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ПВО за ночь сбила 140 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила 140 вражеских дронов над Россией - 09.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 140 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T07:55
2026-06-09T07:55
2026-06-09T07:55
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спецоперация
россия
черное море
крым
сергей собянин
алексей анпилогов
украина.ру
вооруженные силы украины
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" писал об уничтожении нескольких, летевших на Москву, дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Севастополя информировал, что военные отражают атаку ВСУ на город, работает ПВО. Он отмечал, что в городе также работают мобильные огневые группы, военные уничтожают вражеские БПЛА различными средствами, в том числе из стрелкового оружия.Об успехах россиян - в материале Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, черное море, крым, сергей собянин, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Черное море, Крым, Сергей Собянин, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ПВО за ночь сбила 140 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" писал об уничтожении нескольких, летевших на Москву, дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Севастополя информировал, что военные отражают атаку ВСУ на город, работает ПВО. Он отмечал, что в городе также работают мобильные огневые группы, военные уничтожают вражеские БПЛА различными средствами, в том числе из стрелкового оружия.