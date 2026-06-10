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"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства

"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства - 10.06.2026 Украина.ру

"Мое терпение исчерпано": канцлер ФРГ недоволен членами правительства

Саботаж при принятии законопроекта по инфраструктуре со стороны входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии стал поводом для гнева федерального канцлера Фридриха Мерца. Об этом 10 июня сообщает газета Rheinische Post

2026-06-10T13:14

2026-06-10T13:14

2026-06-10T13:14

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) во вторник вышел из себя на заседании парламентской группы ХДС/ХСС из-за закона, призванного значительно ускорить крупные строительные проекты, в частности - закона о будущем инфраструктуры. Канцлер недвусмысленно обвинил СДПГ, которая входит в правящую коалицию, в затягивании сроков рассмотрения законодательных инициатив, находящихся в парламенте полгода."И я должен сказать сейчас: мое терпение исчерпано, как и мое терпение по отношению к социал-демократам", — цитирует канцлера издание со ссылкой на участников дискуссии.Законопроект сдерживает реализацию крупных инфраструктурных объектов. Бундестаг рассматривает его с декабря 2025 года - там его продвижение блокирует СДПГ.Мерц заявил, что это неприемлемо и "социал-демократы связывают его с законом о необходимости создания природоохранных зон". "Мы влезаем в долги таким образом, что это действительно трудно оправдать. Мы обещали, что будет создана правовая база, чтобы эти деньги действительно можно было использовать для строительных проектов. А теперь этот закон лежит без дела уже почти полгода и не принят", — заявил канцлер.Тем временем доверие общества Германии к канцлеру и правительству сильно упало. Ранее на эту тему: 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должностьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, украина, фридрих мерц, украина.ру, хдс, бундестаг, экология, ес