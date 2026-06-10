https://ukraina.ru/20260610/novye-udary-naneseny-po-sumam-pavlogradu-konotopu-i-ochakovu-1080079831.html
Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову
Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову - 10.06.2026 Украина.ру
Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову
Новый удар нанесён по городу Сумы Сумской области. Удары вновь нанесены по Павлограду Днепропетровской области и Сумам. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T22:55
2026-06-10T22:55
2026-06-10T22:55
украина.ру
сумы
конотоп
сумская область
сво
спецоперация
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Теперь удары наносятся по Конотопу Сумской области. Взрывы в Сумах продолжаются, также нанесён удар по Очакову Николаевской области. Удары наносятся по Одессе. Опубликовано фото дыма в Конотопе после прилёта. Украинские телеграм-каналы заявляют, что удар был нанесён с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата.Информация о пострадавших и разрушениях в результате ударов на данный момент не уточняется.Ранее в тот же день, 10 июня, взрывы гремели в Харькове, Сумах, Одессе и Кролевце Сумской области. Новые многочисленные удары российских беспилотных летательных аппаратов "Герань" фиксировались в Харькове в разных районах города. Параллельно множество ударов наносилось по временно оккупированному Запорожью. Также Вооружённые силы Украины утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области, движение временно перекрыто - Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сумы
конотоп
сумская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сумы, конотоп, сумская область, сво, спецоперация
Украина.ру, Сумы, Конотоп, Сумская область, СВО, Спецоперация
Новые удары нанесены по Сумам, Павлограду, Конотопу и Очакову
Новый удар нанесён по городу Сумы Сумской области. Удары вновь нанесены по Павлограду Днепропетровской области и Сумам. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Теперь удары наносятся по Конотопу Сумской области.
Взрывы в Сумах продолжаются, также нанесён удар по Очакову Николаевской области.
Удары наносятся по Одессе.
Опубликовано фото дыма в Конотопе после прилёта.
Украинские телеграм-каналы заявляют, что удар был нанесён с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате ударов на данный момент не уточняется.
Ранее в тот же день, 10 июня, взрывы гремели в Харькове, Сумах, Одессе и Кролевце Сумской области.
Новые многочисленные удары российских беспилотных летательных аппаратов "Герань" фиксировались в Харькове в разных районах города.
Параллельно множество ударов наносилось по временно оккупированному Запорожью.
Также Вооружённые силы Украины утром попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области, движение временно перекрыто - Российские "Герани" ударили по Харькову и Запорожью. Новости СВО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.