11 июня 2026 года, вечерний эфир - 11.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260611/11-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080130184.html
11 июня 2026 года, вечерний эфир
11 июня 2026 года, вечерний эфир - 11.06.2026 Украина.ру
11 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей... Украина.ру, 11.06.2026
2026-06-11T18:51
2026-06-11T18:51
херсонская область
луганск
лнр
иван лизан
алексей анпилогов
украина.ру
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080130057_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c96500491f98d1982d50e71cd99c82d2.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей Гусляков – руководитель проектов "Движения первых" Херсонской области* Родные места. Любимые места родного Луганска. Гость: Сергей Чуйков - солист филармонии, заслуженный артист ЛНР* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О таящем превосходстве Украины в дронах. Гость: Алексей Анпилогов – военный эксперт, президент Фонда "Основание" * Отметим, что в беседе упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр", внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
херсонская область
луганск
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080130057_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_fb67195316380356a81086e3ce9c456b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсонская область, луганск, лнр, иван лизан, алексей анпилогов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Луганск, ЛНР, Иван Лизан, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Новороссия сегодня

11 июня 2026 года, вечерний эфир

18:51 11.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки

* Тема дня Новороссии. "В движении – сила: как "первые" меняют жизнь молодёжи на новых территориях". Гость: Матвей Гусляков – руководитель проектов "Движения первых" Херсонской области

* Родные места. Любимые места родного Луганска. Гость: Сергей Чуйков - солист филармонии, заслуженный артист ЛНР

* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"

* Большое интервью. О таящем превосходстве Украины в дронах. Гость: Алексей Анпилогов – военный эксперт, президент Фонда "Основание"

* Отметим, что в беседе упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр", внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Херсонская областьЛуганскЛНРИван ЛизанАлексей АнпилоговУкраина.руНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:50Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
19:38Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана
19:30Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать
19:16"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО
18:56"Мы одинаковые" — Зеленский про ЛГБТ*
18:5111 июня 2026 года, вечерний эфир
18:35Восточная часть Константиновки освобождена, Конотоп в огне. Новости СВО
18:23Пожарные работают на территории Пентагона
18:15Министр обороны Румынии призвал Украину запрограммировать дроны
18:01Мировые войны: приквел и сиквел
17:54"Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией
17:51"Защититься от украинских беспилотников возможно" — боец "Сокол"
17:47Итоги 11.06.26: ЕС пытается занять ключевую роль в переговорах по Украине, а Трамп снова бомбит Иран
17:39Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов
17:31ВСУ оказались в бюджетной яме
17:08Панораму обороны Севастополя после атаки ВСУ восстановят - в музее рассказали, за сколько
17:00Визит западных послов в МИД России. Итоги 11 июня
16:45Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич
16:43Российские подразделения проводят перегруппировку и ведут бои на Харьковском направлении
16:35Ратуша, где 20 лет назад был Ющенко: незримый дух Украины на заседании глав МИД ОДКБ в Казани
Лента новостейМолния