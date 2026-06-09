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Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности
Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности - 09.06.2026 Украина.ру
Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности
Бюро ассамблеи стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) приняло решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T09:31
2026-06-09T09:31
2026-06-09T09:36
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В пресс-релизе организации подчеркнули, что решение по отстранению от должности не составляет итоговое решение по делу Хана и вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для разрешения вопроса.Осенью 2024 года Ассамблея государств — участников МУС инициировала расследование в отношении Хана по делу о домогательствах, ему рекомендовали передать полномочия. Позднее, в мае 2025 года, на фоне обвинений в сексуальных домогательствах Хан ушел в административный отпуск.В 2023 году Хан выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Позднее российский СК возбудил в отношении Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле отметили, что Россия не признает юрисдикцию суда.В следующем году МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галанта. После этого Вашингтон ввел санкции против суда и обвинил МУС в злоупотреблении властью.Подробнее - в материале "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, кремль, россия, израиль, владимир путин, мария львова-белова, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), украина.ру, ск рф
Новости, Кремль, Россия, Израиль, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), Украина.ру, СК РФ
Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности
09:31 09.06.2026 (обновлено: 09:36 09.06.2026)
Бюро ассамблеи стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) приняло решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
В пресс-релизе организации подчеркнули, что решение по отстранению от должности не составляет итоговое решение по делу Хана и вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для разрешения вопроса.
Осенью 2024 года Ассамблея государств — участников МУС инициировала расследование в отношении Хана по делу о домогательствах, ему рекомендовали передать полномочия. Позднее, в мае 2025 года, на фоне обвинений в сексуальных домогательствах Хан ушел в административный отпуск.
В 2023 году Хан выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Позднее российский СК возбудил в отношении Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле отметили, что Россия не признает юрисдикцию суда.
В следующем году МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галанта. После этого Вашингтон ввел санкции против суда и обвинил МУС в злоупотреблении властью.