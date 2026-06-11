Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского - 11.06.2026 Украина.ру
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Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского
Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского - 11.06.2026 Украина.ру
Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского
Польша, которую не случайно Черчилль назвал "гиеной Европы" решила компенсировать себе обиды на бендероствующую Украину. Сначала президент Кароль Навроцкий... Украина.ру, 11.06.2026
2026-06-11T14:36
2026-06-11T14:36
видео
украина
польша
киев
владимир зеленский
черчилль
кароль навроцкий
украина.ру
минобороны
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Польша, которую не случайно Черчилль назвал "гиеной Европы" решила компенсировать себе обиды на бендероствующую Украину. Сначала президент Кароль Навроцкий хотел лишить ордена Белый орел Зеленского, но не вышло. Потом случился скандал в польском Сейме из-за слов замминистра-украинца о "стойкости" деятелей УПА*, а теперь стало известно, что, что Варшава выступила против предложения о передаче Киеву всех (либо части) средств из разблокированных 6,6 млрд евро из Фонда мира. Польские власти хотят получить их в качестве возмещения за оказанную помощь Украине,Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик требует полного возмещения стоимости оружия, переданного Киеву, и рассчитывает на компенсацию около €450 млн (2 млрд злотых). По его словам, Польша будет до конца бороться за причитающиеся ей из этих средств деньги. Представитель польского оборонного ведомства также обвинил Брюссель в "попытке изменить правила во время игры".О том, как благородный гнев в отношении главы киевского режима сменяется крепкими рукопожатиями в угоду европейским партнёрам корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.*запрещенная в России экстремистская организация
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видео, украина, польша, киев, владимир зеленский, черчилль, кароль навроцкий, украина.ру, минобороны, видео
Видео, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Черчилль, Кароль Навроцкий, Украина.ру, Минобороны

Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского

14:36 11.06.2026
 
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Польша, которую не случайно Черчилль назвал "гиеной Европы" решила компенсировать себе обиды на бендероствующую Украину. Сначала президент Кароль Навроцкий хотел лишить ордена Белый орел Зеленского, но не вышло. Потом случился скандал в польском Сейме из-за слов замминистра-украинца о "стойкости" деятелей УПА*, а теперь стало известно, что, что Варшава выступила против предложения о передаче Киеву всех (либо части) средств из разблокированных 6,6 млрд евро из Фонда мира. Польские власти хотят получить их в качестве возмещения за оказанную помощь Украине,
Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик требует полного возмещения стоимости оружия, переданного Киеву, и рассчитывает на компенсацию около €450 млн (2 млрд злотых). По его словам, Польша будет до конца бороться за причитающиеся ей из этих средств деньги. Представитель польского оборонного ведомства также обвинил Брюссель в "попытке изменить правила во время игры".
О том, как благородный гнев в отношении главы киевского режима сменяется крепкими рукопожатиями в угоду европейским партнёрам корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
*запрещенная в России экстремистская организация
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ВидеоУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийЧерчилльКароль НавроцкийУкраина.руМинобороны
 
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