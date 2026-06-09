"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке - 09.06.2026 Украина.ру
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"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке
"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке - 09.06.2026 Украина.ру
"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке
Трамп рассчитывал на благоприятный для себя исход на Ближнем Востоке, включая смену власти в Иране. Однако вероятная концовка может выглядеть иначе — сделка с Израилем при этом и определённые сложности в иранском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2026-06-09T04:30
2026-06-09T04:30
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В беседе с журналистом обсуждались слухи о возможном уходе президента Ирана и итоги противостояния на Ближнем Востоке. Эксперт поделился своим видением того, почему реальность может отличаться от ожиданий американского лидера."Ходят слухи по углам"… Трамп-то вел речь не просто о смене власти, а о смене в свою пользу. Это когда к руководству страны приходят люди либо близкие ему по духу, либо во многом от него зависимые — в идеале и то, и другое, как в Венесуэле", — заявил Выдрин.По словам эксперта, развитие событий пошло по другому пути. "Здесь же скорее наоборот: лидерство всё больше перехватывает военная верхушка персов из КСИР, которая относится к американскому президенту и его окружению без особой симпатии", — пояснил он.Выдрин заметил, что Трамп, возможно, не знаком с некоторыми оценками, которые ранее высказывались в российских интервью, где отмечалось, что евреи — нация скорее торговцев, а персы — нация воинов. "В Иране так и произошло: военная элита укрепляет свои позиции", — заявил политолог."Вероятная концовка — сделка с Израилем при том, что иранское направление складывается не в пользу США. Так это видится с точки зрения природных склонностей", — резюмировал собеседник издания, добавив, что Трамп, по-видимому, рассчитывал на иной расклад, но союзники и противники на Ближнем Востоке не всегда действуют предсказуемо.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
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новости, ближний восток, иран, израиль, дмитрий выдрин, украина.ру, ес, дональд трамп, главные новости, главное, война на ближнем востоке, война в иране, удар по ирану, мир без границ, евреи, международные отношения, международная политика, война, конгресс сша
Новости, Ближний Восток, Иран, Израиль, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, ЕС, Дональд Трамп, Главные новости, главное, война на Ближнем Востоке, война в Иране, удар по Ирану, Мир без границ, евреи, международные отношения, Международная политика, война, Конгресс США

"Сделка с Израилем и поражение с Ираном": Выдрин про вероятный финал войны на Ближнем Востоке

04:30 09.06.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP
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Трамп рассчитывал на благоприятный для себя исход на Ближнем Востоке, включая смену власти в Иране. Однако вероятная концовка может выглядеть иначе — сделка с Израилем при этом и определённые сложности в иранском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
В беседе с журналистом обсуждались слухи о возможном уходе президента Ирана и итоги противостояния на Ближнем Востоке. Эксперт поделился своим видением того, почему реальность может отличаться от ожиданий американского лидера.
"Ходят слухи по углам"… Трамп-то вел речь не просто о смене власти, а о смене в свою пользу. Это когда к руководству страны приходят люди либо близкие ему по духу, либо во многом от него зависимые — в идеале и то, и другое, как в Венесуэле", — заявил Выдрин.
По словам эксперта, развитие событий пошло по другому пути. "Здесь же скорее наоборот: лидерство всё больше перехватывает военная верхушка персов из КСИР, которая относится к американскому президенту и его окружению без особой симпатии", — пояснил он.
Выдрин заметил, что Трамп, возможно, не знаком с некоторыми оценками, которые ранее высказывались в российских интервью, где отмечалось, что евреи — нация скорее торговцев, а персы — нация воинов. "В Иране так и произошло: военная элита укрепляет свои позиции", — заявил политолог.
"Вероятная концовка — сделка с Израилем при том, что иранское направление складывается не в пользу США. Так это видится с точки зрения природных склонностей", — резюмировал собеседник издания, добавив, что Трамп, по-видимому, рассчитывал на иной расклад, но союзники и противники на Ближнем Востоке не всегда действуют предсказуемо.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
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