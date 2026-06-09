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Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности

Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности - 09.06.2026 Украина.ру

Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности

Бюро ассамблеи стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) приняло решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T09:31

2026-06-09T09:31

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В пресс-релизе организации подчеркнули, что решение по отстранению от должности не составляет итоговое решение по делу Хана и вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для разрешения вопроса.Осенью 2024 года Ассамблея государств — участников МУС инициировала расследование в отношении Хана по делу о домогательствах, ему рекомендовали передать полномочия. Позднее, в мае 2025 года, на фоне обвинений в сексуальных домогательствах Хан ушел в административный отпуск.В 2023 году Хан выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Позднее российский СК возбудил в отношении Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле отметили, что Россия не признает юрисдикцию суда.В следующем году МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галанта. После этого Вашингтон ввел санкции против суда и обвинил МУС в злоупотреблении властью.Подробнее - в материале "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, россия, израиль, владимир путин, мария львова-белова, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), украина.ру, ск рф