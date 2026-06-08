https://ukraina.ru/20260608/zavist-i-otchayanie-khotyat-li-nemtsy-zhertvovat-radi-ukrainy-i-drugie-tsitaty-nedeli--1079935530.html

"Зависть и отчаяние", "Хотят ли немцы жертвовать ради Украины?" и другие цитаты недели

"Зависть и отчаяние", "Хотят ли немцы жертвовать ради Украины?" и другие цитаты недели - 08.06.2026 Украина.ру

"Зависть и отчаяние", "Хотят ли немцы жертвовать ради Украины?" и другие цитаты недели

Как же старался Зеленский (и те, кто за ним стоит ) отвлечь внимание от Петербургского экономического форума и перетянуть внимание на себя. Ну и, естественно, что-нибудь разрушить или повредить.

2026-06-08T06:20

2026-06-08T06:20

2026-06-08T06:20

россия

германия

украина

владимир зеленский

владимир путин

урсула фон дер ляйен

петербургский международный экономический форум (фонд)

альтернатива для германии (партия)

северный поток-2

хдс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079862833_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_4aa4774c16eb8a76307f45eae0fa7e60.jpg

Как какой-то Кощей Бессмертный (в украинской версии сказки этот персонаж называется "чахлик невмирущий").Злобный "чахлик" и дроны посылал на Петербург, и письмо президенту России писал, "с элементами хамства". Старался, как мог. Подпрыгивал: "это я, я, великий Зеленский, ваш европейский любимец!"Но сенсацией Зеленский на этот раз не стал. Все его эскапады были встречены довольно буднично. Уже никому не интересна "великая Украина".Отношения с Россией и как их теперь налаживать - вот чем были заняты гости форума.В центре внимания мировых СМИ были выступления и интервью президента России. Интересные гости из многих других стран, их мнения и выступления.А также сенсацией на ПМЭФ стала внушительная немецкая делегация, на которую обратили внимание многие журналисты."Зависть и отчаяние"В издании "Мысль польска" оценивают состояние польских экспертов после начала ПМЭФ: "зависть и отчаяние"."Похоже, что Польша сделала всё возможное, чтобы поссориться со своим большим восточным соседом и заразить своей русофобией других. Между тем, в этом году ПМЭФ, похоже, станет триумфом взаимопонимания между Россией, США и Германией.В любом случае, большие делегации прагматиков из этих стран отправляются в Санкт-Петербург в надежде улучшить отношения с Россией в области политики, экономики, культуры и народной дипломатии."А Польша "пролетает мимо"! Вот по этому поводу и сокрушается "Мысль польска"."Холодный душ для официальной Варшавы", - пишет издание."США, Германия и Россия начинают диалог в области экономики и культуры. А что было бы, если бы здоровые силы польского общества присоединились к этому диалогу?" - риторически спрашивает автор издания.Прагматики из ГерманииПредставителями "прагматиков" были в первую очередь, конечно, члены немецкой делегации.Германия провела два внушительных мероприятия на ПМЭФ.Кроме бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, на ПМЭФ прибыли депутат Бундестага Маркус Фронмайер и депутат Ландтага Саксонии Йорг Урбан.Маркус Фронмайер - один из очень перспективных немецких политиков, член партии АДГ, которая всё больше увеличивает свой политический рейтинг.Сам Маркус Фронмайер - политик с большим будущим. Сегодня он является заместителем председателя парламентской группы АДГ в Бундестаге.Неоднократно выступал против санкций, наложенных Западом на Россию. Посещал Крым, а также ДНР и ЛНР.В интервью Маркус Фронмайер рассказал, что сегодняшние власти ФРГ не способны к диалогу:"Правительство Германии просто не способно идти на контакт. Нам прямо заявили: они выбрали сторону, и будут делать всё, чтобы эта война (на Украине) продолжалась."Партия АДГ будет стараться "восстановить утраченные связи" с Россией.Маркус Фронмайер особенно обратил внимание на то, что перезапустить оставшуюся в рабочем состоянии ветку "Северного потока - 2" можно за три месяца.Ведь за время войны на Украине газ для промышленных предприятий Германии подорожал в четыре раза!Маркус: " Жертвовать немецким благосостоянием ради Украины?"Разумеется, этот визит очень не понравился представителям других немецких партий.Маркус Фронмайер уже ответил на эту критику. Он указал на то, что члены ХДС называли его поездку в Россию "глупой"."Что именно глупо? - спрашивает их Фронмайер, - В интересах Германии вступать в диалог со всеми возможными торговыми партнёрами? Или же, как это делает ХДС, участвовать в чужой войне и жертвовать немецким благосостоянием ради Украины?"Но с другой стороны, Маркус Фронтмайер отметил и позитив: благодаря такой политике всё больше избирателей переходит от ХДС к их партии, на сторону "Альтернативы для Германии"."Более 100 миллиардов"Швейцарская "Вельтвохе" обращает внимание на то, что делегация Германии прибыла на ПМЭФ впервые с 2022 года. И приводит слова председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиаса Шеппа:"Мы хотим возобновить диалог с теми, кто по-прежнему ориентирован на Россию и защищает активы Германии в России на сумму более 100 миллиардов".