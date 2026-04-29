Майдан и демография. Сколько реально человек осталось на Украине и вернутся ли беженцы

На Украине с определенной периодичностью пытаются подсчитывать, сколько в стране осталось населения. Задача абсолютно прагматичная, поставленная из расчета налоговых поступлений в бюджет, мобилизации и потенциального послевоенного восстановления. Сколько же осталось и каковы перспективы — попробуем разобраться.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Минус миллион в год или даже большеНа днях директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщила, что по состоянию на февраль 2026 года в стране проживало 29 млн человек и это на целый миллион меньше, чем в 2025 году. Если верить Либановой, с 2022 года Украину покинуло около 5 млн человек, а вернулось менее миллиона. По ее предположениям, после окончания войны вернется не более трети из уехавших. Мало того, после отмены военного положения и открытия границ, Украине грозит новая волна выездов, прежде всего мужчин, семьи которых уже обосновались за границей.Либанова подтвердила выводы, которые неоднократно делало издание "Украина.ру" о европейской политике в отношении украинских беженцев — все действия большинства стран Европы направлены на то, чтобы украинские беженцы ассимилировались, нашли работу и остались в принимающих странах. Выгонять никто никого не собирается, разве что тех, кто принципиально не хочет работать. Этим, возможно, придется вернуться на Украину, но их ли ждет Либанова в надежде на рабочие руки? Из-за нехватки рабочих специалистов, по словам Либановой, Украина будет вынуждена завозить трудовых мигрантов из-за рубежа, например из Багладеш.Итак, украинский демограф подняла несколько ключевых тем.Во-первых, численность населения и количество выехавших. По состоянию на февраль 2026 года в странах Евросоюза статус временной защиты имели 4,4 млн граждан Украины. Больше всего граждан Украины в Германии (1,2 млн), Польше (около 1 млн) и Чехии (около 400 тысяч). Значительный рост получения временной защиты наблюдается в Испании, которая, кстати, за прошедший год выдала феноменальный и для ЕС, и для нынешней России рост ВВП в 3%, в том числе из-за грамотного привлечения мигрантов из Латинской Америки и Украины. Среди получивших временную защиту 43,5% составляют женщины, 30,2% — дети и 26,3% — мужчины.Но надо понимать, что это не все выехавшие. Некоторые уже легализуются в ЕС через путь к гражданству и находятся там не на основании статуса временной защиты, некоторые уехали в страны Европы, не входящие в ЕС, а значит не учтены среди этих 4,4 млн, некоторые уехали в США, Грузию, Турцию, Израиль и т.д. ООН называет цифру в 6,5 млн человек, и она более близка к реальности. В апреле этого года заместитель Либановой Александр Гладун тоже говорил о примерно 6 млн выехавших.Но ООН где-то с 2023 года не считает граждан Украины, выехавших в Россию, а украинские демографы вообще выводят эту категорию людей за скобки, будто их и нет вовсе. Но в реальности их очень много, до 2 млн человек, может быть 1,8 млн.Кроме того, при всех подсчетах, начиная с 2014 года, никогда не понятно наверняка, считают ли людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях? То считают, то не считают, то указывают под сноской, что таковые имеются. 29 млн, названных Либановой, это с новыми регионами РФ или без? Неизвестно. Но предположим, что без. Она утверждает, что в начале 2022 года на Украине проживало 34 млн человек (если к 29 млн прибавить 5 млн выехавших по мнению Либановой). Подсчеты МВФ год назад говорили о 32,9 млн на Украине, но непонятно, как их проводили и они не бьются даже с заявленным Либановой. Учитывая данные ООН и примерное количество выехавших в Россию, на Украине вряд ли осталось больше 25 млн человек. И, если, как утверждает Либанова, страна за прошлый год при закрытых границах потеряла целый миллион человек, что произойдет, когда границы откроют? Кстати, этот миллион не выглядит взятой из головы цифрой. Косвенно ее подтверждают в Министерстве соцполитики. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) недавно заявил, что "все, кто хотели воевать, — воюют, все, кто хотели мигрировать, — мигрировали", но министр соцполитики Улютин со ссылкой на европейскую статистику говорит, что с августа 2025 года с Украины только в страны ЕС выехало 400 тысяч мужчин до 23 лет. А тех, кому больше 23 лет? А женщин и детей? А не в страны ЕС? Таким образом эмигрировать люди не прекращают и миллион за год выглядит вполне реалистично.Зачем возвращаться?Здесь перейдем ко втором тезису — тенденциях по возвращению.Как известно, недавно в Польше устроили скандал из-за того, что выяснилось — в 2022 году около 75% украинских восьмиклассников выбрали русский язык для экзамена на знание второго иностранного языка вместо украинского. Дети естественным образом выбирали язык, на котором они реально разговаривают, который шире распространен в самой Польше и с которым даже в Европе открывается больше перспектив, чем с украинским. Не большой секрет, что русский язык является своеобразным "лингва франка" для переселенцев из стран бывшего СССР. Он помогает понимать друг друга людям условно из Тбилиси и из Ивано-Франковска. Проблему "исправили" — разрешили сдавать русский только тем детям, которые специально изучали его как второй иностранный в польских школах. Таких вряд ли много, скорее много тех, кто изучал английский и английский в такой ситуации гораздо вероятнее выберут вместо русского. Но не украинский. Для чего он детям, которые выучатся в польских школах и, наверное, потом получат гражданство страны Евросоюза?