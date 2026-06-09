https://ukraina.ru/20260609/sdelka-s-izrailem-i-porazhenie-s-iranom-vydrin-pro-veroyatnyy-final-voyny-na-blizhnem-vostoke-1079977034.html

"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке

"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке - 09.06.2026 Украина.ру

"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке

Трамп рассчитывал на благоприятный для себя исход на Ближнем Востоке, включая смену власти в Иране. Однако вероятная концовка может выглядеть иначе — сделка с Израилем при этом и определённые сложности в иранском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2026-06-09T04:30

2026-06-09T04:30

2026-06-09T04:30

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В беседе с журналистом обсуждались слухи о возможном уходе президента Ирана и итоги противостояния на Ближнем Востоке. Эксперт поделился своим видением того, почему реальность может отличаться от ожиданий американского лидера."Ходят слухи по углам"… Трамп-то вел речь не просто о смене власти, а о смене в свою пользу. Это когда к руководству страны приходят люди либо близкие ему по духу, либо во многом от него зависимые — в идеале и то, и другое, как в Венесуэле", — заявил Выдрин.По словам эксперта, развитие событий пошло по другому пути. "Здесь же скорее наоборот: лидерство всё больше перехватывает военная верхушка персов из КСИР, которая относится к американскому президенту и его окружению без особой симпатии", — пояснил он.Выдрин заметил, что Трамп, возможно, не знаком с некоторыми оценками, которые ранее высказывались в российских интервью, где отмечалось, что евреи — нация скорее торговцев, а персы — нация воинов. "В Иране так и произошло: военная элита укрепляет свои позиции", — заявил политолог."Вероятная концовка — сделка с Израилем при том, что иранское направление складывается не в пользу США. Так это видится с точки зрения природных склонностей", — резюмировал собеседник издания, добавив, что Трамп, по-видимому, рассчитывал на иной расклад, но союзники и противники на Ближнем Востоке не всегда действуют предсказуемо.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.

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