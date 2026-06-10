10 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Интеграция исторических регионов России. Гость: Виталий Милонов - депутат Государственной Думы РФ
* Экономика Новороссии. Что ПМЭФ-2026 принёс и принесёт экономике Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* Время Новороссии. Финал всероссийского конкурса "Женщины Наций и Народов России". Гости: Ольга Акимова - президент проекта "Женщины Наций и Народов России". Елена Калиниченко - финалист конкурса
* Аналитика от издания Украина.ру. Нарушения прав человека в украинских тюрьмах и колониях. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру
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