https://ukraina.ru/20260611/11-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080130184.html

11 июня 2026 года, вечерний эфир

11 июня 2026 года, вечерний эфир - 11.06.2026 Украина.ру

11 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей... Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-11T18:51

2026-06-11T18:51

2026-06-11T18:51

херсонская область

луганск

лнр

иван лизан

алексей анпилогов

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей Гусляков – руководитель проектов "Движения первых" Херсонской области* Родные места. Любимые места родного Луганска. Гость: Сергей Чуйков - солист филармонии, заслуженный артист ЛНР* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О таящем превосходстве Украины в дронах. Гость: Алексей Анпилогов – военный эксперт, президент Фонда "Основание" * Отметим, что в беседе упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр", внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

херсонская область

луганск

лнр

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, луганск, лнр, иван лизан, алексей анпилогов, украина.ру, новороссия сегодня, видео