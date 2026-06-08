https://ukraina.ru/20260608/chem-izvesten-polskiy-orden-belogo-orla-i-kak-zelenskiy-mozhet-ego-lishitsya-1079936769.html
Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться
Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться - 08.06.2026 Украина.ру
Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться
Сегодня в Варшаве пройдёт внеочередное заседание капитулы ордена Белого Орла, которое рассмотрит предложение польского президента о лишении Владимира Зеленского этой старейшей и наивысшей государственной награды Польши.
2026-06-08T07:36
2026-06-08T07:36
2026-06-08T07:36
польша
варшава
украина
владимир зеленский
кароль навроцкий
мазепа
вооруженные силы украины
сейм
офис президента
эксклюзив
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Называющий себя украинским президентом Владимир Зеленский (согласно Конституции Украины, его полномочия истекли ещё 21 мая 2024 года) может войти в историю Польши. Дело в том, что Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА*", а в Польше Украинскую повстанческую армию (УПА)* считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине.Сразу после этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить киевского лидера высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла, который Зеленский получил в 2003 году. За более чем двухсотлетнюю историю существования этого ордена его был лишён лишь один человек. Рассказываем об истории ордена Белого Орла, его известных кавалерах, а также механизмах присвоения и отзыва награды.Формальной датой учреждения ордена Белого Орла считается 1 ноября 1705 года, когда указ об этом подписал тогдашний король Польши Август II Сильный (хотя фактически награду стали вручать двумя годами раньше). Девиз ордена звучал "Rex et Patria" ("Король и отечество"). Но власть короля Августа II к тому времени признавали далеко не все – часть польских магнатов поддерживала Станислава Лещинского, ставленника шведского короля Карла XII.Август II Сильный первым делом наградил новым орденом четырёх польских и литовских магнатов, поддержавших его на выборах, – князей Иеронима Августа Любомирского, Григория Антония Огинского и Кароля Станислава Радзивилла, и подскарбия великого литовского Людвика Констанция Поцея. Среди первых кавалеров ордена Белого Орла оказались также четверо подданных Русского царства: генералы Александр Меньшиков, Аникита Репнин и Георг Огильви, а также гетман Малороссии Иван Мазепа. Примечательно, что Мазепа получил награду за подавление антипольского восстания на Правобережье под руководством Семёна Палия и Самойла Самуся.В 1706 году Карл XII вынудил Августа II отречься от польского престола, и усадил на него Станислава Лещинского, а вскоре в шведском лагере оказался и Мазепа. Но сокрушительное поражение шведской армии под Полтавой в 1709 году привело к падению авторитета Карла XII и его сторонников. Используя поддержку русской армии, Август II вернул себе корону Польши, – но лишать Мазепу ордена Белого Орла не стал.Август II вёл привычную для польских монархов политику "и нашим, и вашим". В 1712 году он наградил орденом Белого Орла русского царя Петра I (получив в ответ орден Святого Андрея Первозванного), награду также получали русские военачальники Гавриил Головкин, Карл Ренне, Яков Брюс, Борис Шереметев, Василий Долгоруков, Христофор Миних, Пётр Ласси. С другой стороны, награду также получали саксонские и прусские дворяне и военные. К моменту смерти Августа II в 1733 году число кавалеров ордена достигло 40 человек.В 1733-1763 годах Польше правил его сын, Август III, и в это время орден Белого Орла фактически стал дорогим товаром – награду можно было купить за 10 тысяч гульденов, и за 30 лет было вручено около 330 орденов. С девальвацией награды попытался бороться новый польский король Станислав II Август Понятовский, который во время своей коронации в 1764-м, вопреки традиции, наградил орленом Белого Орла лишь трёх людей: своего брата, будущего примаса Польши Михала Понятовского, князя Адама Казимежа Чарторыйского и русского посла князя Николая Репнина.Король Станислав Август ограничил общее число кавалеров ордена, ввёл для них членские взносы, а также создал капитулу ордена Белого Орла – высший руководящий орган, который должен был рекомендовать королю кандидатуры достойных награждения. Первым делом орден получили монархи соседних Пруссии и России, Фридрих Великий и Екатерина Великая, но в последующем большинство награждённых составили подданные Российской империи.Среди них – князь Григорий Потёмкин, фельдмаршал Александр Суворов, генералы Пётр Кречетников и Александр Бибиков (трое последних при этом подавляли польские мятежи). В то же время, в 1792 году кавалером ордена Белого Орла стал Тадеуш Костюшко, лидер польского восстания, которое привело к окончательному исчезновению Польши с карты Европы в 1795 году. Тогда же прекратились и награждения орденом Белого Орла.