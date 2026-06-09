https://ukraina.ru/20260609/tsel-putina-v-etoy-voyne--demontazh-rezhima-zelenskogo-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1079965151.html

"Цель Путина в этой войне — демонтаж режима Зеленского". Эксперты и политики о будущем Украины

"Цель Путина в этой войне — демонтаж режима Зеленского". Эксперты и политики о будущем Украины - 09.06.2026 Украина.ру

"Цель Путина в этой войне — демонтаж режима Зеленского". Эксперты и политики о будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести новый виток эскалации, почему пока выигрывает "партия войны", можно ли сейчас действительно договориться о прекращении огня. Думают и о том, какова настоящая цель России в этом конфликте

2026-06-09T06:20

2026-06-09T06:20

2026-06-09T06:20

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владимир путин

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

магатэ

верховная рада

игорь мосийчук

киев

россия

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Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* предположил, что удар по Старобельску был нанесен "партией войны" с целью сорвать любые возможности договорённостей между Киевом и Москвой, а такие возможности намечались во время визита в Киев того самого бизнесмена, о котором рассказал президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.Отметим, что Владимир Зеленский заявил в интервью британскому каналу Sky, что этим бизнесменом был Роман Абрамович. По его словам, он сказал Абрамовичу, что самым большим компромиссом со стороны Украины будет прекращение огня, без этого никакие другие компромиссы невозможны.При этом по словам Зеленского, он передал, что готов встретиться с Путиным, но только не в Москве и не в Минске. Ответ российского лидера известен — встречаться пока нет смысла.Но и без того ясно, что договориться не получится. Зеленский заявил, что Киев не будет выполнять договорённости, достигнутые в Анкоридже, не будет выводить ВСУ из Донбасса.Раз так, то и прекращать огонь никто не станет.Вернёмся к украинской партии войны, о которой говорил Мосийчук*. Политик пояснил, что эту "партию" ни в коем случае нельзя отождествлять со всеми украинцами, напротив, по его мнению, "80 процентов украинцев поддерживают "партию мира". Но за войну — верхушка власти."Люди, которые установили диктатуру в стране, узурпировали власть — готовы ради удержания этой власти идти на любые преступления. В данном случае речь идёт об умышленном убийстве своих сограждан фактически, людей одной крови, большинство из них вообще украинцы, в Старобельске", - сказал экс-депутат в эфире одного из YouTube-каналов.Он добавил, что недавно произошло ещё одно очень опасное ЧП, а именно - прилёт по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЧАЭС. Мосийчук рассказал, что он общался с сотрудниками МАГАТЭ и знает, что этот удар был большой силы. По его словам, сейчас сложно сказать, чей дрон туда прилетел (отметим, европейские СМИ уже успели обвинить в этом Россию). Но вопросы есть, ведь не так давно именно украинский беспилотник прилетел по ЗАЭС, хотя Киев это и отрицает.Такая ядерная эскалация ни к чему хорошему не приведёт, уверен Мосийчук. Если нагнетание будет продолжаться, Россия будет вынуждена пойти на более жёсткие меры, например, вероятна частичная мобилизация, а это серьёзно изменит ситуацию на фронте.Возможен даже и удар тактическим ядерным оружием — не по городам, но где-то на линии фронта, это позволит ВС РФ осуществить глубокий прорыв. В целом ситуация очень серьёзная, "речь идёт о жизни народа и о государственности", подчеркнул экс-депутат.Он добавил, что сейчас "окно переговоров закрылось", но всё равно - "надо стучаться", всё больше людей на Украине "понимают, что мы идём по тупиковому сценарию".Но пока этот "тупиковый сценарий" каждый день отбирает жизни, приносит горе в российские и украинские семьи.Вынужденно покинувший страну украинский военный эксперт Юрий Дудкин в беседе с журналистом Александром Шелестом* предостерёг, что на этот раз эскалация будет серьёзная. Он напомнил о заявлении Путина на ПМЭФ — о том, что гиперзвуковую ракету "Орешник" пока не применяли с боевой частью, а просто испытывали, били вольфрамовыми болванками.Но и в полной мере и силе "Орешник" ещё продемонстрируют, отметил эксперт, добавив, что предыдущие испытания были сигналом тем странам, которые помогают киевскому режиму, являются "военным тылом для Украины".Комментируя открытое письмо Зеленского, в котором тот будто бы предлагает встретиться и договориться о мире, но в такой хамской манере, что надежд на мир теперь стало куда меньше, Дудкин отметил, что уже всем ясно - "это война в долгую"."Цель Путина в этой войне — демонтаж режима Зеленского", - заявил эксперт, добавив, что российский лидер "даже уже не называет его (Зеленского — ред.) по фамилии".На это Шелест ответил, что за сутки до этого Путин говорил о том, что вопрос о легитимности или нелегитимности Зеленского должны решать юристы. Потом был рассказ о визите в Киев некоего бизнесмена (как знаем теперь - Романа Абрамовича), затем был нанесён удар ВСУ по Старобельску, повлекший гибель детей, потом было открытое письмо Зеленского и ответ на него - "работайте, братья".Работают и будут работать, никакого сближения в вопросе мира не ожидается, поскольку у противоборствующих сторон диаметрально противоположные цели, считает Дудкин. Он ещё раз подчеркнул, что цель РФ в конфликте — демонтаж киевского режима.Понятно, что если цель именно такова (хотя не все в этом уверены), то киевский режим с этим вряд ли согласится и будет сопротивляться.Однако, добавил военный аналитик, "Украина — не Иран" и сопротивляться столь же эффективно не сможет хотя бы потому, что страна "морально подорвана как в социальном плане, так и в военном"."Моральное состояние войск украинских подорвано", - пояснил Дудкин, рассказав, что по его сведениям это наблюдается даже в высших эшелонах ВСУ, да и не только армии.Что касается грядущей неизбежной эскалации, то военный эксперт отметил, что Запад будет совершать провокации и против Белоруссии, а Минск может на это ответить. Вообще к концу года Киев может получить ещё два фронта — на севере и на юге. Белоруссия и Россия могут себе это позволить, "чтобы ускорить события".Ради "ускорения событий" могут быть нанесены удары и по плотинам водохранилищ, что повлечёт за собой катастрофические последствия, особенно для Киева — в таком случае весь левый берег столицы может быть затоплен, полагает Дудкин.Но кто может нанести такие удары? Военный аналитик напомнил о разрушении ВСУ плотины Каховского водохранилища в июне 2023 года. По его утверждению, тогда плотину уничтожили для того, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск.Если и сейчас будут разрушены плотины водохранилищ, например, если будет разрушена плотина Киевского моря, то это неизбежно повлечёт за собой гибель невинных мирных граждан. А кому это нужно, кому это выгодно? Конечно, не России, заявил Дудкин, пояснив, что никакого военного смысла для ВС РФ в этом нет.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир путин, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, магатэ, верховная рада, игорь мосийчук, киев, россия, эксперты