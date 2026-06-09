https://ukraina.ru/20260609/energeticheskie-voyny-na-fone-rosta-tsen-na-neft-es-gotovitsya-zakhvatyvat-tankery-rf-v-sredizemnom-1079991733.html

Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море

Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море - 09.06.2026 Украина.ру

Энергетические войны: На фоне роста цен на нефть ЕС готовится захватывать танкеры РФ в Средиземном море

Евросоюз официально изменил мандат своей военно-морской миссии в Средиземном море, она получила право задерживать танкеры "теневого флота" в рамках "усилий по ограничению доходов России от экспорта нефти".

2026-06-09T06:50

2026-06-09T06:50

2026-06-09T06:50

хроника энергетической войны

россия

израиль

иран

ес

опек

оон

brent

arab light

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074336531_0:343:1024:919_1920x0_80_0_0_7912cebf40ea744693762dfe77a7771b.jpg

Цены на нефть растут из-за обмена ударами между Ираном и ИзраилемЦены на нефть растут по мере роста геополитических рисков: Иран и Израиль обменялись ракетными ударами, йеменские хуситы запретили израильским судам проход по Красному морю. Решение ряда стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти рынок практически не заметил.В понедельник, 8 июня, нефть резко подорожала. К полудню по Москве стоимость августовских фьючерсов на нефть сорта Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 4,61%, – до $97,38 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть сорта WTI на июль подорожали на 4,55%, до $94,66 за баррель. Для сравнения: за всю предыдущую неделю Brent подорожала на 3,7%, WTI – на 6,18%.Резкий взлёт нефтяных цен обусловлен реакцией рынка на сообщения об обмене ударами между Израилем и Ираном, усилившие опасения по поводу сохранения режима прекращения огня и дальнейших поставок сырья с Ближнего Востока по еще сохраняющимся маршрутам.Согласно заявлениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские ВВС 8 июня нанесли удары по объектам в западной и центральной частях Ирана. Иранские СМИ сообщили о взрывах в Тегеране, Тебризе и Исфахане. Накануне Иран провел серию ракетных атак по территории Израиля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на предыдущие действия Израиля против иранских объектов. ЦАХАЛ сообщил, что все цели были перехвачены средствами ПВО. Между тем, КСИР заявил о поражении нефтехимического предприятия в Хайфе в ответ на удар Израиля по аналогичному комплексу в городе Бендер-Махшехр.Параллельно сохраняется напряженность на ливанском направлении. Израиль в рамках операции против Хезболлы нанес удары по южным пригородам Бейрута. Участники рынка опасаются, что дальнейшая эскалация может негативно сказаться на работе ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов. Во-первых, рост напряженности повышает риск еще более длительного ограничения судоходства через Ормузский пролив. Во-вторых, сохраняются риски новых ограничений для морских перевозок в акватории Красного моря.В частности, йеменские хуситы, поддерживая Иран и Ливан, 8 июня объявили о запрете на проход по Красному морю для связанных с Израилем судов. В движении также сообщили, что выпустили несколько ракет по "оккупированному городу Яффо" (Тель-Авиву). Хуситы предупредили, что усилят операции против Израиля, об атаках против судов из других стран речь пока не идёт.Напомним, что Ормузский пролив, основной маршрут для вывоза нефти и СПГ из Персидского залива, с начала марта перекрыт для большинства судов. В этой ситуации ближневосточные производители ищут альтернативные маршруты. Для Саудовской Аравии, ведущего нефтепроизводителя в регионе, выходом стал экспорт через порт Янбу на Красном море. Туда по трубопроводу Восток-Запад поставляется 7 млн баррелей в сутки нефти флагманского сорта Arab Light, из которых около 5 млн б/с (почти 5% всего мирового спроса на нефть) отправляются покупателям, в основном в Азию. Если хуситы снова активизируются в Красном море и расширят свои атаки на суда других стран, у королевства не останется возможностей для экспорта нефти.Потому неудивительно, что рынок не отреагировал на результаты встречи министерского комитета стран ОПЕК+, состоявшейся 7 июня. На ней страны ОПЕК+ подтвердили действующие параметры общей добычи нефти до конца 2026 года. В то же время, семь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти сверх обязательств (т.н. "группа семи" – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решили, что целевой уровень добычи на июль будет повышен на 188 тысяч баррелей в сутки с тем же распределением восстанавливаемых объемов добычи между странами. При сохранении текущих темпов полное восстановление добровольных сокращений может завершиться уже к сентябрю 2026 года.ЕС хочет легализовать захват танкеров с российской нефтьюПродажи автомобильного топлива в странах еврозоны снизились до минимального показателя с 2023 года, причиной стал рост цен на бензин, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке. В этих условиях ЕС разрешил своим военным кораблям задерживать суда "теневого флота" в рамках усилий по ограничению доходов России от экспорта нефти, и готовит почву для изменения Конвенции ООН по морскому праву.Продажи автомобильного топлива в странах еврозоны достигли минимального уровня с 2023 года, чему способствовал рост цен на бензин, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом 8 июня сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные Евростата.Начиная с апреля 2026 года, средняя стоимость бензина в странах Евросоюза, использующих евро, увеличилась на 13,6%, в то время как дизель подорожал на 33,7% в среднем. В результате спрос на топливо в 21-й европейской стране упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом наибольшее снижение зафиксировано в Германии, Норвегии и Австрии, где оно достигло двузначных значений. Издание приводит данные, что в Великобритании в тот же период продажи топлива сократились на 10%.