10 июня 2026 года, утренний эфир - 10.06.2026 Украина.ру
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10 июня 2026 года, утренний эфир
10 июня 2026 года, утренний эфир - 10.06.2026 Украина.ру
10 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.06.2026
2026-06-10T13:11
2026-06-10T13:11
россия
новороссия
павел волков
украина.ру
петербургский международный экономический форум (фонд)
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Интеграция исторических регионов России. Гость: Виталий Милонов - депутат Государственной Думы РФ* Экономика Новороссии. Что ПМЭФ-2026 принёс и принесёт экономике Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Время Новороссии. Финал всероссийского конкурса "Женщины Наций и Народов России". Гости: Ольга Акимова - президент проекта "Женщины Наций и Народов России". Елена Калиниченко - финалист конкурса* Аналитика от издания Украина.ру. Нарушения прав человека в украинских тюрьмах и колониях. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру
россия
новороссия
Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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россия, новороссия, павел волков, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Павел Волков, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд), Новороссия сегодня

10 июня 2026 года, утренний эфир

13:11 10.06.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Интеграция исторических регионов России. Гость: Виталий Милонов - депутат Государственной Думы РФ
* Экономика Новороссии. Что ПМЭФ-2026 принёс и принесёт экономике Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* Время Новороссии. Финал всероссийского конкурса "Женщины Наций и Народов России". Гости: Ольга Акимова - президент проекта "Женщины Наций и Народов России". Елена Калиниченко - финалист конкурса
* Аналитика от издания Украина.ру. Нарушения прав человека в украинских тюрьмах и колониях. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру
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РоссияНовороссияПавел ВолковУкраина.руПетербургский международный экономический форум (фонд)Новороссия сегодня
 
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