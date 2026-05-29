Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной - 29.05.2026 Украина.ру
Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе недавнего телефонного разговора слухи о возможном вступлении Белоруссии в войну против Украины. Об этом 29 мая сообщило издание "Политика Страны"
2026-05-29T18:25
Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе недавнего телефонного разговора слухи о возможном вступлении Белоруссии в войну против Украины. Об этом 29 мая сообщило издание "Политика Страны"
Белорусский лидер сообщил, что Макрон поднял эту тему, но Лукашенко его перебил и опроверг такую возможность. Он заявил, что его не предостерегали от нападения.

"Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я прежде, чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю: а что потом, в отличие от них", - заявил Лукашенко.
Он повторил, что не собирается вступать в вооружённый конфликт и будет воевать только если на Белоруссию кто-то нападет.

Лукашенко сообщил также, что в начале следующей неделе в Минск приедет специальный посланник президента Франции - об этом политики договорились во время телефонного разговора. Имя посланника Лукашенко не назвал.

Руководитель постсоветской республики предложил Макрону встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Минске, чтобы "по-мужски поговорить" о завершении СВО на Украине.
Президент Франции допустил такую встречу, но сказал, что должен посоветоваться с коллегами по ЕС, отметил Лукашенко. Он на это сказал, что Макрон должен взять на себя лидерство, потому что он "аксакал", опытный политик, а остальные в Европе - канцлер ФРГ Фрмидрих Мерц, премьер-министра Британии Кир Стармер - "молодые политики", а в Италии - "вообще женщина".

Он также сказал, что "не Трамп должен нас трепать по голове и толкать к миру, а мы должны решать эти вопросы".

"Мы (с Макроном - Ред.) пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе", - заявил Лукашенко.
Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил в Москве, что дроны ВСУ 116 раз пытались пересечь границу Белоруссии с попытками "поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами".
Белоруссия является членом ОДКБ и Союзного государства России и Белоруссии - эти объединения не признают на Украине, в ЕС и НАТО, также не считая Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Армия России защищает Белоруссию от внешней агрессии гарантиями применения ядерного оружия.
В мае российские и белорусские военнослужащие отработали применение таких боеприпасов на совместных учениях. Также в мае применение такого оружия отработал военно-политический блок НАТО. Украинские силовики в свою очередь усилили оборонительные рубежи на границе с Белоруссией и приступили к мероприятиям по подготовке приграничных районов к круговой обороне.
Белоруссия и Украина являются членами программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". После непризнания Евросоюзом итогов белорусских президентских выборов 2020 года и усиления санкций официальный Минск приостановил членство в этой программе. Участие в ней и в других инициативах МИД Белоруссии оправдывал реализацией "многовекторной" внешней политики.