После создания в 1807 году вследствие наполеоновских войн марионеточного Герцогства Варшавского возглавивший его король Саксонии Фридрих Август I возобновил вручение ордена Белого Орла, его кавалерами стали около 10 человек – в основном чиновники в ранге министра.В 1815 году по решению Венского конгресса было создано Царство Польское в составе Российской империи. Император Александр I возобновил вручение ордена Белого Орла уже как награды Царства Польского, первым его получил наместник в Польше, великий князь Константин. Поначалу предпочтение при награждении орденом отдавалось полякам, его кавалерами стали князь Адам Ежи Чарторыйский, генералы Ян Домбровский и Юзеф Зайончек, директор комиссии промышленности и искусств Царства Польского Станислав Сташиц.Новый российский император Николай I фактически повысил статус ордена Белого Орла, наградив ним кронприца Пруссии, будущего императора Германии Вильгельма I. Среди известных персон, получивших орден из рук Николая I – католический митрополит Варшавы Ян Воронич, русские генералы Иван Дыбич и Иван Паскевич. Последние стали кавалерами ордена Белого Орла незадолго до польского восстания 1830-1831 годов, которое генералы успешно подавили.В 1831 году история польского ордена Белого Орла, казалось, завершилась (к тому времени состоялось 1017 награждений, считая с 1705-го). Орден Белого орла был причислен к наградам Российской империи как императорский и царский орден, и потерял всякую связь с Польшей – если не считать того факта, что среди первых пожалованных были отличившиеся в подавлении польского восстания генерал-фельдмаршал Иван Паскевич и генералы от кавалерии Иван Витт и Пётр Пален.Но через 90 лет, 4 февраля 1921 года, решением Сейма вновь появившейся на карте Польши орден Белого орла был возрождён как высшая награда страны, лишь девиз был изменён на "Za Ojczyznę i naród" ("За Отчизну и народ"). В 1921-1939 годах орден вручали в основном главам и сановникам иностранных государств, таких было 88.Среди них – итальянский диктатор Бенито Муссолини, министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано, архиепископ Ахилле Ратти (позже избранный Папой Пием XI), а также французские политики и военные чиновники – Жорж Клемансо, Фердинанд Фош, Жозеф Жоффр и Филипп Петен. Несмотря на напряженные политические отношения Варшавы с Прагой, орден Белого Орла был также вручён Томашу Масарику, "отцу" чехословацкой независимости.Среди 24 польских граждан, удостоенных этой награды в межвоенное время, был Винценты Витос – он получил орден Белого Орла одним из первых, в 1921 году, когда занимал пост премьер-министра Польши. Витос же является единственным человеком в истории, который официально был лишён этой награды – это произошло в 1932 году. Тогда Винценты Витос находился в оппозиции к польскому диктатору Юзефу Пилсудскому, и суд признал политика виновным в подготовке государственного переворота – вследствие чего экс-премьер был лишён вообще всех наград, в том числе ордена Белого Орла.Формально орден политику вернули – распоряжение об этом подписал президент Польши в эмиграции Владислав Рачкевич в октябре 1939 года, когда Витос был арестован нацистами и находился в тюрьме города Жешув. Облегчило ли такое решение судьбу политика – можете судить сами. Судьба оригинального ордена, изъятого у Винценты Витоса, неизвестна. Но в 2011 году тогдашний польский президент Бронислав Коморовский вручил правнуку Витоса новый орден Белого Орла, который с 1992 года вновь является высшей государственной наградой Польши.Статья 138 Конституции Польши гласит: "Президент Республики Польша награждает орденами и знаками отличия". Польский закон об орденах и знаках отличиях (1992) устанавливает, что ордена вручаются президентом по собственной инициативе, а также по предложению премьер-министра или капитул орденов. Согласно этому же закону, президент Польши может принять решение о лишении орденов или знаков отличия при одном из двух условий: если награждение было произведено в результате предоставления ложной информации, или получатель совершил действие, которое сделало его или ее недостойным награды (в случае Зеленского речь именно о второй варианте). Если речь идёт о лишении ордена, президент должен получить заключение соответствующей капитулы, хотя оно и не является обязывающим для главы государства.Прогнозировать решение капитулы ордена Белого Орла, которое состоится 8 июня, весьма сложно. С одной стороны, в состав этого органа входят известные и заслуженные люди, сами являющиеся кавалерами ордена Белого Орла, а польскую традицию "Не позволяю!" никто не отменял. С другой – все они назначены предыдущим президентом Анджеем Дудой, который принадлежит к одному политическому лагерю с Каролем Навроцким, оба политика были избраны на пост президента при поддержке консервативной партии "Право и Справедливость".