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Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие

Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие - 10.06.2026 Украина.ру

Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие

Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили

2026-06-10T14:24

2026-06-10T14:24

2026-06-10T14:51

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"Нам говорят: введите санкции против России — покончите с собой, если хотите безвизовый режим. Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз? Нас подталкивают к разрушению собственной страны", — посетовал он.По словам политика, Тбилиси не пойдет на меры, грозящие экономическими и политическими последствиями, только ради сохранения безвизового режима с ЕС.Он добавил, что Евросоюз сам нарушил международные обязательства, введя ограничения для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а затем дополнил механизм приостановки безвизового режима политическими критериями, которых раньше не было.Еще о Грузии - в материале Грузия ужесточит правила для релокантов из России - СМИ на сайте Украина.ру.

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2026

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