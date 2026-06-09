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Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам
Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам - 09.06.2026 Украина.ру
Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам
Болгария планирует выдвинуть Украине требования по защите прав своего национального меньшинства. Об этом 9 июня сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник среди европейских дипломатов
2026-06-09T14:11
2026-06-09T14:11
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"Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык", — цитирует издание слова дипломата ЕС.Ранее Венгрия выставила Киеву 11 требований по защите венгерской общины на Закарпатье. По данным СМИ, стороны договорились по 10 пунктам. Нерешенным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Об этом – в материале Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в ЗакарпатьеГлава МИД Украины Андрей Сибига заявил об открытии нового этапа в отношениях с Будапештом. Его венгерская коллега Анита Орбан подтвердила стремление к восстановлению доверия, но подчеркнула: условием остается полная защита прав венгерской общины.Теперь к венграм может присоединиться и Болгария. София пока официальных заявлений не делала, но, по информации источников, готовит Киеву свой список требований.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Болгария, Украина, ЕС, Верховная Рада
Болгария вслед за Венгрией хочет выставить Киеву требования по нацменьшинствам
14:11 09.06.2026 (обновлено: 14:26 09.06.2026)
Болгария планирует выдвинуть Украине требования по защите прав своего национального меньшинства. Об этом 9 июня сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник среди европейских дипломатов
"Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык", — цитирует издание слова дипломата ЕС.
Ранее Венгрия выставила Киеву 11 требований по защите венгерской общины на Закарпатье. По данным СМИ, стороны договорились по 10 пунктам. Нерешенным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Об этом – в материале Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в Закарпатье
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об открытии нового этапа в отношениях с Будапештом. Его венгерская коллега Анита Орбан подтвердила стремление к восстановлению доверия, но подчеркнула: условием остается полная защита прав венгерской общины.
Теперь к венграм может присоединиться и Болгария. София пока официальных заявлений не делала, но, по информации источников, готовит Киеву свой список требований.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.