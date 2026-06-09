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Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам

Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам - 09.06.2026 Украина.ру

Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам

Болгария планирует выдвинуть Украине требования по защите прав своего национального меньшинства. Об этом 9 июня сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник среди европейских дипломатов

2026-06-09T14:11

2026-06-09T14:11

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"Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык", — цитирует издание слова дипломата ЕС.Ранее Венгрия выставила Киеву 11 требований по защите венгерской общины на Закарпатье. По данным СМИ, стороны договорились по 10 пунктам. Нерешенным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Об этом – в материале Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в ЗакарпатьеГлава МИД Украины Андрей Сибига заявил об открытии нового этапа в отношениях с Будапештом. Его венгерская коллега Анита Орбан подтвердила стремление к восстановлению доверия, но подчеркнула: условием остается полная защита прав венгерской общины.Теперь к венграм может присоединиться и Болгария. София пока официальных заявлений не делала, но, по информации источников, готовит Киеву свой список требований.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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