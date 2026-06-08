https://ukraina.ru/20260608/pamyat-o-zhertvakh-volyni-ne-podlezhit-obsuzhdeniyu-budanov-uekhal-iz-polshi-s-pustymi-rukami--smi-1079959979.html
"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ
"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ - 08.06.2026 Украина.ру
"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* посетил Варшаву. Визит с официальными лицами Польши произошел на фоне обострения конфликта между государствами из-за действий киевского главаря Владимира Зеленского
2026-06-08T14:12
2026-06-08T14:12
2026-06-08T15:08
эксклюзив
польша
киев
варшава
владимир зеленский
сиенна миллер
сикорский
вооруженные силы украины
офис президента
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Скандал, который устроил Киев с присвоением подразделению Сил спецопераций ВСУ имя "Героев УПА**", оказался весьма неприятным плевком в лицо Польши. Волынская резня, десятки тысяч убитых — всё это на совести УПА**. И вот теперь их именами называют элитные части украинской армии. И это после того, когда Польша назвала себя адвокатом Украины в Европе и всячески оказывает помощь Незалежной. В Польше такие действия властей Украины оскорбительными и нетерпимыми.На Украине решили купировать н7едовольство соседей и послали в Польшу делегацию во главе с руководителем офиса президента БудановымПоляки встретили делегацию холодно и дали понять: просто так этот скандал не замять.Принимающая сторона даже не стала скрывать своего раздражения. Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал визит Буданова* "провокацией номер два". В эфире Polsat News Миллер он заявил, что Владимир Зеленский мог направить на переговоры министра иностранных дел или его заместителя, однако выбрал другую фигуру.Холодная Варшава: Сикорский просто не пришелПольские СМИ также описывают картину тотального унижения украинской делегации. Издание Wirtualna Polska сообщает: переговоры проходили в "прохладном тоне", а сама украинская делегация уезжает из Варшавы с пустыми руками.Примечательно, что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намеренно не изменил своего графика. Он просто не пришел на встречу с Будановым*. Вместо этого с главой ОП общались заместитель министра Марцин Босацкий. Это уровень сознательного унижения. Главу офиса президента, второго человека в Офисе Президента, принимает замминистра. Похоже на дипломатический "щелчок по носу".Самыми бескомпромиссными оказались слова вице-премьер Владислава Косиняк-Камыша. Он заявил:"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению".Он также добавил, что не представляет себе продолжения Украиной нынешней исторической политики.Трусливая "корректировка" от Буданова*Что предложил Буданов* в ответ на жесткие требования поляков? Трусливый компромисс для Польши. По данным источников, Киев рассматривает возможность "скорректировать" название подразделения. Оставить в нем только тех членов УПА**, которые воевали против СССР и России.Эта уловка не прокатила. Во-первых, это откровенное лицемерие. Источник в правящей польской коалиции высказался предельно ясно:"Мы не склонимся. Украинцы должны решить проблему, которую сами создали, и Польша не намерена им в этом помогать".Но этого Киев сделать не может. Потому что бандеровщина — это идеологический цемент режима Зеленского.Что говорят в ПольшеПольский журналист Томаш Мацейчук, семья которого в годы Второй мировой войны стала свидетелем резни поляков на Волыни и в Восточной Галичине, рассказал изданию Украина.ру о настроениях в польских СМИ и дал свою оценку происходящему:По его словам, Буданов* прибыл с неанонсированным визитом, чтобы попытаться урегулировать скандал. Но польская сторона заняла жесткую позицию.Переговоры с министрами ни к чему не привели. Никаких компромиссов достигнуто не было, подчеркивает журналист в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.Даже если Киев сейчас обсуждает переименование подразделения или новые разрешения на эксгумации на Волыне, позиция Варшавы остается твердой.