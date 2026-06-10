https://ukraina.ru/20260610/novye-udary-naneseny-po-sumam-pavlogradu-konotopu-i-ochakovu-1080079831.html

Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову

Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову - 10.06.2026 Украина.ру

Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову

Новый удар нанесён по городу Сумы Сумской области. Удары вновь нанесены по Павлограду Днепропетровской области и Сумам. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T22:55

2026-06-10T22:55

2026-06-10T22:55

украина.ру

сумы

конотоп

сумская область

сво

спецоперация

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Теперь удары наносятся по Конотопу Сумской области. Взрывы в Сумах продолжаются, также нанесён удар по Очакову Николаевской области. Удары наносятся по Одессе. Опубликовано фото дыма в Конотопе после прилёта. Украинские телеграм-каналы заявляют, что удар был нанесён с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата.Информация о пострадавших и разрушениях в результате ударов на данный момент не уточняется.Ранее в тот же день, 10 июня, взрывы гремели в Харькове, Сумах, Одессе и Кролевце Сумской области. Новые многочисленные удары российских беспилотных летательных аппаратов "Герань" фиксировались в Харькове в разных районах города. Параллельно множество ударов наносилось по временно оккупированному Запорожью. Также Вооружённые силы Украины утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области, движение временно перекрыто - Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сумы

конотоп

сумская область

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украина.ру, сумы, конотоп, сумская область, сво, спецоперация