https://ukraina.ru/20260608/chem-izvesten-polskiy-orden-belogo-orla-i-kak-zelenskiy-mozhet-ego-lishitsya-1079936769.html

Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться

Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться - 08.06.2026 Украина.ру

Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться

Сегодня в Варшаве пройдёт внеочередное заседание капитулы ордена Белого Орла, которое рассмотрит предложение польского президента о лишении Владимира Зеленского этой старейшей и наивысшей государственной награды Польши.

2026-06-08T07:36

2026-06-08T07:36

2026-06-08T07:36

польша

варшава

украина

владимир зеленский

кароль навроцкий

мазепа

вооруженные силы украины

сейм

офис президента

эксклюзив

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Называющий себя украинским президентом Владимир Зеленский (согласно Конституции Украины, его полномочия истекли ещё 21 мая 2024 года) может войти в историю Польши. Дело в том, что Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА*", а в Польше Украинскую повстанческую армию (УПА)* считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине.Сразу после этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить киевского лидера высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла, который Зеленский получил в 2003 году. За более чем двухсотлетнюю историю существования этого ордена его был лишён лишь один человек. Рассказываем об истории ордена Белого Орла, его известных кавалерах, а также механизмах присвоения и отзыва награды.Формальной датой учреждения ордена Белого Орла считается 1 ноября 1705 года, когда указ об этом подписал тогдашний король Польши Август II Сильный (хотя фактически награду стали вручать двумя годами раньше). Девиз ордена звучал "Rex et Patria" ("Король и отечество"). Но власть короля Августа II к тому времени признавали далеко не все – часть польских магнатов поддерживала Станислава Лещинского, ставленника шведского короля Карла XII.Август II Сильный первым делом наградил новым орденом четырёх польских и литовских магнатов, поддержавших его на выборах, – князей Иеронима Августа Любомирского, Григория Антония Огинского и Кароля Станислава Радзивилла, и подскарбия великого литовского Людвика Констанция Поцея. Среди первых кавалеров ордена Белого Орла оказались также четверо подданных Русского царства: генералы Александр Меньшиков, Аникита Репнин и Георг Огильви, а также гетман Малороссии Иван Мазепа. Примечательно, что Мазепа получил награду за подавление антипольского восстания на Правобережье под руководством Семёна Палия и Самойла Самуся.В 1706 году Карл XII вынудил Августа II отречься от польского престола, и усадил на него Станислава Лещинского, а вскоре в шведском лагере оказался и Мазепа. Но сокрушительное поражение шведской армии под Полтавой в 1709 году привело к падению авторитета Карла XII и его сторонников. Используя поддержку русской армии, Август II вернул себе корону Польши, – но лишать Мазепу ордена Белого Орла не стал.Август II вёл привычную для польских монархов политику "и нашим, и вашим". В 1712 году он наградил орденом Белого Орла русского царя Петра I (получив в ответ орден Святого Андрея Первозванного), награду также получали русские военачальники Гавриил Головкин, Карл Ренне, Яков Брюс, Борис Шереметев, Василий Долгоруков, Христофор Миних, Пётр Ласси. С другой стороны, награду также получали саксонские и прусские дворяне и военные. К моменту смерти Августа II в 1733 году число кавалеров ордена достигло 40 человек.В 1733-1763 годах Польше правил его сын, Август III, и в это время орден Белого Орла фактически стал дорогим товаром – награду можно было купить за 10 тысяч гульденов, и за 30 лет было вручено около 330 орденов. С девальвацией награды попытался бороться новый польский король Станислав II Август Понятовский, который во время своей коронации в 1764-м, вопреки традиции, наградил орленом Белого Орла лишь трёх людей: своего брата, будущего примаса Польши Михала Понятовского, князя Адама Казимежа Чарторыйского и русского посла князя Николая Репнина.Король Станислав Август ограничил общее число кавалеров ордена, ввёл для них членские взносы, а также создал капитулу ордена Белого Орла – высший руководящий орган, который должен был рекомендовать королю кандидатуры достойных награждения. Первым делом орден получили монархи соседних Пруссии и России, Фридрих Великий и Екатерина Великая, но в последующем большинство награждённых составили подданные Российской империи.Среди них – князь Григорий Потёмкин, фельдмаршал Александр Суворов, генералы Пётр Кречетников и Александр Бибиков (трое последних при этом подавляли польские мятежи). В то же время, в 1792 году кавалером ордена Белого Орла стал Тадеуш Костюшко, лидер польского восстания, которое привело к окончательному исчезновению Польши с карты Европы в 1795 году. Тогда же прекратились и награждения орденом Белого Орла.