Но даже если после заседания капитулы (независимо от её решения) Кароль Навроцкий издаст указ о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, он не вступит в силу автоматически. Согласно Конституции Польши, официальные акты президента требуют контрассигнации премьер-министра. Конституция предусматривает ряд исключений, в частности, подписи премьера не требуют указы президента о награждении орденами и знаками отличия, но не упоминает, что для лишения наград контрассигнация не требуется.Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сразу после инициативы Кароля Навроцкого уже отвечал на вопрос журналистов о наличии "плана Б" на случай, если глава леволиберального правительства Польши Дональд Туск откажется подписать указ президента страны о лишении Зеленского ордена Белого Орла.Пшидач заявил, что не может представить ситуацию, в которой премьер-министр не подписал бы такое решение президента. "Потому что это была бы блокада. Я не могу себе этого представить, из уважения к 100 000 убитых поляков и их семьям. Мне кажется, что Дональд Туск должен понимать суть дела, и встанет не на сторону так называемых героев УПА*, а на сторону польских жертв", – сказал глава президентского Бюро международной политики.На тот момент Дональд Туск как раз пытался встать на обе стороны, заявив, что решение Зеленского вызывает тревогу с точки зрения отношений между двумя странами, бьёт по исторической чувствительности Польши и "излишне поднимает вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень", но реакция Навроцкого "является аналогичным шагом". Однако беспредельно наглое поведение представителей Киева, которые не просто заявили об отказе отменить очередное решение о героизации УПА*, но ещё и высказывали претензии в адрес Варшавы, достали даже такого проукраинского политика, как Туск.В минувшую пятницу, 5 июня, польский премьер возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, разразившегося после решения о присвоении Зеленским подразделению ВСУ имени "героев УПА*"."После этого несчастного случая, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", – сказал Дональд Туск."У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся против советских захватчиков. Но я не понял бы, если они в то же время хотели чтить тех, кто убивал поляков – ближайших союзников. Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши, для Украины – это то, на что нашим соседям следует обращать особое внимание. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения", – продолжил польский премьер."Украинская сторона сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с главой офиса президента Зеленского господином Будановым. Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", – отметил Туск.Действительно, 5-6 июня в Варшаве находился руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который встретился с замглавы МИД Польши Марчином Босацким, вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем и главой Бюро международной политики в президентской канцелярии Марчином Пшидачем. Польская сторона повторила свою позицию о недопустимости героизации лиц и организаций, причастных к массовым убийствам мирных поляков, а вот позиция Киева осталась неизвестной.Заявления польских чиновников о том, что "польское обществе поддерживает защищающуюся Украину с начала российской агрессии", "Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности" и т.п. просто повисли в воздухе, как и отчаянное обращение Косиняка-Камыша к Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о присвоении подразделению ВСУ имени "героев УПА*". Понятно, что министр сделал его по просьбе премьера Туска, чтобы оставить тому пространство для манёвра.Что ж, после заседания капитулы ордена Белого Орла оно понадобится Дональду Туску, который с момента вступления Кароля Навроцкого в должность президента в августе прошлого года находится в жёстком конфликте с главой государства. Поставить свою подпись на президентском указе о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши, который с высокой вероятностью появится, – для Туска будет означать признать правоту Навроцкого и проиграть этот раунд противостояния. Не подписать – обеспечить правой оппозиции роскошный аргумент в предвыборной кампании, до которой формально осталось меньше года.Не стоит забывать и о том, что над Туском стоят Брюссель, Берлин, Париж и Лондон, которые требуют от Варшавы продолжения всемерной поддержки Киева. А как раз в воскресенье, 7 июня, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Возможно, именно на этой встрече и решилось, станет ли Зеленским вторым человеком в истории, лишённым ордена Белого Орла.
