https://ukraina.ru/20260611/goncharenko-obyasnil-zachem-zelenskiy-zapugivaet-ukraintsev-belorussiey-1080105980.html
Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией
Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией - 11.06.2026 Украина.ру
Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией
Офис Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2026-06-11T12:57
2026-06-11T12:57
2026-06-11T12:58
новости
белоруссия
банковая
киевская область
владимир зеленский
алексей гончаренко
тимур миндич
рада
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"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. От обысков, подозрений, задержаний, попыток Офиса Зеленского вмешаться в расследование… Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец", - написал Гончаренко.Он назвал это "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа". По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.В ноябре НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич подчеркивал в мае, что заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории, являются глупостью и ложью.Подробнее - в материале Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, банковая, киевская область, владимир зеленский, алексей гончаренко, тимур миндич, рада, набу
Новости, Белоруссия, Банковая, Киевская область, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Тимур Миндич, Рада, НАБУ
Гончаренко* объяснил, зачем Зеленский запугивает украинцев Белоруссией
12:57 11.06.2026 (обновлено: 12:58 11.06.2026)
Офис Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. От обысков, подозрений, задержаний, попыток Офиса Зеленского вмешаться в расследование… Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец", - написал Гончаренко.
Он назвал это "очень дешевой и очень низкой информационной операцией Банковой против собственного народа".
По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.
В ноябре НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич подчеркивал в мае, что заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории, являются глупостью и ложью.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.