После создания в 1807 году вследствие наполеоновских войн марионеточного Герцогства Варшавского возглавивший его король Саксонии Фридрих Август I возобновил вручение ордена Белого Орла, его кавалерами стали около 10 человек – в основном чиновники в ранге министра.В 1815 году по решению Венского конгресса было создано Царство Польское в составе Российской империи. Император Александр I возобновил вручение ордена Белого Орла уже как награды Царства Польского, первым его получил наместник в Польше, великий князь Константин. Поначалу предпочтение при награждении орденом отдавалось полякам, его кавалерами стали князь Адам Ежи Чарторыйский, генералы Ян Домбровский и Юзеф Зайончек, директор комиссии промышленности и искусств Царства Польского Станислав Сташиц.Новый российский император Николай I фактически повысил статус ордена Белого Орла, наградив ним кронприца Пруссии, будущего императора Германии Вильгельма I. Среди известных персон, получивших орден из рук Николая I – католический митрополит Варшавы Ян Воронич, русские генералы Иван Дыбич и Иван Паскевич. Последние стали кавалерами ордена Белого Орла незадолго до польского восстания 1830-1831 годов, которое генералы успешно подавили.В 1831 году история польского ордена Белого Орла, казалось, завершилась (к тому времени состоялось 1017 награждений, считая с 1705-го). Орден Белого орла был причислен к наградам Российской империи как императорский и царский орден, и потерял всякую связь с Польшей – если не считать того факта, что среди первых пожалованных были отличившиеся в подавлении польского восстания генерал-фельдмаршал Иван Паскевич и генералы от кавалерии Иван Витт и Пётр Пален.Но через 90 лет, 4 февраля 1921 года, решением Сейма вновь появившейся на карте Польши орден Белого орла был возрождён как высшая награда страны, лишь девиз был изменён на "Za Ojczyznę i naród" ("За Отчизну и народ"). В 1921-1939 годах орден вручали в основном главам и сановникам иностранных государств, таких было 88.Среди них – итальянский диктатор Бенито Муссолини, министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано, архиепископ Ахилле Ратти (позже избранный Папой Пием XI), а также французские политики и военные чиновники – Жорж Клемансо, Фердинанд Фош, Жозеф Жоффр и Филипп Петен. Несмотря на напряженные политические отношения Варшавы с Прагой, орден Белого Орла был также вручён Томашу Масарику, "отцу" чехословацкой независимости.Среди 24 польских граждан, удостоенных этой награды в межвоенное время, был Винценты Витос – он получил орден Белого Орла одним из первых, в 1921 году, когда занимал пост премьер-министра Польши. Витос же является единственным человеком в истории, который официально был лишён этой награды – это произошло в 1932 году. Тогда Винценты Витос находился в оппозиции к польскому диктатору Юзефу Пилсудскому, и суд признал политика виновным в подготовке государственного переворота – вследствие чего экс-премьер был лишён вообще всех наград, в том числе ордена Белого Орла.Формально орден политику вернули – распоряжение об этом подписал президент Польши в эмиграции Владислав Рачкевич в октябре 1939 года, когда Витос был арестован нацистами и находился в тюрьме города Жешув. Облегчило ли такое решение судьбу политика – можете судить сами. Судьба оригинального ордена, изъятого у Винценты Витоса, неизвестна. Но в 2011 году тогдашний польский президент Бронислав Коморовский вручил правнуку Витоса новый орден Белого Орла, который с 1992 года вновь является высшей государственной наградой Польши.Статья 138 Конституции Польши гласит: "Президент Республики Польша награждает орденами и знаками отличия". Польский закон об орденах и знаках отличиях (1992) устанавливает, что ордена вручаются президентом по собственной инициативе, а также по предложению премьер-министра или капитул орденов. Согласно этому же закону, президент Польши может принять решение о лишении орденов или знаков отличия при одном из двух условий: если награждение было произведено в результате предоставления ложной информации, или получатель совершил действие, которое сделало его или ее недостойным награды (в случае Зеленского речь именно о второй варианте). Если речь идёт о лишении ордена, президент должен получить заключение соответствующей капитулы, хотя оно и не является обязывающим для главы государства.Прогнозировать решение капитулы ордена Белого Орла, которое состоится 8 июня, весьма сложно. С одной стороны, в состав этого органа входят известные и заслуженные люди, сами являющиеся кавалерами ордена Белого Орла, а польскую традицию "Не позволяю!" никто не отменял. С другой – все они назначены предыдущим президентом Анджеем Дудой, который принадлежит к одному политическому лагерю с Каролем Навроцким, оба политика были избраны на пост президента при поддержке консервативной партии "Право и Справедливость".