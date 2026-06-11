11 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей Гусляков – руководитель проектов "Движения первых" Херсонской области
* Родные места. Любимые места родного Луганска. Гость: Сергей Чуйков - солист филармонии, заслуженный артист ЛНР
* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О таящем превосходстве Украины в дронах. Гость: Алексей Анпилогов – военный эксперт, президент Фонда "Основание"
* Отметим, что в беседе упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр", внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей Гусляков – руководитель проектов "Движения первых" Херсонской области
* Родные места. Любимые места родного Луганска. Гость: Сергей Чуйков - солист филармонии, заслуженный артист ЛНР
* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О таящем превосходстве Украины в дронах. Гость: Алексей Анпилогов – военный эксперт, президент Фонда "Основание"
* Отметим, что в беседе упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр", внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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