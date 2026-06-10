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Правая оппозиция в Германии потребовала от Киева репарации

Правая оппозиция в Германии потребовала от Киева репарации - 10.06.2026 Украина.ру

Правая оппозиция в Германии потребовала от Киева репарации

Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала Киев выплатить репарации за подрыв газопроводов "Северный поток". Об этом вечером 9 июня сообщает РИА Новости

2026-06-10T03:52

2026-06-10T03:52

2026-06-10T03:54

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"Украина должна сначала объяснить, как произошёл этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации ФРГ, поскольку это [подрыв] нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии", — заявила Вайдель на брифинге в бундестаге.Оппозиционный политик подчеркнула, что благополучие Германии десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа. Она обвинила немецкое правительство в умышленном разрушении этой бизнес-модели и антироссийской военной риторике.По её словам, досрочные выборы могут состояться уже в следующем году. В случае прихода АдГ к власти, партия намерена немедленно начать прямые переговоры с Москвой."Из-за этой абсолютно безответственной политики, которая здесь проводится, мы, в первую очередь, будем стремиться к переговорам с Россией и заставим Украину сесть за стол переговоров с русскими. Конечно, мы это сделаем", — подчеркнула Вайдель.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. По заявлению компании-оператора Nord Stream AG, авария на газопроводах является беспрецедентной и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила из-за противодействия США и Великобритании. Тем не менее, Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Ранее сообщалось, что сенсацией на ПМЭФ стала внушительная немецкая делегация "прагматиков". Подробнее - в материале Елены Мурзиной "Зависть и отчаяние", "Хотят ли немцы жертвовать ради Украины?" и другие цитаты недели.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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