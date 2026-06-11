https://ukraina.ru/20260611/golub-mira-to-li-sdokh-to-li-uletel-bankuyut-yastreby-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1080057040.html

"Голубь мира то ли сдох, то ли улетел, банкуют ястребы". Эксперты и политики о войне и мире

"Голубь мира то ли сдох, то ли улетел, банкуют ястребы". Эксперты и политики о войне и мире - 11.06.2026 Украина.ру

"Голубь мира то ли сдох, то ли улетел, банкуют ястребы". Эксперты и политики о войне и мире

В экспертном сообществе обсуждают, можно ли окончательно распрощаться с надеждами на мир, о чём с Владимиром Зеленским договорились в Лондоне, чем грозят мирным людям по обе стороны фронта удары по логистике

2026-06-11T06:10

2026-06-11T06:10

2026-06-11T06:10

эксклюзив

россия

киев

крым

владимир зеленский

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

госдума

нато

роман абрамович

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Надежд на мир всё меньше. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, комментируя недавний визит Зеленского в Лондон, отметил, что обсуждали там не переговоры, на данный момент к миру "мосты сожжены", потому обсуждали, как продолжать войну."Голубь мира то ли сдох, то ли улетел... пока банкуют ястребы", - сказал политтехнолог в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, Россия будет делать ставку на силу оружия.По итогам встречи в Лондоне 7 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Ким Стармер и Зеленский призвали РФ к немедленному прекращению огня и к переговорам, отправной точкой для которых, по их мнению, должна быть текущая линия боевого соприкосновения. Среди условий — компенсация ущерба Украине, гарантии безопасности, включающие развёртывание на Украине многонациональных сил и т.п.Понятно, что такие условия Москву не устроят. Как сказал РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, "всё это филькина грамота и имитация мирной деятельности", а на практике Макрон, Стармер и Мерц "вооружают киевский режим для нанесения новых ударов по мирным российским городам и населению".Киевский режим такие удары регулярно и наносит. Более того, Киев последовательно реализует план транспортной изоляции Крыма, атакуя, в том числе, пассажирский транспорт — был удар по автобусу, затем удары по поездам. Рассказ жительницы Севастополя Екатерины Ушаковой, оказавшейся в это время вместе со своим сыном в одном из поездов, публикует издание "ПолитНавигатор".Екатерина Ушакова удивилась, что мало кто об этом пишет, и сообщила, что решила сама описать это путешествие с тревогами и эвакуациями для того, чтобы предупредить других, "чтобы люди были готовы… чтобы мамы с детьми оставались дома".Под угрозой атак не только поезда. Передвигаться по трассе "Новороссия" этим летом может быть очень опасным делом, предостерегает инструктор учебного центра "Отряд Т", фронтовик СВО с позывным "Кай". Он в беседе с журналистом Павлом Ивановым отметил, что пока на этой трассе атакуются в основном военные цели, но скоро ВСУ могут атаковать "всё подряд", в том числе гражданский транспорт.Военный инструктор предположил, что этого можно ожидать уже этим летом, поэтому желающим поехать в Крым лучше выбирать иные маршруты.Российский журналист Андрей Караулов* предположил, что противник сейчас своими атаками пытается создать некое "бутылочное горлышко" у Крымского моста."Ну а далее — огневое и диверсионное воздействие, к гадалке не ходи, будет нацелено туда, на Крымский мост", - сказал журналист в очередном выпуске своего видеоблога. По его словам, речь уже не идёт о каких-то "пиар-ударах" по Крыму, теперь ВСУ работают очень системно (применяя "умные" американские дроны Hornet), и это надо учитывать.Добавим, ВСУ дважды атаковали Чонгарский мост, связывающий Крым с Херсонской областью.Российские военные эксперты и журналисты предполагают, что дело не ограничится только попытками нанести ущерб логистике. Так, военкор Дмитрий Стешин предположил, что ВСУ могут готовить и высадку десанта в Крыму.А что происходит на линии боевого соприкосновения? Боевые действия продолжаются, новые формы войны заставляют искать новые решения. Так, совершенствуются методы борьбы с тяжёлыми коптерами ВСУ, рассказал вынужденно покинувший Украину журналист и политик, бывший политзаключённый Дмитрий Василец. Он в своём видеоблоге показал кадры охоты российских снайперов на тяжёлые коптеры ВСУ типа "Баба Яга".