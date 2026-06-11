https://ukraina.ru/20260611/goncharenko-obyasnil-zachem-zelenskiy-zapugivaet-ukraintsev-belorussiey-1080105980.html

Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией

Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией - 11.06.2026 Украина.ру

Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией

Офис Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

2026-06-11T12:57

2026-06-11T12:57

2026-06-11T12:58

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"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. От обысков, подозрений, задержаний, попыток Офиса Зеленского вмешаться в расследование… Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец", - написал Гончаренко.Он назвал это "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа". По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.В ноябре НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич подчеркивал в мае, что заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории, являются глупостью и ложью.Подробнее - в материале Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, белоруссия, банковая, киевская область, владимир зеленский, алексей гончаренко, тимур миндич, рада, набу