Немецкий премьер Мерц заявил, что Украине может потребоваться признание территориальных потерь для вступления в ЕС, Зеленскому нужно будет провести по этому вопросу референдум и одновременно сказать народу: "Я открыл для вас путь в Европу". Сейчас нам в этом заявлении интересен не территориальный вопрос, а ценностный принцип. Если в "открытии Европы" заключена такая великая ценность, то выехавшие в ЕС уже ее реализуют для Украины, уже "открыли путь", физически объединяют Европу и Украину. Если Украина — это Европа, так ли уж важно, в какой именно части Европы будет находиться конкретный гражданин Украины?Кроме того, кто в здравом уме повезет уже обучающихся в странах ЕС обратно на Украину? Не только из-за бесперспективности, но и из-за опасности неадекватного поведения в их отношении со стороны окружающих. Украинский образовательный эксперт Иванна Коберник недавно возмущалась тому, что около 40 тысяч русскоязычных детей-переселенцев из Мариуполя, Запорожья или Харькова не ходят в школы Львова из-за буллинга — над ними издеваются и глумятся. Как бы не разжигали сейчас русофобию в ЕС, все же за русский язык над детьми там издеваться не будут (если не принимать во внимание Прибалтику, но это та же Украина, только в составе Евросоюза и без войны).Поэтому все предположения о количестве тех, кто вернется после войны, не подкреплены ничем. Во-первых, войну еще надо закончить, а после разблокировки еврокредита и оваций американских конгрессменов по поводу провоенного выступления британского короля, Зеленский, похоже, уверовал, что надо еще некоторое время "просто продолжать воевать". И, конечно, уехавшие еще посмотрят, куда именно им возвращаться, что будет с Украиной к тому благословенному времени: издевательства над русскоязычными детьми по языковому признаку и сотни тысяч трудовых мигрантов из Бангладеш?Возрождение нации или демографическое замещение?Ничего не имеем против азиатских трудящихся, все люди — братья. Проблема здесь не в "расовой" составляющей, в третьем пункте, который озвучила Либанова — трудовая миграция как способ спасти экономику. В принципе, это сейчас обычный подход для всех относительно высокоразвитых модерных государств: от США и ЕС до России. Уровень жизни более-менее растет, повышается средний возраст, больше образованных людей, планирование семьи, сложности с жильем для больших семей, соцгарантии в старости и многое другое, что снижает рождаемость и создает нехватку рабочих рук. Но у Украины причины нехватки трудовых ресурсов в другом — в выезде населения из-за войны, нищеты и ксенофобии.Нардеп Елена Шуляк утверждает, что власти хотят массово привлечь на Украину иностранных рабочих из-за критической нехватки кадров, особенно в строительстве. Глава ОП Буданов* заявил, что рабочую силу будут привлекать из Африки, поручив СБУ и МИД пересмотреть список стран "миграционного риска", видимо в сторону его уменьшения. А нардеп Разумков, критикуя Зеленского, отметил, что на фоне активного выезда из страны молодежи, власти уже завозят трудовых мигрантов. "На полученные от партнеров средства можно было бы организовать наем мигрантов в ВСУ, но Зеленскому проще заменять "бесплатных" украинцев, которые мрут в окопах по его прихоти на афганцев, бангладешцев, нигерийцев, эфиопов и пакистанцев", — говорит нардеп. Это, конечно, не более чем популизм, никакие мигранты в ВСУ не пойдут. Во-первых, нет денег, чтобы им заплатить, во-вторых, не пойдут и всё. Рабочие, приезжающие на стройки, и наемники-боевики — это совершенно разные люди. У Буданова* несколько месяцев назад была гениальная идея по реформе ТЦК — открыть пункты вербовки в бедных странах Глобального Юга. Почему-то с тех пор об идее больше никто не вспоминает, а сам Буданов* уже несколько раз сказал, что альтернативы "бусификации" нет.Так что проблема завоза мигрантов вместо "украинцев" (взял в кавычки сознательно, поскольку не все жители Украины являются украинцами по национальности, но националистическая идеология требует отождествления национальности с гражданством) снова "ценностная". Майдан — отправная точка текущей войны, которая привела к многомиллионному оттоку населения и вышеприведенным возмущениям нардепов о "замещении", требовал "возрождения украинской нации". Если конкретнее, то, помимо антикоррупционных и евроинтеграционных посылов, речь шла о некой "украинской революции", которая наконец сбросит ярмо российской "колониальной" гегемонии, вернет украинцам их якобы замещенную некогда культуру, язык, национальное самосознание и все остальное, что там важно любому националисту. По факту же Майдан привел к тому, что украинцев на Украине стало значительно меньше, чем было до него, языковые конфликты не исчезли, а усугубились, уехавшие на Запад общаются там в основном по-русски, уехавшие в Россию просто становятся русскими, власти не видят иного выхода для страны, кроме как завозить мигрантов из Азии. Придет ли время, когда общество будет вынуждено громко заявить — Майдан уничтожил украинскую нацию? Или скажут, что нация была готова возродиться и только Россия снова помешала?*внесен в перечень экстремистов и террористов.О проблемах переезда граждан Украины в РФ — в материале "Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию".

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

