https://ukraina.ru/20260529/16-pozora-merts-ustanovil-istoricheskiy-antirekord-i-vot-komu-prochat-ego-dolzhnost-1079563322.html

16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность

16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность - 29.05.2026 Украина.ру

16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность

Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца рухнул до позорных 16% — это абсолютный антирекорд за всю историю Федеративной республики. Научный сотрудник Центра немецких исследований Института Европы РАН Александр Котов назвал "Комсомольской правде" имена вероятных преемников канцлера

2026-05-29T09:55

2026-05-29T09:55

2026-05-29T09:55

новости

германия

россия

берлин

владимир зеленский

фридрих мерц

хдс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_cee68e09585471c4353d5677b6fc7b60.jpg

Цифры говорят сами за себя. ХДС с 24% поддержки унизительно проигрывает "Альтернативе для Германии", у которой уже 29 процентов. Партия, которую официальный Берлин пытается запретить под предлогом борьбы с экстремизмом, становится главной политической силой страны. И это при том, что АдГ набирает очки именно на том, от чего шарахается истеблишмент: критика миграционного безумия и призывы восстановить отношения с Россией. Котов объясняет падение Мерца: "В обществе пошли дискуссии о том, что надо бы поднять пенсионный возраст до уровня 70 плюс. А что ещё делать? Больше трети населения страны — люди старше 60 лет. Если все они выйдут на пенсию, кто будет кормить Германию?" Экономический спад, деиндустриализация и миграционный кризис привели к историческому исходу: впервые с 1950-х годов количество немцев, уезжающих из ФРГ, превысило число въезжающих. Люди голосуют ногами, спасаясь от страны, которую завели в тупик. Кого же прочат в преемники Мерцу? — Михаэль Кречмер, премьер Саксонии. Единственный крупный политик ХДС, открыто выступающий за дружбу с Россией и критикующий отказ от российских энергоносителей. Однако именно эта позиция делает его токсичным для проамериканского истеблишмента. — Хендрик Вюст, глава Северного Рейна — Вестфалии. "Кандидат раскола", готовый коалироваться с "Зелёными". Именно его Котов считает наиболее вероятным преемником. — Борис Рейн, премьер-министр Гессена. Делает ставку на жёсткие антимиграционные меры, пытаясь перехватить повестку у АдГ. Доцент Финансового университета Вадим Трухачёв резюмирует трагедию немецких правых: завидуя успеху АдГ, они позволяют себе резкие высказывания против мигрантов, но русофобия остается неприкосновенной догмой. А ведь именно импорт энергоносителей из России сделал немецкую экономику конкурентоспособной. Ясно одно: Мерц — политический банкрот, а Германия стоит на пороге тектонических перемен. Об этом – в материале Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому

германия

россия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц, хдс