https://ukraina.ru/20260609/zastavili-vyuchit-frazu-geroyam-slava-kanadets-nikolas-rid-o-svoem-pereezde-v-rossiyu-1080005467.html

Заставили выучить фразу "Героям слава!" Канадец Николас Рид о своем переезде в Россию

Заставили выучить фразу "Героям слава!" Канадец Николас Рид о своем переезде в Россию - 09.06.2026 Украина.ру

Заставили выучить фразу "Героям слава!" Канадец Николас Рид о своем переезде в Россию

Украина.ру продолжает рассказывать об иностранцах, которые решили связать свою жизнь с Россией. На этот раз — история молодого канадца Николаса Рида, который влюбился в Россию через увлечение историей Великой Отечественной войны

2026-06-09T15:18

2026-06-09T15:18

2026-06-09T15:18

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Николас Рид родился в канадском Ванкувере."У меня итальянское происхождение и один из предков воевал во Второй мировой за Италию, а отец очень уважает Муссолини и фашизм, — признается он. ­­— Тем сильнее мне захотелось изучать социализм, историю Советского Союза и Великой Отечественной войны".Еще подростком Ник начал читать книги о Великой Отечественной войне и, как сам он говорит, великой жертве Красной Армии, которую замалчивали западные медиа и мейнстримные политики. На Западе принято считать, что без американцев победы во Второй мировой не было бы. Но чем больше Ник изучал историю, тем лучше понимал, что именно Красная Армия была той силой, которая победила нацизм."Война унесла 27 миллионов жизней советских граждан, а ни на Тихом океане, ни на Западном фронте не было ничего равнозначного Сталинградской битве".Интерес к истории Великой Отечественной войны побудил Ника Рида в 13-14 лет начать учить русский язык. Правда, тогда выучить его не получилось, только несколько слов вроде "спасибо", "привет", "здравствуйте". Всерьез за русский язык он взялся только в 2021 году."Что забавно, вдохновил меня на это сериал "Чернобыль". В нем очень много исторических несоответствий, но как продукт он был сделан довольно качественно, и этого оказалось достаточно, чтобы возобновить мой интерес. Я вернулся к изучению русской истории и политики — прочитал около десятка книг о чернобыльской трагедии и о ее влиянии на регион сегодня, а заодно и снова стал изучать русский язык. На этом этапе моей жизни я собирался получить диплом по международным отношениям и поехать посмотреть Россию собственными глазами".Когда на Украине в 2014 году произошел госпереворот и началась гражданская война в Донбассе, обычные люди в Канаде питались нарративами из мейнстримных медиа, которые говорили о российских манипуляциях, об аннексии Крыма, о вовлечении России в конфликт в Донбассе. При этом они ничего не рассказывали о госперевороте в Киеве, об антифашистах, которых сожгли в Одессе, об ультранационализме."Нам рассказывали только одну версию событий, но для тех, кто смотрит глубже, ясно, что ситуация была гораздо более сложная, Украина была расколота на Восток и Запад", — говорит Ник.Но Канада даже по сравнению с другими западными странами — специфическое место в плане отношения к Украине и России. Все известно, что Канаде живет большая украинская диаспора — почти 4% населения страны имеет украинское происхождение. Это в основном члены националистических движений — те, кто бежал на Запад после поражения Германии, и те, кого посадили в советские тюрьмы за коллаборационизм и затем выпустили при Хрущеве. Эта диаспора до сих пор существует, их дети и внуки, соответственно, тоже живут в Канаде. Некоторые из них, как Христя Фриланд, становятся депутатами парламента и даже министрами. Также в Канаде существует множество НГО, которые занимаются сохранением и экспансией украинской культуры и истории в их националистической версии."Они, — утверждает Ник, — занимаются травлей университетских преподавателей и школьных учителей, которые говорят, например, о том, что голод 1933 года в Советском Союзе был общей трагедией для русских, казахов, украинцев, а не намеренным геноцидом украинской нации. Они добиваются увольнений таких преподавателей, они травят молодых антифашистских активистов, в том числе моих друзей, отправляют им сообщения с угрозами".