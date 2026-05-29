16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность
Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца рухнул до позорных 16% — это абсолютный антирекорд за всю историю Федеративной республики. Научный сотрудник Центра немецких исследований Института Европы РАН Александр Котов назвал "Комсомольской правде" имена вероятных преемников канцлера
2026-05-29T09:55
Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца рухнул до позорных 16% — это абсолютный антирекорд за всю историю Федеративной республики. Научный сотрудник Центра немецких исследований Института Европы РАН Александр Котов назвал "Комсомольской правде" имена вероятных преемников канцлера
Цифры говорят сами за себя. ХДС с 24% поддержки унизительно проигрывает "Альтернативе для Германии", у которой уже 29 процентов. Партия, которую официальный Берлин пытается запретить под предлогом борьбы с экстремизмом, становится главной политической силой страны.
И это при том, что АдГ набирает очки именно на том, от чего шарахается истеблишмент: критика миграционного безумия и призывы восстановить отношения с Россией. Котов объясняет падение Мерца:
"В обществе пошли дискуссии о том, что надо бы поднять пенсионный возраст до уровня 70 плюс. А что ещё делать? Больше трети населения страны — люди старше 60 лет. Если все они выйдут на пенсию, кто будет кормить Германию?"
Экономический спад, деиндустриализация и миграционный кризис привели к историческому исходу: впервые с 1950-х годов количество немцев, уезжающих из ФРГ, превысило число въезжающих. Люди голосуют ногами, спасаясь от страны, которую завели в тупик.
Кого же прочат в преемники Мерцу?
— Михаэль Кречмер, премьер Саксонии. Единственный крупный политик ХДС, открыто выступающий за дружбу с Россией и критикующий отказ от российских энергоносителей. Однако именно эта позиция делает его токсичным для проамериканского истеблишмента.
— Хендрик Вюст, глава Северного Рейна — Вестфалии. "Кандидат раскола", готовый коалироваться с "Зелёными". Именно его Котов считает наиболее вероятным преемником.
— Борис Рейн, премьер-министр Гессена. Делает ставку на жёсткие антимиграционные меры, пытаясь перехватить повестку у АдГ.
Доцент Финансового университета Вадим Трухачёв резюмирует трагедию немецких правых: завидуя успеху АдГ, они позволяют себе резкие высказывания против мигрантов, но русофобия остается неприкосновенной догмой. А ведь именно импорт энергоносителей из России сделал немецкую экономику конкурентоспособной.
Ясно одно: Мерц — политический банкрот, а Германия стоит на пороге тектонических перемен. Об этом – в материале Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому