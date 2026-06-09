Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту - 09.06.2026 Украина.ру
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Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту
Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту - 09.06.2026 Украина.ру
Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту
Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мостуГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска намеренно концентрируют удары по мосту в районе Чонгара. Цель — нарушить движение и создать проблемы для мирных жителей
2026-06-09T14:47
2026-06-09T15:17
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"Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей", — написал Сальдо в своём канале.По его словам, ВСУ бьют по мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом, уже не первый день. 7 июня после очередной атаки движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрывали. В понедельник проезд открыли, но с ограничениями. А уже во вторник, 9 июня, мост снова получил повреждения после ночной атаки украинских беспилотников.Чонгарский мост — ключевой транспортный узел на границе Херсонской области и Крыма. По нему идёт основной поток гражданского транспорта. Удары по таким объектам Сальдо назвал попыткой Киева осложнить жизнь простым людям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, крым, киев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру, ес
Новости, Херсонская область, Крым, Киев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС

Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту

14:47 09.06.2026 (обновлено: 15:17 09.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе "Россия сегодня"
Интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сальдо объяснил, зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мостуГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска намеренно концентрируют удары по мосту в районе Чонгара. Цель — нарушить движение и создать проблемы для мирных жителей
"Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей", — написал Сальдо в своём канале.
По его словам, ВСУ бьют по мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом, уже не первый день. 7 июня после очередной атаки движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрывали. В понедельник проезд открыли, но с ограничениями. А уже во вторник, 9 июня, мост снова получил повреждения после ночной атаки украинских беспилотников.
Чонгарский мост — ключевой транспортный узел на границе Херсонской области и Крыма. По нему идёт основной поток гражданского транспорта. Удары по таким объектам Сальдо назвал попыткой Киева осложнить жизнь простым людям.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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