Мацейчук также отметил, что отношения Польши и Украины вошли в фазу острого кризиса. И этот кризис будет только усиливаться. Причина простая: через год в Польше выборы в парламент. Никто из польских политиков не захочет идти на уступки Киеву в таких острых темах, как УПА** и Волынская резня.Киевское вранье и суровая реальностьУкраинские СМИ, конечно, пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре". РБК-Украина вышло с хвастливым, в привычной манере для Киева заголовком"Худший сценарий остановлен". Источники в Офисе президента пишут, что Буданову* удалось договориться "с учетом национальных интересов".Поляки и украинцы никогда не были братьями. Это историческая неприязнь, уходящая корнями в историю. Когда Львов был польским городом, украинцев держали за людей второго сорта. Те копили ненависть. В XX веке она прорвалась кровавой бойней на Волыни. Сейчас всё это снова лезет наружу.И пока Киев строит свою идеологию на бандеровщине, никакого настоящего партнерства с Варшавой быть не может. Политическая конъюнктура заставляла поляков терпеть. Однако, как мы видим, терпение лопнуло.Буданов* приехал извиняться. Его встретили как провокатора. Он уехал ни с чем. А сегодня, 8 июня, решится судьба ордена Белого Орла. Капитул (Совет) должен рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского этой высшей государственной награды Польши. И если поляки его отзовут, это будет только начало. Потому что ненависть, которую Киев так старательно раздувал, возвращается бумерангом. И бьет прямо по Банковой.Единственное, что может еще как-то повлиять на польские власти - позиция Брюсселя (ЕС), Парижа, Лондона и Берлина, где продолжают вынашивать планы скорой войны с Россией, время на подготовку к которой должна взять на себя Украина. Но вспышка польского патриотизма, сопряженная с неприятием украинской любви к бандеровщине, в этом случае дорого будет стоить польским властям.О визите Буданова* в Польшу – в материале Буданов* в Варшаве пытается смягчить скандал вокруг героизации бандеровцев*Признан террористом и экстремистом*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация
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эксклюзив, польша, киев, варшава, владимир зеленский, сиенна миллер, сикорский, вооруженные силы украины, офис президента
"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ
14:12 08.06.2026 (обновлено: 15:08 08.06.2026)
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* посетил Варшаву. Визит с официальными лицами Польши произошел на фоне обострения конфликта между государствами из-за действий киевского главаря Владимира Зеленского
Скандал, который устроил Киев с присвоением подразделению Сил спецопераций ВСУ имя "Героев УПА**", оказался весьма неприятным плевком в лицо Польши. Волынская резня, десятки тысяч убитых — всё это на совести УПА**. И вот теперь их именами называют элитные части украинской армии. И это после того, когда Польша назвала себя адвокатом Украины в Европе и всячески оказывает помощь Незалежной. В Польше такие действия властей Украины оскорбительными и нетерпимыми.
На Украине решили купировать н7едовольство соседей и послали в Польшу делегацию во главе с руководителем офиса президента Будановым
Поляки встретили делегацию холодно и дали понять: просто так этот скандал не замять.
Принимающая сторона даже не стала скрывать своего раздражения. Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал визит Буданова* "провокацией номер два".
В эфире Polsat News Миллер он заявил, что Владимир Зеленский мог направить на переговоры министра иностранных дел или его заместителя, однако выбрал другую фигуру.
"Буданов*, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии", — подчеркнул бывший глава польского правительства.
Холодная Варшава: Сикорский просто не пришел
Польские СМИ также описывают картину тотального унижения украинской делегации. Издание Wirtualna Polska сообщает: переговоры проходили в "прохладном тоне", а сама украинская делегация уезжает из Варшавы с пустыми руками.
"Правительство в ярости от украинцев. По мнению правительства, украинским политикам не хватает сдержанности. На этот раз все серьезно, поскольку это прямой удар по польской политике. Администрация президента Зеленского прячется за солдатами, но это не поможет", – пишет издание.
