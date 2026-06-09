Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде - 09.06.2026 Украина.ру
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Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде
Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде - 09.06.2026 Украина.ру
Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде
Политические силы Армении, недовольные итогами прошедших парламентских выборов, могут оспорить их результаты в Конституционном суде 19 июня. Об этом в интервью Общественному телевидению республики заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян
2026-06-09T15:39
2026-06-09T15:39
новости
выборы
армения
россия
роберт кочарян
никол пашинян
цик
госдума
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"Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда", – уточнил он.Овакимян также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены через неделю после выборов, то есть 14 июня. До этого момента, по его словам, ЦИК займется пересчетами, уточнениями голосов и рассмотрением жалоб. Овакимян добавил, что новый парламент республики будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты.Накануне лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян заявил, что его фракция оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81%. У блока "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%. Об этом – в материале В Армении завершилось голосование на парламентских выборахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, армения, россия, роберт кочарян, никол пашинян, цик, госдума
Новости, выборы, Армения, Россия, Роберт Кочарян, Никол Пашинян, ЦИК, Госдума

Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде

15:39 09.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Nikol Pashinyan
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Nikol Pashinyan
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Политические силы Армении, недовольные итогами прошедших парламентских выборов, могут оспорить их результаты в Конституционном суде 19 июня. Об этом в интервью Общественному телевидению республики заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян
"Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда", – уточнил он.

Овакимян также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены через неделю после выборов, то есть 14 июня. До этого момента, по его словам, ЦИК займется пересчетами, уточнениями голосов и рассмотрением жалоб. Овакимян добавил, что новый парламент республики будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты.

Накануне лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян заявил, что его фракция оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81%. У блока "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%. Об этом – в материале В Армении завершилось голосование на парламентских выборах

Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня
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