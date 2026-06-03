https://ukraina.ru/20260603/poslednyaya-kaplya-upa-perepolnivshaya-chashu-terpeniya-polyakov-1079747463.html

Последняя капля УПА*, переполнившая чашу терпения поляков

Последняя капля УПА*, переполнившая чашу терпения поляков - 03.06.2026 Украина.ру

Последняя капля УПА*, переполнившая чашу терпения поляков

В Польше нарастает своеобразная "цепная реакция" на решение Владимира Зеленского присвоить части ВСУ имя "героев УПА*". Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак в ответ призвал блокировать вступление Украины в ЕС.

2026-06-03T06:50

2026-06-03T06:50

2026-06-03T06:50

польша

украина

киев

владимир зеленский

кароль навроцкий

конрад рэнкас

вооруженные силы украины

сейм

ес

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Лидер польской националистической партии "Конфедерация", вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак считает, что Польша должна чётко объявить: страна будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз, пока Киев "не откажется от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской резни. Об этом политик заявил 2 июня в эфире радиостанции RMF FM."Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – сказал Босак.Среди прочего, лидер "Конфедерации" предложил польскому правительству прекратить платить за терминалы Starlink, которыми пользуются украинские военные, а также отказаться от схем совместного с другими странами ЕС заимствования денег для Украины."Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Матеуша Моравецкого (премьер Польши до декабря 2023 года, представитель ныне оппозиционной партии "Право и Справедливость" – прим.) по заимствованиям в пользу Украины. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я знаю из истории международных финансов. Когда государства, которые хотят помочь друг другу, вместо того, чтобы предоставить кредит, сами залезают в долги, предоставляют безусловную и безвозвратную помощь, а на себя берут бремя погашения кредита", – заявил политик.По его мнению, основные партии Польши сами создали ситуацию, при которой на Украине "царит пренебрежение польскими политиками". Столь резкие заявления стали ответом на решение Владимира Зеленского присвоить наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Подписанный 27 мая указ об этом, в котором содержалась формулировка "с целью восстановления исторических традиций национальной армии", вызвал возмущение в Польше. В этой стране Украинскую повстанческую армию (УПА)*, созданную Организацией украинских националистов (ОУН*), считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине. Эту этническую чистку поляки называют "Волынской резнёй", и она законом определена как "геноцид поляков, осуществлённый украинскими националистами".На следующий день, 28 мая, посол Украины в Польше Василий Бондар был вызван в МИД Польши, где замминистра Марчин Босацкий выразил ему протест против решения Владимира Зеленского и объяснил, что оно является болезненным для поляков. Послу также подчеркнули, что оно вызывает гнев в Польше и сильно отталкивает многих поляков от Украины в это сложное военное время.Официальный представитель польского МИД Мачей Вевьюр написал в соцсети Х, что Польша "однозначно негативно" оценивает присвоение украинскому подразделению имени "героев УПА*". "Это решение оскорбляет память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами. Оно может быть использовано российской пропагандой, которая стремится разъединить нас и подорвать поддержку Украины, которая себя защищает", – отметил дипломат.Этот же аргумент использовал и президент Польши Кароль Навроцкий, который в минувшую пятницу, 29 мая, сообщил, что будет добиваться лишения Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла. По словам Навроцкого, киевский лидер, присвоив украинскому подразделению наименование "героев УПА*", "предоставил российской пропаганде отличный материал и немало пищи для размышлений"."К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина не готова стать частью европейской семьи в плане ментального прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии*. 8 июня состоится заседание капитулы (высшего руководящего органа – прим.) ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена Владимира Зеленского", – заявил Навроцкий. Как известно, 5 апреля 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда в рамках визита Владимира Зеленского в Варшаву наградил его орденом Белого Орла – высшей государственной наградой страны.