Работают не только снайперы, под задачи борьбы с вражескими дронами модернизируют российские системы ПВО, например, ту же "Тунгуску" (зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска М-1"). Совершенствуются и дроны-перехватчики, их снабжают машинным зрением и искусственным интеллектом (ИИ). При этом идёт настоящая охота на пункты управления беспилотниками ВСУ — и у них там действительно горячо, рассказал Василец.Он также продемонстрировал кадры использования боевых роботов для разминирования местности - "потому что режимники Зеленского и натовские наёмники активно сейчас занимаются минированием противопехотным для того, чтобы максимально замедлить наше продвижение вперёд".Будет ли это продвижение? Этот вопрос задают себе многие. Пока Киев намеренно срывает курортный сезон в Крыму, нанося удары по пассажирским автобусам и поездам. В российских пабликах по этому поводу спрашивают: всё-таки у нас война или мы все в отпуске?Тем более что противник, как говорится, не загорает, а тоже упорно трудится над решением боевых задач. А тыл у противника — вся Европа, весь Запад, где тоже не спят, а строят военные производства, увеличивают выпуск тех же дронов для киевского режима, а сами эти дроны делают всё более совершенными.Правда, удары по логистике становятся вполне ощутимыми и болезненными и для киевского режима, можно вспомнить о поражении крупных терминалов "Новой почты" в Днепре (Днепропетровске) и в Харькове. Таких терминалов в стране не так много, вероятно, продолжение будет. Под контроль с воздуха взяты некоторые важные трассы, используемые ВСУ.Как отметил украинский политический блогер Тамир Шейх в эфире одного из каналов, "Зеленский стал на очень опасную… скользкую дорожку повышения эскалации, которая в итоге ударит по нему".Он при этом подчеркнул, что "Зеленский — это просто лицо, говорящее лицо", то есть лицо не руководящее, на деле всем рулит Запад. Сейчас для создания "пиар-картинки" решено атаковать Крым и, возможно, Калининград. Были планы атаковать Москву, но - "что-то пошло не так".Тамир Шейх отметил, что военная помощь Европы Киеву остаётся на прежнем уровне, а вот гражданские программы сворачиваются. Но на Западе считают, что открылось некое окно возможностей, и в Лондоне обсуждали, как этим нужно воспользоваться. Однако, по мнению блогера, "время работает против них".А вот украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что обмены ударами по тылам будут создавать серьёзные проблемы для обеих сторон конфликта, но к кардинальному перелому в чью-либо пользу не приведут, поэтому - "не будет ни триумфаторов, ни капитулянтов". И эта война закончится "переговорами и миром", при этом сначала переговоры будут вестись или уже ведутся за кулисами.Ну да, уже ведутся. И кем? Комментируя визит в Киев бизнесмена Романа Абрамовича, который о чём-то вёл переговоры с Зеленским, эксперт сказал, что этот переговорщик, вероятно, близок к Владимиру Путину и одновременно имеет определённые "выходы" на Украине. А с какими конкретно предложениями он приезжал, кто был инициатором поездки, что хотели обсудить, никто этого не знает, кроме очень узкого круга лиц.В России тоже далеко не всем эта поездка в Киев именно Абрамовича понятна. Почему бизнесмен работает вместо дипломатов? Но, раз уж он может вести переговоры с Киевом, то надо бы его в таком случае и назначить настоящим главой МИД РФ, иронизирует политолог Семён Уралов.В российских пабликах можно прочитать предложения ещё и круче этого - "любовь" народа к олигархам известна.И не зря в РФ не хотели называть имя переговорщика, считает вынужденно покинувший страну украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, Абрамович на самом-то деле вполне подходящая фигура для подобного рода закулисных контактов, но для многих в России эта фамилия ассоциируется со "святыми" 1990-ми, с приватизацией, с освобождением пленных наёмников и бойцов "Азова"**, с дарением им "Айфонов" и пр. - в общем, ни с чем хорошим не ассоциируется.Спивак отметил в интервью журналисту Александру Шелесту*, что если бы Владимир Путин об этом визите бизнесмена в Киев не рассказал на ПМЭФ, то на Украине могли бы об этом и не узнать. Узнали, можно сказать, случайно, по стечению обстоятельств.А это говорит о том, что даже в самой жестокой войне какие-то закулисные контакты всё равно происходят, сказал политолог, добавив: "О многом не знаем, о многом вообще никогда не узнаем".*лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов**Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Цель Путина в этой войне — демонтаж режима Зеленского". Эксперты и политики о будущем Украины

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Сергей Зуев

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