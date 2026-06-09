"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла" - 09.06.2026 Украина.ру
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"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла"
"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла" - 09.06.2026 Украина.ру
"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла"
Евросоюз — вражеское образование, собирающее дроны для ударов по российским городам. Торговать с ним больше нельзя — это подействует гораздо сильнее, чем ядерные бомбардировки. Европа должна разориться дотла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-06-09T05:30
2026-06-09T05:30
новости
европа
китай
россия
дмитрий дробницкий
украина.ру
ес
нато
торговля
дроны
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Продолжая разговор об экономических методах воздействия на Европу, эксперт призвал к жёстким и последовательным действиям, которые должны стать идеологической установкой."Надо делать все, чтобы никто с этой Европой не торговал. Особенно критически важным для них. Трусы им пусть Китай продает. Нашим партнерам надо предлагать какие-угодно плюшки, чтобы они только ничего не продавали Европе", — заявил Дробницкий.По словам эксперта, в Европе действительно есть разумные люди, которые хотели бы сохранить торговлю с Россией. "Не надо. Европа должна разориться дотла. Это нужно поставить как жесткую идеологическую установку", — сказал он."Евросоюз собирает дроны, которые бьют по нашим городам. Это вражеское образование. Надо перестать с ними торговать. И это подействует на них гораздо сильнее, чем демонстративное применение чего-либо и даже стирания Киева в радиоактивную пыль", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, китай, россия, дмитрий дробницкий, украина.ру, ес, нато, торговля, дроны, бпла, война, мир без границ, главные новости, главное, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, международные отношения, международная политика, евросоюз, война на украине
Новости, Европа, Китай, Россия, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, ЕС, НАТО, торговля, дроны, БПЛА, война, Мир без границ, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, международные отношения, Международная политика, Евросоюз, война на Украине

"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла"

05:30 09.06.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Public domain
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Евросоюз — вражеское образование, собирающее дроны для ударов по российским городам. Торговать с ним больше нельзя — это подействует гораздо сильнее, чем ядерные бомбардировки. Европа должна разориться дотла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Продолжая разговор об экономических методах воздействия на Европу, эксперт призвал к жёстким и последовательным действиям, которые должны стать идеологической установкой.
"Надо делать все, чтобы никто с этой Европой не торговал. Особенно критически важным для них. Трусы им пусть Китай продает. Нашим партнерам надо предлагать какие-угодно плюшки, чтобы они только ничего не продавали Европе", — заявил Дробницкий.
По словам эксперта, в Европе действительно есть разумные люди, которые хотели бы сохранить торговлю с Россией. "Не надо. Европа должна разориться дотла. Это нужно поставить как жесткую идеологическую установку", — сказал он.
"Евросоюз собирает дроны, которые бьют по нашим городам. Это вражеское образование. Надо перестать с ними торговать. И это подействует на них гораздо сильнее, чем демонстративное применение чего-либо и даже стирания Киева в радиоактивную пыль", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
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