В связи со сложившейся ситуацией европейские правительства выделили более €11 млрд на меры, направленные на регулирование цен на топливо. Опрошенные FT аналитики выразили опасения, что при дальнейшем росте стоимости энергоносителей государства, уже использующие собственные резервы для сдерживания цен, в будущем не смогут адекватно отреагировать на ухудшение обстановки.Увеличение цен на топливо связано с энергетическим шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к нарушению судоходства через Ормузский пролив. Ранее через этот пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти. 11 мая в саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco заявили, что текущий энергетический кризис, начавшийся в I квартале года, является "самым масштабным в истории", пишет FT.Судя по всему, пытаясь компенсировать нехватку нефти, Европейский Союз 7 июня официально изменил целевой мандат военно-морской миссии IRINI, действующей в Средиземном море. Согласно новым полномочиям, миссия получила право задерживать суда "теневого флота" в рамках "усилий по ограничению доходов России от экспорта нефти".Операция IRINI действует в Средиземном море с 2020 года. Изначально она предназначалась для контроля над оружейным эмбарго ООН в отношении Ливии. Помимо этого, миссия занимается сбором данных о нелегальном вывозе нефти из Ливии и оказывает содействие в отслеживании каналов контрабандистов.Миссия IRINI не имеет фиксированного состава, но к ней приписано 9 кораблей Германии, Греции, Ирландии и Франции. Также в её состав входят самолеты, вертолеты, БПЛА, эпизодически поддержку оказывают даже подводные лодки. В среднем в море одновременно находятся 2-3 корабля плюс 5-6 самолётов и беспилотников. Личный состав миссии – около 600 человек из 24 стран ЕС. Штаб-квартира IRINI находится в Риме, основные оперативные базы – в Аугусте и Сигонелле (Италия).Мандат ООН на проведение досмотров судов в международных водах у побережья Ливии в рамках контроля оружейного эмбарго истек 25 мая 2026 года. Франция и Греция, инициаторы мандата, не запросили пролонгации, предвосхищая вето РФ и КНР. Вместо этого ЕС в одностороннем порядке обязал миссию IRINI задерживать суда, причисляемые к "теневому флоту" РФ. В документах IRINI появилась новая формулировка: миссия также помогает "нарушать бизнес-модели" (disrupt the business model) контрабандистов – и оружия, и нефти, и людей.Брюссель давно вынашивает планы ограничить перевозку нефти из России. ЕС выстраивает стратегию, сочетающую массовые санкции (в санкционном списке судов, якобы связанных с Россией, находится уже около 600 танкеров), правовые механизмы и прямые морские операции, вплоть до физического задержания судов в международных водах. При этом страны ЕС уже захватывают суда в рамках национальных операций. В частности, Франция при поддержке Великобритании задержала несколько танкеров с российской нефтью, включая недавний захват танкера Tagor в Атлантике.И это только начало. Ещё в декабре 2025 года стало известно, что ЕС разрабатывает новое толкование Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Их суть – расширить основания для досмотра судов в открытом море, если есть подозрение, что судно идёт под "фальшивым флагом". Параллельно страны ЕС вносят поправки в своё законодательство, чтобы на национальном уровне разрешить такие задержания.ЕС готовит налоговые стимулы для перехода на "зелёную" энергетикуЕвропейский Союз разрабатывает новую регуляторную систему, которая должна снизить налоговую нагрузку на возобновляемую энергетику и повысить эффективность энергосетей, что должно привести к снижению импорта ископаемого топлива. Об этом 6 июня сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа Европейской комиссии.Инициатива предусматривает установление обязательных целей по внедрению "умных" счетчиков, а также налоговые стимулы для ускорения перехода на чистую энергию. Причиной пересмотра действующей политики называют высокие цены на энергоносители, которые создают риски для экономического роста ЕС. Дополнительное давление оказывает геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и рост стоимости импортных энергоресурсов.Согласно свежему докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2025 году ЕС сэкономил €51,4 млрд, сократив импорт ископаемого топлива. Но, несмотря на активный рост доли ветровой и солнечной генерации, около 57% энергопотребления в ЕС до сих пор обеспечивается ископаемым топливом. По оценкам Еврокомиссии, последние ценовые колебания, связанные с конфликтами в регионе, обходятся экономике блока примерно в €500 млн в день из-за подорожания импорта.Для ускорения "зелёного перехода" в ЕС намерены создать систему, при которой минимальные акцизы на электроэнергию будут существенно ниже, чем на природный газ. Кроме того, в проекте предусмотрены конкретные механизмы налоговых льгот для тяжёлой промышленности – в ответ на давние жалобы производителей о том, что высокие затраты сдерживают инвестиции и вынуждают закрывать предприятия.Предстоящий налоговый пакет будет представлен вместе с комплексной "дорожной картой" электрификации, направленной на модернизацию масштабной, но устаревшей передающей инфраструктуры континента. Одной из ключевых задач является сокращение дорогостоящих ограничений выработки – системной неэффективности, при которой "зелёные" генераторы вынуждены отключаться в часы пиковой выработки из-за недостаточной пропускной способности сетей."Пользователей сетей следует стимулировать к системно ответственному поведению – корректировке потребления энергии или его переносу на то время и в те места, где доступны наиболее дешёвые источники энергии и где это наиболее экономически эффективно для системы в целом", – говорится в документе Еврокомиссии.Для реализации этой гибкой модели ЕС планирует законодательно обязать государства-члены оснастить умными счётчиками не менее половины потребителей к 2030 году. К 2033 году этот показатель должен достичь 65%, однако текст документа может быть скорректирован до его официальной публикации.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

россия

израиль

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

россия, израиль, иран, ес, опек, оон, brent, arab light, эксклюзив