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польша, варшава, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, мазепа, вооруженные силы украины, сейм, офис президента, эксклюзив
Называющий себя украинским президентом Владимир Зеленский (согласно Конституции Украины, его полномочия истекли ещё 21 мая 2024 года) может войти в историю Польши. Дело в том, что Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА*", а в Польше Украинскую повстанческую армию (УПА)* считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине.
Сразу после этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить киевского лидера высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла, который Зеленский получил в 2003 году. За более чем двухсотлетнюю историю существования этого ордена его был лишён лишь один человек. Рассказываем об истории ордена Белого Орла, его известных кавалерах, а также механизмах присвоения и отзыва награды.
Формальной датой учреждения ордена Белого Орла считается 1 ноября 1705 года, когда указ об этом подписал тогдашний король Польши Август II Сильный (хотя фактически награду стали вручать двумя годами раньше). Девиз ордена звучал "Rex et Patria" ("Король и отечество"). Но власть короля Августа II к тому времени признавали далеко не все – часть польских магнатов поддерживала Станислава Лещинского, ставленника шведского короля Карла XII.
Август II Сильный первым делом наградил новым орденом четырёх польских и литовских магнатов, поддержавших его на выборах, – князей Иеронима Августа Любомирского, Григория Антония Огинского и Кароля Станислава Радзивилла, и подскарбия великого литовского Людвика Констанция Поцея. Среди первых кавалеров ордена Белого Орла оказались также четверо подданных Русского царства: генералы Александр Меньшиков, Аникита Репнин и Георг Огильви, а также гетман Малороссии Иван Мазепа. Примечательно, что Мазепа получил награду за подавление антипольского восстания на Правобережье под руководством Семёна Палия и Самойла Самуся.
В 1706 году Карл XII вынудил Августа II отречься от польского престола, и усадил на него Станислава Лещинского, а вскоре в шведском лагере оказался и Мазепа. Но сокрушительное поражение шведской армии под Полтавой в 1709 году привело к падению авторитета Карла XII и его сторонников. Используя поддержку русской армии, Август II вернул себе корону Польши, – но лишать Мазепу ордена Белого Орла не стал.
Август II вёл привычную для польских монархов политику "и нашим, и вашим". В 1712 году он наградил орденом Белого Орла русского царя Петра I (получив в ответ орден Святого Андрея Первозванного), награду также получали русские военачальники Гавриил Головкин, Карл Ренне, Яков Брюс, Борис Шереметев, Василий Долгоруков, Христофор Миних, Пётр Ласси. С другой стороны, награду также получали саксонские и прусские дворяне и военные. К моменту смерти Августа II в 1733 году число кавалеров ордена достигло 40 человек.
В 1733-1763 годах Польше правил его сын, Август III, и в это время орден Белого Орла фактически стал дорогим товаром – награду можно было купить за 10 тысяч гульденов, и за 30 лет было вручено около 330 орденов. С девальвацией награды попытался бороться новый польский король Станислав II Август Понятовский, который во время своей коронации в 1764-м, вопреки традиции, наградил орленом Белого Орла лишь трёх людей: своего брата, будущего примаса Польши Михала Понятовского, князя Адама Казимежа Чарторыйского и русского посла князя Николая Репнина.
Король Станислав Август ограничил общее число кавалеров ордена, ввёл для них членские взносы, а также создал капитулу ордена Белого Орла – высший руководящий орган, который должен был рекомендовать королю кандидатуры достойных награждения. Первым делом орден получили монархи соседних Пруссии и России, Фридрих Великий и Екатерина Великая, но в последующем большинство награждённых составили подданные Российской империи.
Среди них – князь Григорий Потёмкин, фельдмаршал Александр Суворов, генералы Пётр Кречетников и Александр Бибиков (трое последних при этом подавляли польские мятежи). В то же время, в 1792 году кавалером ордена Белого Орла стал Тадеуш Костюшко, лидер польского восстания, которое привело к окончательному исчезновению Польши с карты Европы в 1795 году. Тогда же прекратились и награждения орденом Белого Орла.
