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Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие
Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие - 10.06.2026 Украина.ру
Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие
Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили
2026-06-10T14:24
2026-06-10T14:24
2026-06-10T14:51
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"Нам говорят: введите санкции против России — покончите с собой, если хотите безвизовый режим. Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз? Нас подталкивают к разрушению собственной страны", — посетовал он.По словам политика, Тбилиси не пойдет на меры, грозящие экономическими и политическими последствиями, только ради сохранения безвизового режима с ЕС.Он добавил, что Евросоюз сам нарушил международные обязательства, введя ограничения для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а затем дополнил механизм приостановки безвизового режима политическими критериями, которых раньше не было.Еще о Грузии - в материале Грузия ужесточит правила для релокантов из России - СМИ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, грузия, россия, европа, ес, евросоюз, украина.ру, мир без границ
Новости, Грузия, Россия, Европа, ЕС, Евросоюз, Украина.ру, Мир без границ
Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие
14:24 10.06.2026 (обновлено: 14:51 10.06.2026)
Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили
"Нам говорят: введите санкции против России — покончите с собой, если хотите безвизовый режим. Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз? Нас подталкивают к разрушению собственной страны", — посетовал он.
По словам политика, Тбилиси не пойдет на меры, грозящие экономическими и политическими последствиями, только ради сохранения безвизового режима с ЕС.
"Страну мы не можем разрушить из-за того, что Брюссель сегодня хочет превратить визу в политическое оружие", — подчеркнул спикер парламента.
Он добавил, что Евросоюз сам нарушил международные обязательства, введя ограничения для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а затем дополнил механизм приостановки безвизового режима политическими критериями, которых раньше не было.