https://ukraina.ru/20260610/10-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080052497.html

10 июня 2026 года, утренний эфир

10 июня 2026 года, утренний эфир - 10.06.2026 Украина.ру

10 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.06.2026

2026-06-10T13:11

2026-06-10T13:11

2026-06-10T13:11

россия

новороссия

павел волков

украина.ру

петербургский международный экономический форум (фонд)

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Интеграция исторических регионов России. Гость: Виталий Милонов - депутат Государственной Думы РФ* Экономика Новороссии. Что ПМЭФ-2026 принёс и принесёт экономике Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Время Новороссии. Финал всероссийского конкурса "Женщины Наций и Народов России". Гости: Ольга Акимова - президент проекта "Женщины Наций и Народов России". Елена Калиниченко - финалист конкурса* Аналитика от издания Украина.ру. Нарушения прав человека в украинских тюрьмах и колониях. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру

россия

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новороссия, павел волков, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), новороссия сегодня, видео