Но даже если после заседания капитулы (независимо от её решения) Кароль Навроцкий издаст указ о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, он не вступит в силу автоматически. Согласно Конституции Польши, официальные акты президента требуют контрассигнации премьер-министра. Конституция предусматривает ряд исключений, в частности, подписи премьера не требуют указы президента о награждении орденами и знаками отличия, но не упоминает, что для лишения наград контрассигнация не требуется.Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сразу после инициативы Кароля Навроцкого уже отвечал на вопрос журналистов о наличии "плана Б" на случай, если глава леволиберального правительства Польши Дональд Туск откажется подписать указ президента страны о лишении Зеленского ордена Белого Орла.Пшидач заявил, что не может представить ситуацию, в которой премьер-министр не подписал бы такое решение президента. "Потому что это была бы блокада. Я не могу себе этого представить, из уважения к 100 000 убитых поляков и их семьям. Мне кажется, что Дональд Туск должен понимать суть дела, и встанет не на сторону так называемых героев УПА*, а на сторону польских жертв", – сказал глава президентского Бюро международной политики.На тот момент Дональд Туск как раз пытался встать на обе стороны, заявив, что решение Зеленского вызывает тревогу с точки зрения отношений между двумя странами, бьёт по исторической чувствительности Польши и "излишне поднимает вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень", но реакция Навроцкого "является аналогичным шагом". Однако беспредельно наглое поведение представителей Киева, которые не просто заявили об отказе отменить очередное решение о героизации УПА*, но ещё и высказывали претензии в адрес Варшавы, достали даже такого проукраинского политика, как Туск.В минувшую пятницу, 5 июня, польский премьер возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, разразившегося после решения о присвоении Зеленским подразделению ВСУ имени "героев УПА*"."После этого несчастного случая, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", – сказал Дональд Туск."У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся против советских захватчиков. Но я не понял бы, если они в то же время хотели чтить тех, кто убивал поляков – ближайших союзников. Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши, для Украины – это то, на что нашим соседям следует обращать особое внимание. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения", – продолжил польский премьер."Украинская сторона сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с главой офиса президента Зеленского господином Будановым. Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", – отметил Туск.Действительно, 5-6 июня в Варшаве находился руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который встретился с замглавы МИД Польши Марчином Босацким, вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем и главой Бюро международной политики в президентской канцелярии Марчином Пшидачем. Польская сторона повторила свою позицию о недопустимости героизации лиц и организаций, причастных к массовым убийствам мирных поляков, а вот позиция Киева осталась неизвестной.Заявления польских чиновников о том, что "польское обществе поддерживает защищающуюся Украину с начала российской агрессии", "Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности" и т.п. просто повисли в воздухе, как и отчаянное обращение Косиняка-Камыша к Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о присвоении подразделению ВСУ имени "героев УПА*". Понятно, что министр сделал его по просьбе премьера Туска, чтобы оставить тому пространство для манёвра.Что ж, после заседания капитулы ордена Белого Орла оно понадобится Дональду Туску, который с момента вступления Кароля Навроцкого в должность президента в августе прошлого года находится в жёстком конфликте с главой государства. Поставить свою подпись на президентском указе о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши, который с высокой вероятностью появится, – для Туска будет означать признать правоту Навроцкого и проиграть этот раунд противостояния. Не подписать – обеспечить правой оппозиции роскошный аргумент в предвыборной кампании, до которой формально осталось меньше года.Не стоит забывать и о том, что над Туском стоят Брюссель, Берлин, Париж и Лондон, которые требуют от Варшавы продолжения всемерной поддержки Киева. А как раз в воскресенье, 7 июня, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Возможно, именно на этой встрече и решилось, станет ли Зеленским вторым человеком в истории, лишённым ордена Белого Орла.

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польша, варшава, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, мазепа, вооруженные силы украины, сейм, офис президента, эксклюзив