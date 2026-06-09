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Премьер-министр Польши пояснил, что важнее геноцида поляков

Премьер-министр Польши пояснил, что важнее геноцида поляков - 09.06.2026 Украина.ру

Премьер-министр Польши пояснил, что важнее геноцида поляков

Официальная Варшава убеждает обывателей в необходимости не обращать внимания не тех, кто восхваляет вдохновителей и исполнителей геноцида поляков на Украине. Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T18:12

2026-06-09T18:12

2026-06-09T18:12

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Польше лучше пока не вспоминать о преступлениях УПА* против поляков, считает польский премьер Дональд Туск."Мы должны деэскалировать эти эмоции [из-за перезахоронений пособников нацистов из УПА*], потому что это в интересах Польши. Мне не нужно это никому объяснять: эффективная поддержка Украины — задача номер один для нашей безопасности", - заявил глава правительства Польши."Ранее поляки единодушно осудили Украину за прославление бандеровцев. А президент Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды из-за присвоения одной из бригад ВСУ имени "героев УПА*", - напомнил телеграм-канал Украина.ру*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.К проблеме присмотрелась Мария Илащук в публикации "Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, кароль навроцкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, украина-ес, бандеровцы, геноцид, волынь, волынская резня, вторая мировая война, поляки, русофобия