различаются в разы.
https://ukraina.ru/20250812/kratkaya-istoriya-alyaski-pochemu-tramp-edet-v-rossiyu-1066888626.html
https://ukraina.ru/20250814/okkupatsiya-alyaski-kak-amerikantsy-agitirovali-sobak-na-kyske-v-krysem-arkhipelage-1066986065.html
https://ukraina.ru/20260127/eduard-stkl-chelovek-prodavshiy-alyasku-1074810819.html
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Василий Стоякин
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история, сша, аляска, канада, золото, xix век, российская империя
История, История, США, Аляска, Канада, золото, XIX век, Российская империя

"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке

08:00 17.08.2026
 
© Фото : Открытый источникКлондайк-сити. Золотая лихорадка. 1898 год
Клондайк-сити. Золотая лихорадка. 1898 год - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже США американских владений Российской империи. Спустя 29 лет, 16 августа 1896 года, было обнаружено золото в ручье Бонанза-Крик, впадающем в реку Клондайк на Аляске. За три года на Аляске добыли 75-90 тонн золота стоимостью примерно $ 50-65 млн*. Россия получила за эти земли $ 7,2 млн
Начать надо с того, что "золотая лихорадка" на Клондайке была не первой. До этого, ещё в 1848 году, золото было обнаружено в Британской Колумбии (ныне – провинция на западном побережье Канады) и в Калифорнии. Открытые в 1848 году месторождения калифорнийские золота находились совсем недалеко от самого южного форпоста Русской Америки Форт-Росса, который был продан американцам в 1841 году.
Позже, уже в 1870-80 годы, золото обнаружили на притоках реки Юкон в той же самой Британской Колумбии. В 1896 году золотой на Клондайке первым обнаружил шотландец Роберт Хендерсон, однако первооткрывателем считают всё же не его, а Джорджа Кармака и индейцев Джима Скукума и Чарли Доусона, которые начали добычу на притоке реки Клондайк Бонанза-Крик (позже ручей получил название Эльдорадо).
Сначала самородки просто собирали на поверхности, потом начали копать шурфы. Точнее их не столько копали, сколько протаивали – золотоносные слои входили в зону вечной мерзлоты, которую сначала надо было растопить. Зимой потенциально золотоносный песок и гравий поднимали на поверхность, но промывали его только летом – с появлением воды. При этом золота в добытом за зиму сырье могло вообще не быть. Средства механизации (драги, парогенераторы) применялись очень ограниченно.
В 1897 году, с открытием навигации, информация об открытии залежей золота на Аляске достигла цивилизованных земель и – началось… В 1897-99 годах перевал Чилкут пересекло не менее 20 тысяч человек. Всего же через Клондайк прошло порядка 200 тыс. человек. Главным образом это были граждане США, в меньшей степени – канадцы и европейцы. Центром золотодобычи стал городок Доусон, названный в честь географа Джорджа Доусона, изучавшего золотоносные месторождения. Построен он был на землях, своевременно купленных местным предпринимателем Джозефом Ладю, который на этом обогатился.
Доходило до анекдотов. Например, в 1897 году мэр Сиэтла Уильям Вуд, находившийся в командировке в Сан-Франциско, по телеграфу уведомил об отставке и уехал на Клондайк. Он, правда, золота не добывал, а занимался перевозкой старателей на старом пароходике и прогорел. А вот домохозяйка и мать троих детей Милдред Бленкинс пропала без вести, выйдя из дома за хлебушком – обнаружилась она в Доусоне, где занялась торговлей продовольствием и стройматериалами, заработав порядка $ 200 тыс. ($ 3-5 млн в нынешних ценах).
Русские на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа 2025, 22:46
Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в РоссиюМировые новости взорвало заявление Дональда Трампа. Выступая на вчерашнем брифинге перед журналистами, президент Соединенных Штатов Америки сказал: он "едет в Россию, чтобы увидеться с Путиным".
