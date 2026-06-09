https://ukraina.ru/20260609/lishenie-zelenskogo-glavnogo-ordena-polshi-mnogo-shuma-i-nichego-1079989944.html

Лишение Зеленского главного ордена Польши: много шума… и ничего

Лишение Зеленского главного ордена Польши: много шума… и ничего - 09.06.2026 Украина.ру

Лишение Зеленского главного ордена Польши: много шума… и ничего

Капитула ордена Белого Орла 8 июня обсудила лишение Владимира Зеленского этой высшей государственной награды Польши. Однако итоги заседания остаются в тайне, а президент Польши пока не принял никаких решений.

2026-06-09T06:10

2026-06-09T06:10

2026-06-09T06:10

польша

украина

киев

владимир зеленский

кароль навроцкий

шредер

оун

сс

офис президента

эксклюзив

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На берегах Вислы вторую неделю продолжается эпопея с лишением Владимира Зеленского ордена Белого Орла – старейшей и наивысшей государственной награды Польши. Сам орден киевский лидер получил в 2023 году из рук тогдашнего президента Польши Анджея Дуды, но в конце мая 2026-го нынешний польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского этой награды. Причиной послужил указ Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ наименования "имени героев УПА*", а в Польше Украинскую повстанческую армию (УПА)* считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине.Первый формальный шаг к лишению украинского политика польской награды должен был быть сделан в понедельник, 8 июня, – на этот день было назначено заседание капитулы (высшего руководящего органа) ордена Белого Орла. Согласно польскому законодательству, перед принятием решения о лишении ордена президент Польши должен получить заключение соответствующей капитулы, хотя оно и не является обязывающим для главы государства. После этого ожидались указ президента о лишении Зеленского ордена, и подписание (или не подписание) этого документа со стороны премьера – таковы требования Конституции Польши. Подробнее об этом - здесь.Ситуация в польском политикуме и СМИ накануне заседания капитулы ордена Белого Орла была напряжённой. Практически все комментаторы сходились во мнении, что любое решение польской стороны не приведёт к изменениям украинской политики героизации УПА* и создавшей её Организации украинских националистов (ОУН)*, но поддерживали предложение президента Польши. Призывы не лишать Зеленского награды аргументировались лишь одним – это может навредить противостоянию с Россией.В частности, до этого опустился известный польский историк, исследователь преступлений украинских националистов доктор Гжегож Мотыка. "Я надеюсь, что такого радикального решения не будет принято. Я считаю, что это было бы чрезмерным решением, поскольку причины, по которым Зеленскому был присужден этот орден – борьба против российского вторжения – до сих пор не исчезли", – заявил учёный в эфире телеканала Polsat News.Поскольку утром в понедельник выходит большинство польских общественно-политических еженедельников, практически все они посвятили большие материалы героизации ОУН*-УПА* на Украине и возможному лишению Зеленского ордена Белого Орла, многие вынесли эту тему на обложки. Журнал Wprost, который ранее всегда поддерживал Украину, опубликовал результаты опроса, проведённого по его заказу социологической компанией SW Research. На вопрос "Поддерживаете ли вы инициативу Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла?" 52,3% опрошенных ответили утвердительно, и лишь 22,4% – отрицательно. Не определились с ответом 25,3% респондентов. Ранее опрос этой же компании по заказу проправительственного портала Onet.pl показал: 65,2% поляков считают, что решение Зеленского о героизации УПА* отрицательно влияет на их восприятие польско-украинских отношений.Заседание капитулы ордена Белого Орла началось в 10 утра, причём не в Варшаве, а в резиденции президента Польши на берегу Балтийского моря. Пока оно шло, в польских СМИ и социальных сетях продолжалась дискуссия между политиками. Так, в 11:05 польский премьер Дональд Туск в сети Х констатировал, что дипломатические усилия вокруг скандала из-за присвоения украинскому воинскому подразделению названия в честь "героев УПА*" не дали никаких результатов."Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре. До того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы. Сотрудничество лежит в интересах обоих наших государств и народов, а конфликт – в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для всех нас", – написал Туск.На пост премьер-министра сразу же отреагировал глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польша Марчин Пшидач. "Премьер-министр нечасто признает свою полную беспомощность. Указывая на отсутствие результатов в его дипломатических усилиях, он также не даёт хорошей оценки министру иностранных дел. После исключения Польши из переговоров Германии, Франции ​​и Великобритании по украинскому вопросу, премьер Дональд Туск в очередной раз демонстрирует, насколько у него всё вышло из-под контроля. А ведь никто не должен был его переиграть", – написал Пшидач.К дискуссии относительно лишения Зеленского ордена Белого Орла подключился и упомянутый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Я надеюсь, что после решений капитулы и президента Кароля Навроцкого не случится так, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, получающий деньги от Путина, останется кавалером ордена Белого Орла, а тот, кто борется против Путина, будет лишен этого звания", – написал Сикорский в сети Х.