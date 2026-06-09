https://ukraina.ru/20260609/finskiy-zhurnalist-kosti-kheyskanen-o-tom-kak-postradal-za-pravdu-o-rossii-i-spetsoperatsii-1080020703.html

Финский журналист Кости Хейсканен о том, как пострадал за правду о России и спецоперации

Финский журналист Кости Хейсканен о том, как пострадал за правду о России и спецоперации - 09.06.2026 Украина.ру

Финский журналист Кости Хейсканен о том, как пострадал за правду о России и спецоперации

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как готовит борщи и жарит котлеты русским солдатам, о... Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T17:44

2026-06-09T17:44

2026-06-09T17:48

видео

россия

финляндия

запад

александр стубб

александр чаленко

украина.ру

кракен

"азов"

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Финский журналист Кости Хейсканен рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как готовит борщи и жарит котлеты русским солдатам, о том, кто такой на самом деле президент Финляндии Александр Стубб, с которым он знаком лично, а так же что и как он узнал про провокацию Запада в Буче и почему "горячие финские парни" идут воевать в "Кракен"*, "Азов"* и другие карательные подразделения ВСУ.*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ как экстремистских и террористических

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