Не смешным было огромное количество погибших. Свою дань собирали перевалы (особенно частыми были лавины на перевале Чилкут), зимний лес, пороги и каньоны реки Юкон, по которой надо было проплыть до месторождений около 800 км, голод и холод. Последний добавлял особой остроты ощущениям – зимой температура на Юконе может колебаться от +4 до -45, а летом не поднимается выше +13. Число погибших оценивается в 15-25 тыс. человек, останки неудачливых золотодобытчиков находят до сих пор (редко – места всё же дикие и гиблые даже сейчас).
Хотя юридически большая часть района золотодобычи относилась к территории Канады, де-факто первоначально он был американским. Только в 1895 году власти США и Канады урегулировали вопрос о границе, и территория была взята под контроль Северо-Западной конной полицией (позже превратившейся в Королевскую канадскую конную полицию). Канадские источники уверяют что благодаря ей лихорадка в Клондайке была самой мирной и спокойной. Преступность, впрочем, там процветала. Высшим арбитром в районе был комиссар по золотодобыче, подчинённый министру внутренних дел Канады и имеющий чрезвычайные полномочия. В 1898 году из Северо-Западных территорий была выделена территория золотодобытчиков Юкон.
В американской части высшей властью были губернатор штата и федеральный офицер, отвечающий за общественные работы. На Аляске даже судей не было. Зато на этой территории было развито стихийное местное самоуправление. В каждом районе действовали свои правила. Решения принимались собраниями старателей, причём иногда они признавались федеральными властями. В городке Серкл-сити первый год не было ни шерифа, ни суда, ни тюрьмы. В порту Скагуэй власть принадлежала, по сути, бандитам. Уровень демократии в регионе был таков, что позволяет некоторым украинским исследователям сравнивать Клондайк с Запорожской Сечью…
© commons.wikimedia.org"Золотая лестница" на перевале Чилкут. Золотая лихорадка, Аляска, 1898 год
Золотая лестница на перевале Чилкут. Золотая лихорадка, Аляска, 1898 год - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© commons.wikimedia.org
"Золотая лестница" на перевале Чилкут. Золотая лихорадка, Аляска, 1898 год
Регион стремительно развивался. Доусон стал довольно крупным городом, население которого в разгар золотой лихорадки составляло до 25 тыс. человек (сейчас – около 1,5 тыс.) Появился телеграф и железная дорога, резко увеличилось количество пароходов на реках. Даже индейцы тлинкиты делали бизнес на золоте, продавая старателям продуктовые наборы. Однако уже в 1898-99 годах начался кризис.
С экономической точки зрения количество старателей значительно превысило и количество доступных для разработки участков и доступных для жизни ресурсов – соль в Доусоне продавалась на вес золота, а операция по доставке первой коровы обошлась в $ 1000 (цена самой коровы в США в то время – $ 30-50). В результате, новые старатели быстро обнаруживали, что просто не в состоянии обеспечить себя элементарными продуктами питания. Играла свою роль и масштабная спекуляция земельными участками, когда за золотоносные массово выдавались пустые земли. Участков не хватало и подавляющее большинство старателей нанимались к арендаторам участков.
Главное же в том, что кустарная добыча очень быстро стала невыгодной – самородного золота на поверхности и в верхних слоях почвы не так уж и много. Индустриальная же добыча (которая в небольших масштабах осуществляется на Аляске и сейчас) старателями не под силу.
Оккупация Аляски. Как американцы агитировали собак на Кыске в Крысьем архипелаге
14 августа 2025, 15:58
Оккупация Аляски. Как американцы агитировали собак на Кыске в Крысьем архипелагеВ истории Аляски, к которой привлечено сейчас внимание всего мира, есть малоизвестный, но красочный эпизод – японская оккупация островов из Алеутской гряды, которые входят в состав самого большого американского штата.