По мнению Шеппа, "Запад не должен уступать Азии огромный рынок и сырьевые ресурсы".Издание приводит такие факты: только в первом квартале этого года и только китайские компании открыли в России 1400 представительств.На ПМЭФ приехал немецкий миллиардер Томас Брух, владеющий компанией "Гиперглобус". Предприниматель Штефан Дюрр, который занимается производством в России (компания "ЭкоНива"). И много других немецких политиков и бизнесменов.1800 немецких компаний продолжают работать в России и с Россией, несмотря на санкции."Это миф""Де Вельт" отмечает: массовый уход немецких компаний из России - это миф.С начала конфликта из России ушли 20-30 процентов компаний, отмечает издание.Причём "ликвидировать бизнес в России удаётся лишь в единичных случаях и значительно ниже его реальной стоимости."Российские власти "в любой момент могут передать компании под внешнее управление".Так произошло с некоторыми подразделениями Bosh, Siemens, Uniper. Последний такой случай - датская компания Rockwool была передана под внешнее управление в январе 2026 года.И конечно, "пробел, оставленный Европой, уже заполнили китайские компании"."Компромисс возможен", но на условиях РоссииМногие СМИ отметили позицию президента России по Украине.Издание Zeit отметило слова Владимира Путина:"Компромисс по Украине возможен, но без отказа от фундаментальных российских позиций"."Frankfurter Allgemeine Zeitung" отметили, что лучшим ответом на известное письмо Зеленского стал призыв Путина к российским военным: "Работайте, братья!"И приводит цитату президента о том, что "цели СВО могут быть достигнуты путем боевых действий, если это невозможно с помощью дипломатии.""Bild"* отмечает абсолютно неуместную форму письма Зеленского. И упоминает "Минские соглашения", которые никто на Западе не собирался выполнять. Особенно канцлер Ангела Меркель, которая сама в этом и призналась.Агентство Рейтерс приводит цитаты президента России о том, что встречи с Зеленским на данном этапе бессмысленны, пока не будут выработаны на экспертном уровне пути решения украинского кризиса.Диана: "У нас нет президента"Яркое и эмоциональное выступление депутата Европарламента от Румынии Дианы Шошоаке вызвало продолжительные овации.Что же она сказала?- Я очень надеюсь, что совсем скоро у нас не будет Урсулы фон дер Ляйен в качестве президента Европейской комиссии.Бурные, продолжительные аплодисменты, смех в зале.Также Диана добавила, обращаясь к президенту России:"Я не могу передать вам тёплые приветы от нашего президента, так как у нас и президента по факту нет. Румыния сегодня управляется из Брюсселя."И передала привет "от сердца румынского и европейских народов".Владимир Путин в ответ сказал, что не может вмешиваться во внутреннюю политику ЕС. Но передаёт горячий привет всем православным людям в Румынии.Румыния - такая же православная страна, как и Россия. А Владимир Путин там очень популярен, существует даже несколько активных фан-клубов в поддержку президента России."Такера - в президенты!"А за кулисами ПМЭФ журналисты РТ взяли интервью у американского блогера и общественной активистки Кэндис Оуэнс - чрезвычайно популярной и влиятельной в кругах МАГА и Республиканской партии.Она приехала в Петербург с мужем и тремя маленькими детьми. Старшему сыну Кэндис - всего пять лет.На вопрос журналиста, собирается ли Кэндис баллотироваться на пост президента США, как того требуют многие активисты МАГА, Кэндис ответила отрицательно. В первую очередь, из-за совсем маленьких детей.А вот кого бы сама Кэндис предложила на пост президента, это знаменитый журналист Такер Карлсон.И конечно, как все американцы, она отметила необыкновенную красоту, чистоту и порядок в России."Европейские бюрократы" и "Новый мировой порядок"Общее настроение: надо успевать налаживать отношения с Россией. Немцы вон - уже примчались, впереди всех!Японская "Хоккайдо Шимбун" пишет, что в Россию прилетели западные эксперты и бизнесмены, а также представители госструктур с одной целью:"Они хотят возобновить экономическое сотрудничество в преддверии мирного соглашения по Украине."Арабская "Аль Джазира" отмечает:"Явка остаётся высокой, несмотря на дипломатическую изоляцию России в Европе. Двадцать тысяч участников из 130 стран приехали на ПМЭФ".И конечно, многие издания обратили внимание на то, что "многополярный порядок" - это уже сегодняшняя реальность.Индийская "Индия тудэй" обращает внимание на слова президента России о том, что мировой экономический центр смещается в сторону глобального Юга:"По экономическим показателям БРИКС уже обогнал страны G7. А государства БРИКС становятся новыми локомотивами экономического роста."Немецкая "Берлинер цайтунг":"Владимир Путин обвинил европейских бюрократов в проведении недальновидной и агрессивной политики. Он заявил, что переход к многополярному мировому порядку необратим. "*Признана в РФ иноагентом

россия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, германия, украина, владимир зеленский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, петербургский международный экономический форум (фонд), альтернатива для германии (партия), северный поток-2, хдс, эксклюзив