После создания в 1807 году вследствие наполеоновских войн марионеточного Герцогства Варшавского возглавивший его король Саксонии Фридрих Август I возобновил вручение ордена Белого Орла, его кавалерами стали около 10 человек – в основном чиновники в ранге министра.
В 1815 году по решению Венского конгресса было создано Царство Польское в составе Российской империи. Император Александр I возобновил вручение ордена Белого Орла уже как награды Царства Польского, первым его получил наместник в Польше, великий князь Константин. Поначалу предпочтение при награждении орденом отдавалось полякам, его кавалерами стали князь Адам Ежи Чарторыйский, генералы Ян Домбровский и Юзеф Зайончек, директор комиссии промышленности и искусств Царства Польского Станислав Сташиц.
Новый российский император Николай I фактически повысил статус ордена Белого Орла, наградив ним кронприца Пруссии, будущего императора Германии Вильгельма I. Среди известных персон, получивших орден из рук Николая I – католический митрополит Варшавы Ян Воронич, русские генералы Иван Дыбич и Иван Паскевич. Последние стали кавалерами ордена Белого Орла незадолго до польского восстания 1830-1831 годов, которое генералы успешно подавили.
В 1831 году история польского ордена Белого Орла, казалось, завершилась (к тому времени состоялось 1017 награждений, считая с 1705-го). Орден Белого орла был причислен к наградам Российской империи как императорский и царский орден, и потерял всякую связь с Польшей – если не считать того факта, что среди первых пожалованных были отличившиеся в подавлении польского восстания генерал-фельдмаршал Иван Паскевич и генералы от кавалерии Иван Витт и Пётр Пален.
Но через 90 лет, 4 февраля 1921 года, решением Сейма вновь появившейся на карте Польши орден Белого орла был возрождён как высшая награда страны, лишь девиз был изменён на "Za Ojczyznę i naród" ("За Отчизну и народ"). В 1921-1939 годах орден вручали в основном главам и сановникам иностранных государств, таких было 88.
Среди них – итальянский диктатор Бенито Муссолини, министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано, архиепископ Ахилле Ратти (позже избранный Папой Пием XI), а также французские политики и военные чиновники – Жорж Клемансо, Фердинанд Фош, Жозеф Жоффр и Филипп Петен. Несмотря на напряженные политические отношения Варшавы с Прагой, орден Белого Орла был также вручён Томашу Масарику, "отцу" чехословацкой независимости.
Среди 24 польских граждан, удостоенных этой награды в межвоенное время, был Винценты Витос – он получил орден Белого Орла одним из первых, в 1921 году, когда занимал пост премьер-министра Польши. Витос же является единственным человеком в истории, который официально был лишён этой награды – это произошло в 1932 году. Тогда Винценты Витос находился в оппозиции к польскому диктатору Юзефу Пилсудскому, и суд признал политика виновным в подготовке государственного переворота – вследствие чего экс-премьер был лишён вообще всех наград, в том числе ордена Белого Орла.
Формально орден политику вернули – распоряжение об этом подписал президент Польши в эмиграции Владислав Рачкевич в октябре 1939 года, когда Витос был арестован нацистами и находился в тюрьме города Жешув. Облегчило ли такое решение судьбу политика – можете судить сами. Судьба оригинального ордена, изъятого у Винценты Витоса, неизвестна. Но в 2011 году тогдашний польский президент Бронислав Коморовский вручил правнуку Витоса новый орден Белого Орла, который с 1992 года вновь является высшей государственной наградой Польши.
Статья 138 Конституции Польши гласит: "Президент Республики Польша награждает орденами и знаками отличия". Польский закон об орденах и знаках отличиях (1992) устанавливает, что ордена вручаются президентом по собственной инициативе, а также по предложению премьер-министра или капитул орденов. Согласно этому же закону, президент Польши может принять решение о лишении орденов или знаков отличия при одном из двух условий: если награждение было произведено в результате предоставления ложной информации, или получатель совершил действие, которое сделало его или ее недостойным награды (в случае Зеленского речь именно о второй варианте). Если речь идёт о лишении ордена, президент должен получить заключение соответствующей капитулы, хотя оно и не является обязывающим для главы государства.
