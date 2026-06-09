https://ukraina.ru/20260609/trusy-im-pust-kitay-prodaet-politolog-obyasnil-pochemu-evropa-dolzhna-razoritsya-dotla-1079984587.html

"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла"

"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла" - 09.06.2026 Украина.ру

"Трусы им пусть Китай продает": политолог объяснил, почему Европа должна "разориться дотла"

Евросоюз — вражеское образование, собирающее дроны для ударов по российским городам. Торговать с ним больше нельзя — это подействует гораздо сильнее, чем ядерные бомбардировки. Европа должна разориться дотла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-06-09T05:30

2026-06-09T05:30

2026-06-09T05:30

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дмитрий дробницкий

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торговля

дроны

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Продолжая разговор об экономических методах воздействия на Европу, эксперт призвал к жёстким и последовательным действиям, которые должны стать идеологической установкой."Надо делать все, чтобы никто с этой Европой не торговал. Особенно критически важным для них. Трусы им пусть Китай продает. Нашим партнерам надо предлагать какие-угодно плюшки, чтобы они только ничего не продавали Европе", — заявил Дробницкий.По словам эксперта, в Европе действительно есть разумные люди, которые хотели бы сохранить торговлю с Россией. "Не надо. Европа должна разориться дотла. Это нужно поставить как жесткую идеологическую установку", — сказал он."Евросоюз собирает дроны, которые бьют по нашим городам. Это вражеское образование. Надо перестать с ними торговать. И это подействует на них гораздо сильнее, чем демонстративное применение чего-либо и даже стирания Киева в радиоактивную пыль", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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