Лишь после этих заявлений Навроцкого ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который находится в жёстком конфликте с главой государства. По словам премьера, решение Зеленского вызывает тревогу с точки зрения отношений между двумя странами, бьёт по исторической чувствительности Польши и "излишне поднимает вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень", но реакция Навроцкого "является аналогичным шагом". Туск добавил, что "очень хотел бы, чтобы президенты обеих стран мудро обеспечили максимально хорошие отношения", и ожидает от обоих "умения подняться над историческими эмоциями".История получила продолжение в понедельник, 1 июня. В этот день с мэрии Люблина (город в 100 км от польско-украинской границы) был демонстративно снят флаг Украины, который развевался там с начала СВО рядом с флагами Польши и ЕС. Представители городских властей Люблина подтвердили, что решение о снятии флага "напрямую связано" с недавним указом президента Зеленского."Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит ущерб исторической памяти нашего народа, затрагивает память о польских жертвах и затрудняет налаживание искреннего диалога между нашими странами. Мы и в дальнейшем будем требовать уважения к исторической правде и достойного чествования памяти жертв трагических событий в польско-украинских отношениях", – было сказано в заявлении мэрии Люблина.Также в понедельник бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который он получил в 2022 году от президента Украины. В заявлении для СМИ Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями Владимира Зеленского, которые "прославляют УПА* и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена.В тот же день глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что решение Владимир Зеленского было "возмутительным" и требовало жёсткой реакции – именно такой, какую выразил Навроцкий. "Решительный ответ был необходим, и именно поэтому президент решил, что Зеленский не достоин ордена Белого Орла после того, что он сделал, и вследствие решений, которые он принял", – сказал Пшидач. По словам польского чиновника, украинский президент должен позвонить польскому коллеге и "во-первых, извиниться за этот случай, а во-вторых, объяснить всю напряжённость".Кроме того, по словам польского чиновника, решение Зеленского является попыткой повысить свою популярность среди радикального электората перед потенциальными выборами на Украине. "Я думаю, что, во-первых, они расценили это как внутриукраинский элемент построения политического нарратива. Напомню, что, возможно, вскоре в Украине состоятся выборы, и этот правый фланг, видимо, также имеет значение. Во-вторых, они решили, что, возможно, это разделит польскую политическую сцену. И, к сожалению, кажется, это удается", – сказал Пшидач.С ним не согласен социолог Лукаш Павловский, президент Всепольской исследовательской группы. По его словам, действия киевского лидера, наоборот, объединили поляков."Наши исследования показывают, что неприязнь к Украине и её президенту теперь распространяется не только на избирателей Гжегожа Брауна или "Конфедерации". Более того, я убеждён, что если бы сегодня провели опрос, в котором спросили бы, поддерживаете ли вы лишение Зеленского ордена Белого Орла, большинство респондентов ответили бы утвердительно", – заявил Павловский в комментарии респектабельному польскому изданию Rzeczpospolita.Такого же мнения и польский политический аналитик Конрад Рэнкас. "В Польше мы имеем дело с внезапным пробуждением общественного мнения относительно истинного идеологического лица современной Украины. Клоунада Зеленского наконец-то перестает скрывать отвратительную морду нацизма, свирепствующего в Киеве. Сегодня Украина напрямую обращается к нацистской идеологии и практике, и в этом духе строит свою образовательную, культурную и историческую политику. Бойцы ВСУ должны быть как бандиты из УПА* или дивизии СС "Галичина", и это официальные заявления властей Киева. И никто, абсолютно никто в Польше сегодня не может притвориться, что удивлен этим", – сказал Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По его словам, жалко смотреть на то, как политики из основных польских политических сил с готовностью присоединяются ко всё более громкому осуждению бандеровской идеологии, которое в Польше уже не осмеливаются назвать "повторением кремлёвских нарративов". "Как скептик, я сомневаюсь, действуют ли, по крайней мере, некоторые из этих внезапно прозревших деятелей, исключительно из страха потерять остатки доверия, или же указания снова поступили из-за рубежа. Возможно, президент Кароль Навроцкий, Пшемыслав Чарнек и остальные представители партии "Право и Справедливость", а также Кшиштоф Босак разочаровались в Киеве после получения сообщений с новой повесткой дня от некоторых посольств?", – иронизирует польский эксперт.По мнению Конрада Рэнкаса, сложные и многоуровневые анализы возможных мотивов, целей и долгосрочных последствий украинской исторической и актуальной политики не имеют значения, потому что, в конце концов, два факта остаются неизменными и очевидными уже более 12 лет."