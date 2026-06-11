Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией - 11.06.2026 Украина.ру
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Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией
Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией - 11.06.2026 Украина.ру
Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией
Офис Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2026-06-11T12:57
2026-06-11T12:58
новости
белоруссия
банковая
киевская область
владимир зеленский
алексей гончаренко
тимур миндич
рада
набу
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"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. От обысков, подозрений, задержаний, попыток Офиса Зеленского вмешаться в расследование… Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец", - написал Гончаренко.Он назвал это "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа". По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.В ноябре НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич подчеркивал в мае, что заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории, являются глупостью и ложью.Подробнее - в материале Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, белоруссия, банковая, киевская область, владимир зеленский, алексей гончаренко, тимур миндич, рада, набу
Новости, Белоруссия, Банковая, Киевская область, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Тимур Миндич, Рада, НАБУ

Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией

12:57 11.06.2026 (обновлено: 12:58 11.06.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Офис Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. От обысков, подозрений, задержаний, попыток Офиса Зеленского вмешаться в расследование… Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец", - написал Гончаренко.
Он назвал это "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа".
По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.
В ноябре НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич подчеркивал в мае, что заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории, являются глупостью и ложью.
Подробнее - в материале Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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НовостиБелоруссияБанковаяКиевская областьВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоТимур МиндичРадаНАБУ
 
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