Прогнозировать решение капитулы ордена Белого Орла, которое состоится 8 июня, весьма сложно. С одной стороны, в состав этого органа входят известные и заслуженные люди, сами являющиеся кавалерами ордена Белого Орла, а польскую традицию "Не позволяю!" никто не отменял. С другой – все они назначены предыдущим президентом Анджеем Дудой, который принадлежит к одному политическому лагерю с Каролем Навроцким, оба политика были избраны на пост президента при поддержке консервативной партии "Право и Справедливость".
Но даже если после заседания капитулы (независимо от её решения) Кароль Навроцкий издаст указ о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, он не вступит в силу автоматически. Согласно Конституции Польши, официальные акты президента требуют контрассигнации премьер-министра. Конституция предусматривает ряд исключений, в частности, подписи премьера не требуют указы президента о награждении орденами и знаками отличия, но не упоминает, что для лишения наград контрассигнация не требуется.
Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сразу после инициативы Кароля Навроцкого уже отвечал на вопрос журналистов о наличии "плана Б" на случай, если глава леволиберального правительства Польши Дональд Туск откажется подписать указ президента страны о лишении Зеленского ордена Белого Орла.
Пшидач заявил, что не может представить ситуацию, в которой премьер-министр не подписал бы такое решение президента. "Потому что это была бы блокада. Я не могу себе этого представить, из уважения к 100 000 убитых поляков и их семьям. Мне кажется, что Дональд Туск должен понимать суть дела, и встанет не на сторону так называемых героев УПА*, а на сторону польских жертв", – сказал глава президентского Бюро международной политики.
На тот момент Дональд Туск как раз пытался встать на обе стороны, заявив, что решение Зеленского вызывает тревогу с точки зрения отношений между двумя странами, бьёт по исторической чувствительности Польши и "излишне поднимает вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень", но реакция Навроцкого "является аналогичным шагом". Однако беспредельно наглое поведение представителей Киева, которые не просто заявили об отказе отменить очередное решение о героизации УПА*, но ещё и высказывали претензии в адрес Варшавы, достали даже такого проукраинского политика, как Туск.
В минувшую пятницу, 5 июня, польский премьер возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, разразившегося после решения о присвоении Зеленским подразделению ВСУ имени "героев УПА*".
"После этого несчастного случая, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", – сказал Дональд Туск.
"У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся против советских захватчиков. Но я не понял бы, если они в то же время хотели чтить тех, кто убивал поляков – ближайших союзников. Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши, для Украины – это то, на что нашим соседям следует обращать особое внимание. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения", – продолжил польский премьер.
"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с главой офиса президента Зеленского господином Будановым. Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", – отметил Туск.
Действительно, 5-6 июня в Варшаве находился руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который встретился с замглавы МИД Польши Марчином Босацким, вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем и главой Бюро международной политики в президентской канцелярии Марчином Пшидачем. Польская сторона повторила свою позицию о недопустимости героизации лиц и организаций, причастных к массовым убийствам мирных поляков, а вот позиция Киева осталась неизвестной.
Заявления польских чиновников о том, что "польское обществе поддерживает защищающуюся Украину с начала российской агрессии", "Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности" и т.п. просто повисли в воздухе, как и отчаянное обращение Косиняка-Камыша к Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о присвоении подразделению ВСУ имени "героев УПА*". Понятно, что министр сделал его по просьбе премьера Туска, чтобы оставить тому пространство для манёвра.
Что ж, после заседания капитулы ордена Белого Орла оно понадобится Дональду Туску, который с момента вступления Кароля Навроцкого в должность президента в августе прошлого года находится в жёстком конфликте с главой государства. Поставить свою подпись на президентском указе о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши, который с высокой вероятностью появится, – для Туска будет означать признать правоту Навроцкого и проиграть этот раунд противостояния. Не подписать – обеспечить правой оппозиции роскошный аргумент в предвыборной кампании, до которой формально осталось меньше года.
Не стоит забывать и о том, что над Туском стоят Брюссель, Берлин, Париж и Лондон, которые требуют от Варшавы продолжения всемерной поддержки Киева. А как раз в воскресенье, 7 июня, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Возможно, именно на этой встрече и решилось, станет ли Зеленским вторым человеком в истории, лишённым ордена Белого Орла.