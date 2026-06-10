"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства - 10.06.2026 Украина.ру
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"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства
"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства - 10.06.2026 Украина.ру
"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства
Саботаж при принятии законопроекта по инфраструктуре со стороны входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии стал поводом для гнева федерального канцлера Фридриха Мерца. Об этом 10 июня сообщает газета Rheinische Post
2026-06-10T13:14
2026-06-10T13:14
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) во вторник вышел из себя на заседании парламентской группы ХДС/ХСС из-за закона, призванного значительно ускорить крупные строительные проекты, в частности - закона о будущем инфраструктуры. Канцлер недвусмысленно обвинил СДПГ, которая входит в правящую коалицию, в затягивании сроков рассмотрения законодательных инициатив, находящихся в парламенте полгода."И я должен сказать сейчас: мое терпение исчерпано, как и мое терпение по отношению к социал-демократам", — цитирует канцлера издание со ссылкой на участников дискуссии.Законопроект сдерживает реализацию крупных инфраструктурных объектов. Бундестаг рассматривает его с декабря 2025 года - там его продвижение блокирует СДПГ.Мерц заявил, что это неприемлемо и "социал-демократы связывают его с законом о необходимости создания природоохранных зон". "Мы влезаем в долги таким образом, что это действительно трудно оправдать. Мы обещали, что будет создана правовая база, чтобы эти деньги действительно можно было использовать для строительных проектов. А теперь этот закон лежит без дела уже почти полгода и не принят", — заявил канцлер.Тем временем доверие общества Германии к канцлеру и правительству сильно упало. Ранее на эту тему: 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должностьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Украина.ру, ХДС, Бундестаг, экология, ЕС

"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства

13:14 10.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Саботаж при принятии законопроекта по инфраструктуре со стороны входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии стал поводом для гнева федерального канцлера Фридриха Мерца. Об этом 10 июня сообщает газета Rheinische Post
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) во вторник вышел из себя на заседании парламентской группы ХДС/ХСС из-за закона, призванного значительно ускорить крупные строительные проекты, в частности - закона о будущем инфраструктуры. Канцлер недвусмысленно обвинил СДПГ, которая входит в правящую коалицию, в затягивании сроков рассмотрения законодательных инициатив, находящихся в парламенте полгода.
"И я должен сказать сейчас: мое терпение исчерпано, как и мое терпение по отношению к социал-демократам", — цитирует канцлера издание со ссылкой на участников дискуссии.
Законопроект сдерживает реализацию крупных инфраструктурных объектов. Бундестаг рассматривает его с декабря 2025 года - там его продвижение блокирует СДПГ.
Мерц заявил, что это неприемлемо и "социал-демократы связывают его с законом о необходимости создания природоохранных зон".
"Мы влезаем в долги таким образом, что это действительно трудно оправдать. Мы обещали, что будет создана правовая база, чтобы эти деньги действительно можно было использовать для строительных проектов. А теперь этот закон лежит без дела уже почти полгода и не принят", — заявил канцлер.
Тем временем доверие общества Германии к канцлеру и правительству сильно упало. Ранее на эту тему: 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июня
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