Во-первых, Киев не учитывал, не учитывает и не будет учитывать мнение поляков, нашу историческую чувствительность и наши ожидания. Во-вторых, Киев совершенно справедливо убеждён, что, несмотря на такое отношение, он продолжит получать всё требуемое от Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.), потому что решения о польской помощи принимаются не в Варшаве, а в Лондоне, Берлине и Брюсселе", – резюмировал польский политический аналитик.В свою очередь, главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что для Польши важны не символические акции типа лишения Зеленского ордена Белого Орла, а конкретный ответ на скандальные и наглые выходки украинской стороны. Ведь среди них не только присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА*", но также перезахоронение на воинском мемориале под Киевом останков Андрея Мельника и подготовка к перезахоронению там же Степана Бандеры (второй и третий лидеры ОУН* – прим)."Это пересечение всех допустимых границ, и не потому, что кто-то запрещает Украине почитать убийц, бандитов и вершителей геноцида. Просто нужно понимать, что государство, которое строит свой фундамент и структуры, воспитывает свою молодёжь на таких символах для наследования, может быть только геноцидным и бандитским!", – экспрессивно заявил Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По его словам, Кшиштоф Босак полностью прав, призывая предпринять конкретные действия в отношении Украины, которой Польша помогает много лет во вред себе, и теперь сталкивается с чёрной неблагодарностью."Но вряд ли из этого что-либо выйдет, поскольку пан вице-спикер принадлежит к партии, которая в этом созыве Сейма не имеет влияния практически ни на что. С другой стороны, "друзей Украины", или как прямо говорит экс-премьер Лешек Миллер, "украинской пятой колонны", слишком много в польском политикуме, чтобы Украина, наконец, почувствовала на собственной шкуре негодное направление развитие своего государства.Поэтому я не исключаю, что всё в очередной раз закончится сотрясением воздуха. Однако шумиха вокруг решения Зеленского ныне настолько сильная, что часть политиков, хотя бы ради своей будущей карьеры и в преддверии выборов осенью следующего года, просто вынуждена будет занять чёткую позиции относительно Украины", – считает польский журналист.Собственно, именно с чёткостью позиций в отношении Украины, а не Зеленского или других украинских деятелей, в Польше до сих пор остаются проблемы. Даже в ходе нынешнего скандала многие польские политики делают заявления в стиле "стерпеть от Украины всё ради борьбы с Россией".К примеру, глава МВД Польши Марчин Кервиньский сказал: "То, что президент Зеленский допустил ошибку, является фактом, здесь вообще не о чем дискутировать. Он должен понимать историческую чувствительность поляков, особенно учитывая то, что Польша – это страна, которая больше всего помогает Украине. Однако мы должны постоянно помнить о том, что является самым важным. Важнее всего – победа над российским империализмом".Поэтому, несмотря на то, что капитулу ордена Белого Орла по должности возглавляет президент Польши, её решение относительно Зеленского, пусть и не обязывающее для Навроцкого, вовсе не предопределено. В этот орган входят известные и заслуженные люди, сами являющиеся кавалерами ордена Белого Орла, а польскую традицию "Не позволяю!" никто не отменял.С другой стороны, все члены капитулы были назначены предыдущим президентом Польши Анджеем Дудой, который к вечеру 2 июня прервал молчание относительно нарастающего скандала. Хотя после ухода с должности экс-президент не давал интервью, в этот раз он сделал исключение, и в письменном комментарии для издания Onet.plзаявил:"Владимир Зеленский получил орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Теперь они изменились, и поведение Владимира Зеленского тоже изменилось. И это очевидно. Сегодня, учитывая недавние события, решение остается за президентом Навроцким. Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, принимая решение, обязательно учтет все обстоятельства и факты. А они разнообразны – не обо всех помнят, не все широко известны, и не все замечают в нынешней обстановке".При этом даже если в понедельник, 8 июня, капитула ордена Белого Ора рекомендует лишить Зеленского этой награды, история не завершится. По мнению многих польских юристов, соответствующий указ президента Польши требует контрассигнации премьер-министра, получение которой в нынешней ситуации маловероятно. Но это, как говорится, совсем другая история, а пока подождём до понедельника.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористическойО других деталях польско-украинского конфликта - в статье "Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву"

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польша, украина, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, конрад рэнкас, вооруженные силы украины, сейм, ес, эксклюзив, мир без границ