Например, в Университете Оттавы работает честный украинский исследователь правого радикализма Иван Качановский, который написал много хороших работ об ультраправом насилии на Майдане, доказал непричастность "Беркута" к расстрелу "Небесной сотни", нашел много доказательств внешнего влияния на политику постмайданных властей Украины. Из-за своей работы Качановский подвергается травле, его книги отказываются издавать, а украинские активисты требуют его увольнения."В университетах очень сложно работать по гуманитарным направлениям, если ты понимаешь истинную роль ультраправых в политике современной Украины", — Ник констатирует печальный факт.Также националисты из НГО ответственны за установку в Канаде памятников так называемым героям борьбы за независимость Украины вроде Андрея Мельника или Степана Бандеры. Эти группы занимаются активным вовлечением в свою деятельность новых украинцев, которые были аполитичными до 2022 года или до 2014 года. Они пытаются сформировать новое сознание, основанное на ненависти к России, а такие люди, как Качановский, оказываются у них на прицеле."С ноября 2021 года по сентябрь 2022 года я работал на кухне в украинском ресторане в Канаде, поэтому повидал многое, все это возбуждение по поводу нарратива о "российской агрессии" еще до начала СВО. Он очень активно продвигался в медиа, поскольку это нужно было западным политическим силам. Создавалось впечатление, что они очень хотели столкнуть Украину и Россию в конфликте, который сами и провоцировали".При этом Ник не наблюдал такой враждебности к России и ненависти к русским у молодого поколения украинцев в Канаде. Радикально бандеровская тема больше характерна для возрастного контингента. У молодежи может быть некоторая подозрительность к актуальной российской политике, но не более того, не экзистенциальная ненависть к нации и культуре."В этом ресторане я встречал русскоязычных из Донбасса, украинцев с Запада Украины, армян, грузин, казахов и узбеков. Все ладили друг с другом и общались по-русски. Общение по-русски — это норма и по этому поводу не было никаких конфликтов".Но с февраля 2022 года люди, по словам Ника, переключились как по щелчку пульта. Просто за один день. Все стали говорить, как ненавидят Россию и русских, правда все это звучало на русском языке, и никто на украинский не перешел."Просто потому, что украинский — не их родной язык. Они знали его примерно так, как я — на уровне пары слов вроде "дякую".Особо отличился владелец ресторана, который так злился на Россию, что аж купил и установил в своем заведении картонную фигуру Зеленского и заставил Ника под угрозой потери работы выучить фразу "Героям слава". Правда за фотографии с фигурой Зеленского он брал плату.С другой стороны, после 2014 года в Канаду иммигрировал большой сегмент русских и русскоязычных украинцев из Донбасса — их отношение к России очень сильно отличается от отношения старой диаспоры, они не разделяют ультранационалистическую идеологию. Кроме того, согласно официальным данным 2023 года, Канада получила почти миллион заявлений в рамках канадско-украинского разрешения на чрезвычайные поездки (CUAET) и одобрила более 650 тысяч. Правда половина из получивших одобрение — это не постоянные переселенцы. По данным на начало 2025 года, с 2022 года в Канаду уехало около 300 тысяч граждан Украины, что тоже не мало.Ник объясняет, что иммиграция в Канаду всегда была очень привлекательной для жителей Украины, несмотря на то, что ехать очень далеко и дорого, в ту же Европу гораздо проще и дешевле. Просто потому, что есть расхожее представление, что в Канаде диаспора примет их с распростертыми объятиями. Плюс есть программы поддержки, пособия, хотя большинство приехавших стараются работать."Сейчас в Канаде очень много молодых мужчин призывного возраста, они в основном приехали, когда им было меньше 18 лет, но сейчас они уже стали совершеннолетними и подлежат мобилизации в ВСУ. Может быть, я ошибаюсь, но я не вижу, чтобы правительство Канады было сильно заинтересовано в возвращении их на Украину".