С точки зрения психологической тоже произошёл надлом – новости с Клондайка уже не вызывали прежнего воодушевления, а вскоре были открыты новые месторождения в истоках и устье реки Юкон (г. Ном, США), к которым перекочевала значительная часть старателей.
Экономическое влияние "золотой лихорадки" преувеличивать, пожалуй, не стоит. Да, она позволила выбросить в экономику США и Канады несколько десятков тонн золота, но главное влияние состояло в поддержании золотого стандарта. Гораздо большее влияние на перспективу оказалось попутное обнаружение месторождений железа, никеля, серебра и т.п.
Вообще, экономика Клондайка не так работала. По подсчётам Джека Лондона (они позже были пересмотрены в сторону увеличения), чтобы заработать $ 22 млн старатели потратили $ 225 млн. Лондон, собственно, описал свою одиссею в Клондайке – он не заработал ничего, кроме цинги и обморожений.
© Фото : Открытый источникДобыча золота на Клондайке
Добыча золота на Клондайке - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Открытый источник
Добыча золота на Клондайке
Этот поток денег действительно способствовал развитию инфраструктуры Британской Колумбии, Юкона и Аляски, но вложения эти остались в значительной степени бесплодными (см. динамику численности населения в Доусоне). Хотя вот город Сиэтл вышел из затяжного кризиса, вызванного грандиозным пожаром 1889 года. И то сказать – если в 1896 году через банки города, в котором старатели запасались продовольствием и оборудованием (а они обязаны были ввезли около 2 тонн имущества) прошло $ 28 млн, а в 1899 – свыше $ 100 млн.
Число людей, сколотивших какие-то капиталы на Клондайке, оценивается примерно в 4 тыс. человек. Старателей среди них не было – разве что тех, кто вовремя успел вложиться во что-то более выгодное, чем собственно золотодобыча.
Гораздо большее влияние "золотая лихорадка" оказала на американскую культуру – как народную (в смысле зримого воплощения "американской мечты"), так и на высокую – достаточно вспомнить того же Джека Лондона и один из шедевров немого кино – "Золотую лихорадку", снятую Чарли Чаплиным в 1925 году.
Эдуард фон Стёкль - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
27 января, 08:00История
Эдуард Стёкль: человек продавший Аляску26 января 1892 года в Париже скончался Эдуард Андреевич фон Стёкль – отставной российский дипломат австрийского (бельгийского) происхождения, являвшийся выпускником Ришельевского лицея в Одессе
Сделка по продаже Аляски в истории так и осталась одной из самых невыгодных, хотя вины императора Александра II и российских дипломатов в этом нет. Сама она была обусловлена тремя факторами:
- географически Русская Америка находилась очень далеко от основных политико-экономических центров империи, причём достичь её можно было только через океан;
- соответственно, военной возможности удержать регион в случае конфликта со США было нереально (основные американские центры были ближе, и дорога до них была сухопутной);
© ФотоЧарли Чаплин, "Танец с булочками". Кадр из фильма "Золотая лихорадка"
Чарли Чаплин, Танец с булочками. Кадр из фильма Золотая лихорадка - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото
Чарли Чаплин, "Танец с булочками". Кадр из фильма "Золотая лихорадка"
- политически позиции России в мире были сильно ослаблены неудачной для страны Крымской войной.
Экономическая польза для России была бы сомнительной – золото всё равно бы в основном утекло в Канаду и США, просто потому что старателей из России не могло быть в сколько-нибудь заметных количествах (см. пункт первый), а вот вероятность конфликта со США и Канадой за золотоносный район резко повысилась бы (см. пункт второй).
А без своего Клондайка Россия не осталась. В 1881 года Виктор Васнецов, по заказу строителя Донецкой железной дороги Саввы Мамонтова, пишет картину "Три царевны подземного царства", в которой платье третьей царевны отдаёт антрацитовым блеском недр Донбасса…
* Расчёты очень приблизительные. В разных источниках объёмы добытого золота и его стоимость различаются в разы.
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