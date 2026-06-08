https://ukraina.ru/20260608/pamyat-o-zhertvakh-volyni-ne-podlezhit-obsuzhdeniyu-budanov-uekhal-iz-polshi-s-pustymi-rukami--smi-1079959979.html

"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ

"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ - 08.06.2026 Украина.ру

"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* посетил Варшаву. Визит с официальными лицами Польши произошел на фоне обострения конфликта между государствами из-за действий киевского главаря Владимира Зеленского

2026-06-08T14:12

2026-06-08T14:12

2026-06-08T15:08

эксклюзив

польша

киев

варшава

владимир зеленский

сиенна миллер

сикорский

вооруженные силы украины

офис президента

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Скандал, который устроил Киев с присвоением подразделению Сил спецопераций ВСУ имя "Героев УПА**", оказался весьма неприятным плевком в лицо Польши. Волынская резня, десятки тысяч убитых — всё это на совести УПА**. И вот теперь их именами называют элитные части украинской армии. И это после того, когда Польша назвала себя адвокатом Украины в Европе и всячески оказывает помощь Незалежной. В Польше такие действия властей Украины оскорбительными и нетерпимыми.На Украине решили купировать н7едовольство соседей и послали в Польшу делегацию во главе с руководителем офиса президента БудановымПоляки встретили делегацию холодно и дали понять: просто так этот скандал не замять.Принимающая сторона даже не стала скрывать своего раздражения. Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал визит Буданова* "провокацией номер два". В эфире Polsat News Миллер он заявил, что Владимир Зеленский мог направить на переговоры министра иностранных дел или его заместителя, однако выбрал другую фигуру.Холодная Варшава: Сикорский просто не пришелПольские СМИ также описывают картину тотального унижения украинской делегации. Издание Wirtualna Polska сообщает: переговоры проходили в "прохладном тоне", а сама украинская делегация уезжает из Варшавы с пустыми руками.Примечательно, что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намеренно не изменил своего графика. Он просто не пришел на встречу с Будановым*. Вместо этого с главой ОП общались заместитель министра Марцин Босацкий. Это уровень сознательного унижения. Главу офиса президента, второго человека в Офисе Президента, принимает замминистра. Похоже на дипломатический "щелчок по носу".Самыми бескомпромиссными оказались слова вице-премьер Владислава Косиняк-Камыша. Он заявил:"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению".Он также добавил, что не представляет себе продолжения Украиной нынешней исторической политики.Трусливая "корректировка" от Буданова*Что предложил Буданов* в ответ на жесткие требования поляков? Трусливый компромисс для Польши. По данным источников, Киев рассматривает возможность "скорректировать" название подразделения. Оставить в нем только тех членов УПА**, которые воевали против СССР и России.Эта уловка не прокатила. Во-первых, это откровенное лицемерие. Источник в правящей польской коалиции высказался предельно ясно:"Мы не склонимся. Украинцы должны решить проблему, которую сами создали, и Польша не намерена им в этом помогать".Но этого Киев сделать не может. Потому что бандеровщина — это идеологический цемент режима Зеленского.Что говорят в ПольшеПольский журналист Томаш Мацейчук, семья которого в годы Второй мировой войны стала свидетелем резни поляков на Волыни и в Восточной Галичине, рассказал изданию Украина.ру о настроениях в польских СМИ и дал свою оценку происходящему:По его словам, Буданов* прибыл с неанонсированным визитом, чтобы попытаться урегулировать скандал. Но польская сторона заняла жесткую позицию.Переговоры с министрами ни к чему не привели. Никаких компромиссов достигнуто не было, подчеркивает журналист в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.Даже если Киев сейчас обсуждает переименование подразделения или новые разрешения на эксгумации на Волыне, позиция Варшавы остается твердой.Мацейчук также отметил, что отношения Польши и Украины вошли в фазу острого кризиса. И этот кризис будет только усиливаться. Причина простая: через год в Польше выборы в парламент. Никто из польских политиков не захочет идти на уступки Киеву в таких острых темах, как УПА** и Волынская резня.Киевское вранье и суровая реальностьУкраинские СМИ, конечно, пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре". РБК-Украина вышло с хвастливым, в привычной манере для Киева заголовком"Худший сценарий остановлен". Источники в Офисе президента пишут, что Буданову* удалось договориться "с учетом национальных интересов".Поляки и украинцы никогда не были братьями. Это историческая неприязнь, уходящая корнями в историю. Когда Львов был польским городом, украинцев держали за людей второго сорта. Те копили ненависть. В XX веке она прорвалась кровавой бойней на Волыни. Сейчас всё это снова лезет наружу.И пока Киев строит свою идеологию на бандеровщине, никакого настоящего партнерства с Варшавой быть не может. Политическая конъюнктура заставляла поляков терпеть. Однако, как мы видим, терпение лопнуло.Буданов* приехал извиняться. Его встретили как провокатора. Он уехал ни с чем. А сегодня, 8 июня, решится судьба ордена Белого Орла. Капитул (Совет) должен рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского этой высшей государственной награды Польши. И если поляки его отзовут, это будет только начало. Потому что ненависть, которую Киев так старательно раздувал, возвращается бумерангом. И бьет прямо по Банковой.Единственное, что может еще как-то повлиять на польские власти - позиция Брюсселя (ЕС), Парижа, Лондона и Берлина, где продолжают вынашивать планы скорой войны с Россией, время на подготовку к которой должна взять на себя Украина. Но вспышка польского патриотизма, сопряженная с неприятием украинской любви к бандеровщине, в этом случае дорого будет стоить польским властям.О визите Буданова* в Польшу – в материале Буданов* в Варшаве пытается смягчить скандал вокруг героизации бандеровцев*Признан террористом и экстремистом*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация

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эксклюзив, польша, киев, варшава, владимир зеленский, сиенна миллер, сикорский, вооруженные силы украины, офис президента