Итак, Ник мечтал о путешествии по России, но сначала его остановили работа и учеба в колледже, а затем пандемия COVID-19. Он решил, что осуществит свою мечту, как только закончится пандемия, и начал усиленно учить русский язык. В TikTok для общения на русском он познакомился с девушкой из России, которая теперь стала его женой."В общем, в 2021 году я уже планировал ехать в Россию, но тут в феврале 2022 года началась специальная военная операция и я подумал, что в таких условиях у меня ничего не выйдет. И все же я сказал себе — я все равно поеду, ведь я люблю Россию и поддерживаю Россию. И вот, в ноябре-декабре 2022 года состоялось мое первое путешествие по России, я впервые лично, не по интернету, познакомился с моей будущей на тот момент женой Леной".В феврале 2023 года Ник вернулся в Канаду и пошел на курсы для получения диплома учителя английского языка как иностранного, чтобы вернуться в Россию с актуальной профессией. За год он получил диплом, скопил деньги на переезд и в мае 2024 года окончательно переехал в РФ."Юридических проблем не было, сначала я получил туристическую визу через агентство в моем родном Ванкувере. А потом — рабочую визу. Мне повезло получить работу в хорошей компании, в школе бизнес-английского, и они решили все вопросы с моими документами. Сейчас мне предложили проект на RT, и я рассказываю на английском языке о российской и глобальной политике. Моя мать и мой брат, которых я люблю и часто общаюсь ними, поддерживают меня, и они счастливы тому, что я достиг".Что касается сравнения жизни в России и Канаде, Ник в 2024 году был приятно удивлен более низкими ценами на продукты в РФ и более комфортной инфраструктурой в крупных городах."Например, система метро в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах создана так, что можешь легко попасть в любое место в городе. Мне кажется, этот принцип сохранился со времен Советского Союза — если есть станция метро, то рядом должна быть аптека, продуктовый магазин, больница, стоматология. В Канаде и США вся инфраструктура более разнесена, чтобы люди покупали машины, покупали бензин, покупали новые запчасти. В Москве же машина вообще не нужна, разве что если ты хочешь путешествовать по стране. У меня вот нет машины. Я живу в хрущевке. Это интересный опыт, потому что все мы на Западе были воспитаны в убеждении, что советское жилье — ужасное, маленькое, уродливое и неприспособленное для жизни. Но когда я впервые зашел в эту квартиру, я подумал: "И это то, что все так ненавидят? А почему? Ведь здесь есть все необходимое". Для небольшой семьи вполне достаточно места. Единственное, чего мне действительно не хватает, так это лифта. С точки зрения арендной платы здесь жилье гораздо доступнее. В Канаде ты ничего не снимешь дешевле, чем за 3 тысячи долларов США за одну спальню. Но жить в одиночку в съемном жилье, даже маленьком, практически невозможно, если у тебя нет очень-очень хорошей работы, а это не такое частое явление. Средняя зарплата в крупных городах Канады и России сопоставима — 2 тысячи канадских долларов примерно равны 100 тысячам рублей".А еще Ник развеивает миф о Канаде как о демократичном, счастливом и комфортном месте для жизни. Точнее не совсем миф, сколько, как он сам говорит, "фасад, который ты видишь некоторое время". На самом деле очень много приехавших в Канаду иммигрантов возвращаются обратно домой, потому что понимают, что их обманули."Во время COVID у нас было большое количество иммигрантов, например, из Юго-Восточной Азии, которые думали, что их жизнь станет значительно лучше, но по сути столкнулись со все тем же неэффективным управлением экономикой. Что-то около 500 тысяч иммигрантов вернулись домой, потому что поняли, что Канада не для них".Такой же миф о канадцах как обязательно приятных людях."Нет, они, конечно, вежливые, — признает Ник, — но совсем не обязательно дружелюбные".Впрочем, Канада все еще очень молодая страна, а история же России началась в 9 веке и здесь для Ника еще очень много интересного исследовательского материала.О ситуации с уехавшими из Украины на Запад — в материале "Майдан и демография. Сколько реально человек осталось на Украине и вернутся ли беженцы".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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