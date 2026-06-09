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Китай выступил против задержаний танкеров с российской нефтью

Китай выступил против задержаний танкеров с российской нефтью - 09.06.2026 Украина.ру

Китай выступил против задержаний танкеров с российской нефтью

Планы Евросоюза подвергнуть санкциям перевозящие российскую нефть танкеры раскритиковал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости

2026-06-09T13:43

2026-06-09T13:43

2026-06-09T13:43

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петербургский международный экономический форум (фонд)

нефть

санкции

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Официальный Пекин заявил о недопустимости односторонних санкций, не основанных на международном праве, в том числе не санкционированных Советом Безопасности ООН.Накануне, 8 июня было опубликовано заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Она сообщила, что операция IRINI (военно-морская миссия ЕС) включила досмотр судов и ЕС стремится ограничить возможности России в экспорте нефти. Заявления дипломатов Китая и Евросоюза опубликованы в ситуации продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Израиль и США напали на Иран и парализовали экспорт нефти из региона, что крайне негативно отразилось как на потребителях по всему миру, так и на экспортёрах нефти и газа. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, китай, пекин, россия, кирилл дмитриев, ес, оон, петербургский международный экономический форум (фонд), нефть, санкции, антироссийские санкции, международная политика, международное право