Ему жёстко ответил экс-премьер Польши Лешек Миллер, который назвал правительство "бюро пропаганды бандеровщины", и отметил, что разница между Зеленским и Шрёдером очевидна."Шрёдер никогда не присвоил ни одному подразделению Бундесвера имени "героев айнзацгрупп", "героев дивизии СС "Мёртвая голова"" или "героев дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер"". Он также не участвовал в государственной реабилитации подразделений, ответственных за военные преступления и геноцид. Если кто-то не видит разницы между Шрёдером и чествованием виновников геноцида, он обнажает собственную моральную слепоту. А если он замечает эту разницу, но делает вид, что её не существует, значит, роль защитника бандеровщины для него важнее элементарной порядочности", – отметил Миллер.Напряжённое ожидание новостей из президентской резиденции на Балтике было прервано в 17:44 кратким и непонятным сообщением пресс-секретаря Кароля Навроцкого, Рафала Леськевича. "Сегодня состоялось заседание капитулы ордена Белого Орла по поводу награды, вручённой президенту Украины Владимиру Зеленскому. Капитула высказала свое мнение президенту Польши Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время", – написал пресс-секретарь в сети Х. Больше никаких комментариев ни он, ни другие сотрудники Канцелярии президента Польши не предоставили, на сайте Навроцкого никакой информации по этому поводу не появилось.Естественно, это вызвало волну интерпретаций. Близкие к президенту СМИ опубликовали сообщение Леськевича под заголовком "Зеленского всё же лишат ордена Белого Орла?" В свою очередь, экс-президент Польши Бронислав Коморовский, однопартиец Дональда Туска, заявил в эфире государственного телеканала TVP, что значительная часть капитулы не поддержала идею Навроцкого."Теперь Кароль Навроцкий может сказать, что вопрос сложный. Однако предложение президента сыграло положительную роль, поскольку до Украины дошло, что поляки согласны с необходимостью осудить преступления УПА* против поляков и евреев на Волыни. Если они это поняли, возможно, не стоит хвататься за пушку, а лучше начать кропотливую работу дипломатов по достижению компромисса", – сказал бывший президент Польши.Однако уже к концу дня выяснилось, что компромиссы в Киеве понимают специфически. Портал Wirtualna Polska(WP) написал, что в ходе своего визита в Варшаву 5-6 июня руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов** выдвинул польской стороне ультиматум: если Владимира Зеленского лишат ордена Белого Орла, то он не приедет на международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске 25-26 июня. Это вызвало шок в польском правительстве.Ожидается, что на конференции в Гданьске будут присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также как минимум пять членов Еврокомиссии: Марта Кос (ответственная за расширение ЕС, особенно в отношении Украины, Балкан и Молдовы), Валдис Домбровскис (экономика и эффективность), Андрюс ​​Кубилюс (оборона и космос), Гленн Микаллеф (межпоколенческая справедливость, молодежь, культура и спорт) и Екатерина Захариева (стартапы, исследования и инновации). Но если Зеленский не приедет в Гданьск, то и других важных гостей тоже не будет, что лишит смысла всё мероприятие."Мы слышали, что президент Украины может не захотеть появляться в стране-союзнике, где его не встретят радушно, и даже возможны протесты. Отсутствие президента Украины на таком мероприятии, вероятно, станет для Польши дипломатическим ударом ниже пояса, особенно учитывая, что присутствие Зеленского там отвечает его интересам", – сообщил WP источник в польском правительстве. Демарш Зеленского, который 7 июня вылетел в Лондон не из привычного польского Жешува, где базируется его самолёт, а из Кишинёва, подтверждает серьёзность намерений Киева.При этом, по информации WP, представители Кароля Навроцкого в разговоре с Будановым** дали понять, что для президента Польши конференция в Гданьске не является ключевым мероприятием. После этого глава Офиса президента Украины якобы предложил "компромисс": Киев приостановит подготовку к перезахоронению на Украине останков Степана Бандеры – лидера крыла ОУН*, создавшего УПА*. Это выглядело издевательством, поскольку на данный момент потомки Бандеры заявили о том, что формально не против перезахоронения их предка на военном мемориале под Киевом, но предлагают сделать это после окончания войны, опасаясь за безопасность могилы.WP пишет, что команда Кароля Навроцкого требует от Киева возвращения к "Компромиссу на Висле", достигнутому между бывшим польским президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. Это было неписаное соглашение, согласно которому Украина не героизирует – под покровительством государства – убийц поляков из состава УПА* или других формирований, сотрудничавших с нацистской Германией. Собеседники портала из Канцелярии президента Польши заявили, что "стратегическая цель состоит в том, чтобы остановить процесс формирования на Украине государственной идеологии, которая напрямую отсылает к убийцам, ответственным за геноцид поляков на Волыни".Вот только как достижению этой цели может помочь сохранение за Владимиром Зеленским статуса кавалера ордена Белого Орла, особенно после громких заявлений Кароля Навроцкого, понять сложно.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической;**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, украина, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, шредер, оун, сс, офис президента, эксклюзив