Примечательно, что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намеренно не изменил своего графика. Он просто не пришел на встречу с Будановым*. Вместо этого с главой ОП общались заместитель министра Марцин Босацкий. Это уровень сознательного унижения. Главу офиса президента, второго человека в Офисе Президента, принимает замминистра. Похоже на дипломатический "щелчок по носу".
Самыми бескомпромиссными оказались слова вице-премьер Владислава Косиняк-Камыша. Он заявил:
"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению".
Он также добавил, что не представляет себе продолжения Украиной нынешней исторической политики.
Трусливая "корректировка" от Буданова*
Что предложил Буданов* в ответ на жесткие требования поляков? Трусливый компромисс для Польши. По данным источников, Киев рассматривает возможность "скорректировать" название подразделения. Оставить в нем только тех членов УПА**, которые воевали против СССР и России.
Эта уловка не прокатила. Во-первых, это откровенное лицемерие. Источник в правящей польской коалиции высказался предельно ясно:
"Мы не склонимся. Украинцы должны решить проблему, которую сами создали, и Польша не намерена им в этом помогать".
Но этого Киев сделать не может. Потому что бандеровщина — это идеологический цемент режима Зеленского.
Польский журналист Томаш Мацейчук, семья которого в годы Второй мировой войны стала свидетелем резни поляков на Волыни и в Восточной Галичине, рассказал изданию Украина.ру о настроениях в польских СМИ и дал свою оценку происходящему:
По его словам, Буданов* прибыл с неанонсированным визитом, чтобы попытаться урегулировать скандал. Но польская сторона заняла жесткую позицию.
Переговоры с министрами ни к чему не привели. Никаких компромиссов достигнуто не было, подчеркивает журналист в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.
"Польша категорически против героизации УПА** и не пойдет ни на какие уступки в вопросах исторической памяти и правды", — подчеркнул Мацейчук.
Даже если Киев сейчас обсуждает переименование подразделения или новые разрешения на эксгумации на Волыне, позиция Варшавы остается твердой.
Мацейчук также отметил, что отношения Польши и Украины вошли в фазу острого кризиса. И этот кризис будет только усиливаться. Причина простая: через год в Польше выборы в парламент. Никто из польских политиков не захочет идти на уступки Киеву в таких острых темах, как УПА** и Волынская резня.
Киевское вранье и суровая реальность
Украинские СМИ, конечно, пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре". РБК-Украина вышло с хвастливым, в привычной манере для Киева заголовком
"Худший сценарий остановлен". Источники в Офисе президента пишут, что Буданову* удалось договориться "с учетом национальных интересов".
Поляки и украинцы никогда не были братьями. Это историческая неприязнь, уходящая корнями в историю. Когда Львов был польским городом, украинцев держали за людей второго сорта. Те копили ненависть. В XX веке она прорвалась кровавой бойней на Волыни. Сейчас всё это снова лезет наружу.
И пока Киев строит свою идеологию на бандеровщине, никакого настоящего партнерства с Варшавой быть не может. Политическая конъюнктура заставляла поляков терпеть. Однако, как мы видим, терпение лопнуло.
Буданов* приехал извиняться. Его встретили как провокатора. Он уехал ни с чем. А сегодня, 8 июня, решится судьба ордена Белого Орла. Капитул (Совет) должен рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского этой высшей государственной награды Польши. И если поляки его отзовут, это будет только начало. Потому что ненависть, которую Киев так старательно раздувал, возвращается бумерангом. И бьет прямо по Банковой.
Единственное, что может еще как-то повлиять на польские власти - позиция Брюсселя (ЕС), Парижа, Лондона и Берлина, где продолжают вынашивать планы скорой войны с Россией, время на подготовку к которой должна взять на себя Украина. Но вспышка польского патриотизма, сопряженная с неприятием украинской любви к бандеровщине, в этом случае дорого будет стоить польским властям.
*Признан террористом и экстремистом
*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация